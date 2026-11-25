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सुखदेव भगत का छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरा, कल संविधान रक्षा मार्च में होंगे शामिल, संगठन की लेंगे बैठक

सुखदेव भगत का छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरा ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 26 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे. संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संविधान रक्षा मार्च में शामिल होंगे. वहीं, दौरे के दूसरे दिन 27 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर पार्टी की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे. खास बात यह है कि सप्ताह भर के भीतर सुखदेव भगत का छत्तीसगढ़ में यह दूसरा दौरा है.





संविधान दिवस पर निकलेगा संविधान रक्षा मार्च 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रायपुर में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के तहत संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक पहुंचेगा. प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत भी इस मार्च में शामिल होकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देंगे.