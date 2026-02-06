ETV Bharat / state

रांची मेयर के लिए सुजीत आनंद विजय कुजूर होंगे झामुमो समर्थित उम्मीदवार, 5 अन्य नेताओं ने वापस लिया नाम

रांची मेयर के लिए सुजीत आनंद विजय कुजूर को झामुमो ने समर्थन दिया है.

JMM supported candidate Sujit Anand Vijay Kujur
झामुमो समर्थित उम्मीदवार सुजीत आनंद विजय कुजूर (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 4:43 PM IST

रांची: झारखंड में हो रहे शहरी निकाय चुनाव में रांची मेयर पद के लिए भी आखिरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई और अंतिम समय में झामुमो ने सुजीत आनंद विजय कुजूर को पार्टी समर्थित उम्मीदवार के रूप में घोषित किया. झामुमो के वरिष्ठ नेता और रांची जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम ने बताया कि रांची महानगर झामुमो और रांची झामुमो की बैठक में सुजीत आनंद विजय कुजूर के नाम पर मुहर लग गई है. मुस्ताक आलम ने कहा कि पार्टी ने एक युवा, संघर्षशील और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता को अपना समर्थन दिया है.

2016 में झामुमो में शामिल हुए थे सुजीत आनंद विजय कुजूर

झामुमो की ओर से समर्थन की घोषणा के बाद पार्टी के जिला, महानगर और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने शुरू से जनहित के मुद्दे पर संघर्ष किया है और 2016 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे.

सुजीत आनंद विजय कुजूर बने झामुमो समर्थित उम्मीदवार (Etv bharat)

कैसे पिछड़ गए गुरुजी के शिष्य रामशरण तिर्की?

दरअसल, 1977 से झारखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले और खुद को दिशोम गुरु का शिष्य बताने वाले रामशरण तिर्की इस बार पार्टी नेतृत्व का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके आंदोलन और अनुभव पर युवा चेहरा को प्राथमिकता दी है, शायद उनके भाग्य में मेयर पद का उम्मीदवार बनना नहीं था. उन्होंने कहा कि पार्टी का समर्थन नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और उनके समर्थकों में जरूर निराशा है लेकिन वह सबको मनाएंगे.

झामुमो के इन नेताओं ने मेयर पद के लिए किया था नामांकन

रांची मेयर पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुक रखने वाले छह नेता सुजीत कुमार कुजूर, कैटरीना तिर्की, रामशरण तिर्की, वीरू तिर्की, अजीत लकड़ा, सुजीत विजय आनंद कुजूर ने नामांकन किया था. स्क्रूटनी में सभी के नामांकन वैध पाए गए थे. ऐसे में शुक्रवार को पार्टी की ओर से एक नाम की घोषणा हो गई और बाकी पांच उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है.

