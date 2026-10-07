CEC ज्ञानेश कुमार समेत पीएम मोदी पर बरसे सुखदेव भगत, कहा संवैधानिक संस्थाओं को बनाया विपक्ष के खिलाफ टूल
कांकेर में CEC ज्ञानेश कुमार समेत पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने जमकर हमला बोला.सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2026 at 7:24 PM IST
कांकेर : चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने उत्तर बस्तर कांकेर में बड़ा प्रदर्शन किया.छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के प्रथम बस्तर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया. इसके बाद कांग्रेस नेता पुराने बस स्टैंड पहुंचे, जहां सभा आयोजित की गई. सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई.
चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन
सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया.कलेक्टोरेट के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोक दिया. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदर्शन समाप्त किया. इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन 'देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' के उद्देश्य से किया जा रहा है.
केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग के प्रमुख लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं.केंद्र की सरकार ज्ञानेश कुमार ही नहीं बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष की आवाज दबाने का टूल बनाकर इस्तेमाल कर रही है.राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर जिला स्तर से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक आंदोलन करेगी- सुखदेव भगत,प्रदेश प्रभारी कांग्रेस
ज्ञानेश कुमार के छत्तीसगढ़ दौरे पर बयान
वहीं चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के छत्तीसगढ़ दौरे के रद्द होने को लेकर भी भगत ने बयान दिया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार झूठ के आधार पर बनी है और ज्ञानेश कुमार में जनता का सामना करने का नैतिक बल नहीं है.
कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल
कांकेर में हुए प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.
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