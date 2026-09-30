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विदेशी पैकेज छोड़ स्वदेश लौटे सुजीत कुमार, 50+ किसानों के साथ मिलकर 350 एकड़ में मछली पालन का बनाया बड़ा साम्राज्य!

सुजीत कुमार का कहना है कि कृषि में तकनीक और उद्यमिता का समावेश किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव ला सकता है.

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350 एकड़ में मछली पालन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:01 PM IST

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रायबरेली : कहते हैं कि कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता. अगर कड़ी मेहनत, सच्चे मन से निरंतर प्रयास और कुछ नया करने का जुनून हो तो कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है. ऐसा ही कुछ बस्ती के सुजीत कुमार चौधरी ने करके दिखाया है.

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सफल मत्स्य उद्यमी (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, बस्ती जनपद के वाल्टरगंज निवासी सुजीत कुमार चौधरी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा और फिर अमेरिका में नौकरी की, उसके बाद अपने देश लौटकर कृषि एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र को अपना कार्यक्षेत्र बनाया.

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सफल मत्स्य उद्यमी (Photo Credit; ETV Bharat)

तकनीक, उद्यमिता और आधुनिक कृषि पद्धतियों के समन्वय से उन्होंने न केवल स्वयं सफलता हासिल की, बल्कि बड़ी संख्या में किसानों को भी मत्स्य पालन से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया.

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सफल मत्स्य उद्यमी (Photo Credit; ETV Bharat)

नौकरी छोड़ किया मछली पालन

सुजीत कुमार चौधरी ने बताया कि 2005 में उन्होंने नोएडा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. शिक्षा पूरी करने के बाद उनका करियर उन्हें अमेरिका तक ले गया. 2010 में उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी में कार्य करना शुरू किया और वहां रहते हुए तकनीकी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया, लेकिन अपने देश और अपनी मिट्टी से जुड़ाव के चलते 2016 में उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया.

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350 एकड़ में मछली पालन (Photo Credit; ETV Bharat)

15 एकड़ से की थी शुरुआत

भारत वापस आने के बाद उन्होंने नोएडा में 2016 में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की. हालांकि, इसी दौरान उनके जीवन में एक नया मोड़ आया. कृषि व्यवसाय से जुड़े पारिवारिक परिवेश ने उन्हें खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया.

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350 एकड़ में मछली पालन (Photo Credit; ETV Bharat)

फिर उन्होंने रायबरेली की महाराजगंज तहसील क्षेत्र के बावन बुजुर्ग बल्ला गांव में लगभग 15 एकड़ भूमि लेकर तालाब विकसित कराया और उसमें मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया, शुरुआत में यह उनके लिए एक नया अनुभव था. फिर धीरे-धीरे उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवस्थित एवं आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाया. आज उनका मत्स्य पालन का कार्य केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि एक सामूहिक उद्यम के रूप में विकसित हो चुका है.

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350 एकड़ में मछली पालन

सुजीत कुमार चौधरी ने बताया कि वर्तमान में उनके साथ रायबरेली, उन्नाव और प्रतापगढ़ जनपद के 50 से अधिक किसान जुड़े हैं, जो लगभग 350 एकड़ क्षेत्रफल में मछली पालन का कार्य कर रहे हैं. चौधरी का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल स्वयं सफल होना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक कृषि एवं मत्स्य पालन से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. उनका मानना है कि कृषि में तकनीक और उद्यमिता का समावेश किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव ला सकता है.

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