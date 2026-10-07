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CEC ज्ञानेश कुमार समेत पीएम मोदी पर बरसे सुखदेव भगत, कहा संवैधानिक संस्थाओं को बनाया विपक्ष के खिलाफ टूल

CEC ज्ञानेश कुमार समेत पीएम मोदी पर बरसे सुखदेव भगत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने उत्तर बस्तर कांकेर में बड़ा प्रदर्शन किया.छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के प्रथम बस्तर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया. इसके बाद कांग्रेस नेता पुराने बस स्टैंड पहुंचे, जहां सभा आयोजित की गई. सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई.