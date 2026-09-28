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चुनाव आयोग पर बरसे सुखदेव भगत, बोले- आयोग की स्वायत्तता पर उठ रहे सवाल, 2028 की तैयारी का भी दिया संकेत

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी एवं सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश में पहली पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR से लेकर हसदेव अरण्य, आदिवासी अधिकार, खनन, रोजगार, कानून-व्यवस्था और किसानों से जुड़े सवालों पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा.भगत ने कहा कि कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के आदिवासी, किसान और युवाओं के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए.

कांग्रेस ने SIR के बाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों की विधानसभा वार पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की. पार्टी का कहना है कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि हटाए गए नामों में आदिवासी, प्रवासी मजदूर और गरीब परिवारों की संख्या कितनी है. कांग्रेस ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग रखी.

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर भगत ने भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, लेकिन जवाब भाजपा की ओर से आता है. कांग्रेस प्रभारी ने मतदाता सूची को लेकर पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहना चाहिए.

सुखदेव भगत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता प्रभावित हुई है और आयोग को सरकारी विभाग की तरह बना दिया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार से चुनावी प्रक्रिया को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. भगत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर जनता का विश्वास कायम रहना जरूरी है.

पत्रकार वार्ता की शुरुआत करते हुए भगत ने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि जब छत्तीसगढ़िया इतना बढ़िया है, तो सरकार का काम, नीति और नीयत इतनी औसत क्यों है. उन्होंने प्रदेश के विकास मॉडल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य में विकास का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए.

हसदेव अरण्य और खनन पर कांग्रेस का सवाल

हसदेव अरण्य समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा. भगत ने आरोप लगाया कि जंगलों की कटाई और खनन परियोजनाओं के दौरान स्थानीय लोगों और ग्राम सभाओं की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा. उन्होंने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ के जंगल और खनिज संसाधनों से होने वाले आर्थिक लाभ में स्थानीय आदिवासी और प्रभावित परिवारों की हिस्सेदारी कितनी है. कांग्रेस ने हसदेव क्षेत्र में पर्यावरण और जैव विविधता को लेकर भी चिंता जताई. पार्टी की ओर से क्षेत्र में औषधीय पौधों और वृक्षों की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए कहा गया कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

जल-जंगल-जमीन पर आदिवासी अधिकार का मुद्दा

कांग्रेस प्रभारी ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने PESA और वन अधिकार कानून के प्रभावी पालन की मांग की. कांग्रेस ने कहा कि वन अधिकार पट्टों के लंबित और खारिज आवेदनों की स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए.भगत ने कहा कि जंगल स्थानीय आदिवासी समाज के लिए केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आजीविका से जुड़े हैं. उनका कहना था कि विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों के हितों और अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

DMF की राशि पर भी जवाबदेही की मांग

जिला खनिज न्यास यानी DMF की राशि के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा. पार्टी का सवाल है कि खनन प्रभावित जिलों में खनिज राजस्व का वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों को कितना मिला. कांग्रेस ने पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

बस्तर में विकास को लेकर कांग्रेस ने पूछे सवाल

बस्तर में सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए. पार्टी ने कहा कि बस्तर के लोगों के लिए विकास का आकलन केवल बुनियादी ढांचे या सुरक्षा व्यवस्था से नहीं, बल्कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, रोजगार और स्थानीय सुविधाओं की उपलब्धता से भी होना चाहिए.कांग्रेस ने ग्रामीणों के उत्पीड़न और कथित फर्जी मुठभेड़ों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी रखी.

रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की बात उठाई

युवा बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार से सरकारी भर्तियों और भर्ती प्रक्रिया की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की. भगत ने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार के ठोस अवसर चाहता है, केवल रोजगार मेले और घोषणाएं नहीं. कांग्रेस ने भर्ती कैलेंडर जारी करने और खाली सरकारी पदों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की. पार्टी ने अपने वक्तव्य में PLFS की 2025 Annual Report का हवाला देते हुए 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत होने का उल्लेख किया और सरकार से रोजगार के अवसरों को लेकर स्पष्ट रोडमैप मांगा.

चुनावी वादों का रिपोर्ट कार्ड मांगा

कांग्रेस ने भाजपा सरकार से चुनाव के दौरान किए गए वादों की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की. रोजगार, भत्ता, किसान और अन्य घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि अब तक कितने वादे पूरे हुए और कितने लंबित हैं.पार्टी ने ‘मोदी की गारंटी’ के नाम से किए गए वादों का भी रिपोर्ट कार्ड जारी करने की मांग की.

कानून-व्यवस्था और रेत खनन पर सरकार को घेरा

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा. पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों में अपराध की घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया. रेत खनन में कथित अवैध वसूली और विभागीय स्तर पर कमीशनखोरी के आरोपों पर भी कांग्रेस ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

किसान, महंगाई और बिजली के मुद्दे भी उठाए

कांग्रेस ने किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ महंगाई और बिजली की स्थिति को भी जनता से जुड़े प्रमुख सवालों में शामिल किया. पार्टी ने सरकार से इन रोजमर्रा के मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की और कहा कि विकास का असर आम परिवारों के जीवन में दिखाई देना चाहिए.

मनरेगा की ऑडिट रिपोर्ट पर मांगी रिपोर्ट

मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने CAG की 2026 लेखापरीक्षा रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार से ऑडिट में सामने आए बिंदुओं पर कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की. पार्टी का कहना है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए.

कांग्रेस की 2028 की रणनीति भी सामने आई

सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल 2028 में सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि गांधीवादी विचारधारा के साथ जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कहा कि नए प्रभारी के अनुभव से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी. कांग्रेस ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, युवा और महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर समन्वय को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. पार्टी ने कहा कि सरकार की नीतियों और जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे.

सड़क से सदन तक जनता के उठाएंगे मुद्दे

पत्रकार वार्ता के अंत में कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी अधिकार, रोजगार, किसान, कानून-व्यवस्था, खनिज संसाधन और मतदाता अधिकार जैसे मुद्दों को पार्टी विधानसभा से लेकर जिलों और जमीनी स्तर तक उठाएगी. सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह ऐसे विकास के पक्ष में है जिसमें छत्तीसगढ़ के संसाधनों के साथ स्थानीय लोगों के अधिकार और हित भी सुरक्षित रहें.