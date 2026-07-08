ETV Bharat / state

200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोप तय करने के आदेश को सुकेश चंद्रशेखर ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, दिल्ली पुलिस को नोटिस

जस्टिस मधु जैन की बेंच ने मामले आदेश दिया की मामले की अगली सुनवाई सितंबर में की जाएगी.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल, 3 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी आदेश को सुकेश चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका, भारतीय दंड संहिता के अलावा आईटी एक्ट की धारा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज शामिल हैं. जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ केवल वसूली के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया गया है, जबकि उसके खिलाफ मकोका के मामले में आरोप तय नहीं करने का आदेश दिया गया है.

मामले में दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किय था. इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे. ईडी ने कहा था कि सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
SUKESH CHANDRASEKAR
200 CRORE RUPEES FRAUD CASE
सुकेश चंद्रशेखर
SUKESH CHANDRASEKAR CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.