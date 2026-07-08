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200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोप तय करने के आदेश को सुकेश चंद्रशेखर ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल, 3 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी आदेश को सुकेश चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका, भारतीय दंड संहिता के अलावा आईटी एक्ट की धारा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज शामिल हैं. जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ केवल वसूली के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया गया है, जबकि उसके खिलाफ मकोका के मामले में आरोप तय नहीं करने का आदेश दिया गया है.