सुखदेव भगत का छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरा, कल संविधान रक्षा मार्च में होंगे शामिल, संगठन की लेंगे बैठक
27 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक सुखदेव भगत करेंगे. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 9:06 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 26 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे. संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संविधान रक्षा मार्च में शामिल होंगे. वहीं, दौरे के दूसरे दिन 27 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर पार्टी की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे. खास बात यह है कि सप्ताह भर के भीतर सुखदेव भगत का छत्तीसगढ़ में यह दूसरा दौरा है.
संविधान दिवस पर निकलेगा संविधान रक्षा मार्च
26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रायपुर में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के तहत संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक पहुंचेगा. प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत भी इस मार्च में शामिल होकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देंगे.
मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से किया वंचित
वहीं, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी इस मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मिलीभगत कर देश के 13 करोड़ मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का काम कर रही है. विकास उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देशभर में वोट के अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन कर रही है. उन्होंने कहा कि संविधान हमारा अधिकार है और वोट हमारा अधिकार, इसी उद्देश्य से कांग्रेस ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान चला रही है.
27 नवंबर को संगठनात्मक बैठक, नेताओं से करेंगे चर्चा
सुखदेव भगत अपने दौरे के दूसरे दिन यानी 27 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे. बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, पार्टी की गतिविधियों, जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी. बैठक के बाद वे शाम को रायपुर से रवाना हो जाएंगे.
पहले खदान प्रभावित ग्रामीणों से थे मिले
सुखदेव भगत का यह दौरा उनके हालिया सरगुजा संभाग के दौरे के बाद हो रहा है. इससे पहले 16 से 18 नवंबर तक उन्होंने जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिलों का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने कोयला खदान प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी थी. 17 नवंबर को मैनपाट-उदयपुर क्षेत्र में जन चौपाल आयोजित की गई थी. सलही में पीईकेबी, परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोयला खदान से प्रभावित ग्रामीणों और संबंधित लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की थी. वहीं, 18 नवंबर को अंबिकापुर स्थित राजीव भवन में संगठनात्मक बैठक लेने के बाद वे बलरामपुर जिले के राजपुर में आयोजित जन चौपाल में शामिल हुए थे. उनका दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब कांग्रेस प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ वोट के अधिकार और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है.
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