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'धूमल के पास नहीं जाने वाले खुद को समझते हैं उनसे बड़ा', कांग्रेस विधायक का राजेंद्र राणा पर तीखा हमला

हमीरपुर: 'पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैं उनसे मिलने जाता रहता हूं. जो लोग उनके पास नहीं जाते, वे शायद खुद को उनसे बड़ा समझते हैं.' ये बात सुजानपुर के कांग्रेस विधायक कैप्टन रंजीत राणा ने कही. वहीं, विधायक के इस बयान ने सुजानपुर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. एक प्रेस वार्ता में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि धूमल के साथ उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध हमेशा रहे हैं. वह गुरु-शिष्य की परंपरा में विश्वास रखते हैं और धूमल का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं.

"पूर्व विधायक का काम अब केवल मोबाइल पर फोटो शूट करना और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना रह गया है. वह सुबह उठते ही सबसे पहले वीडियो बनाते हैं और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं." - कैप्टन रंजीत राणा, विधायक, सुजानपुर

इस दौरान विधायक कैप्टन रंजीत राणा ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने ऐसा काला चश्मा लगा रखा है, जिससे उन्हें न सुजानपुर का विकास दिखाई देता है और न ही प्रदेश का. उन्हें यह चश्मा उतारकर सही और गलत के मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए. अगर सुजानपुर में कहीं कोई काम सही नहीं हो रहा है तो वह उनसे संपर्क करें. उस काम को ठीक करवाने के लिए वह स्वयं प्रयास करेंगे.

वहीं, विधायक रंजीत राणा ने पूर्व विधायक से सवाल किया कि उन्हें हमीरपुर जिले का मुख्यमंत्री होने से इतनी परेशानी क्यों है? उन्हें हमीरपुर का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, आखिर ऐसी सोच क्यों है? उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. अगर वह खुद को सुजानपुर और हमीरपुर का हितैषी बताते हैं तो फिर जिले के मुख्यमंत्री को लेकर उनके मन में ऐसी धारणा क्यों है? वहीं, विधायक के इन बयानों से सुजानपुर में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है.

सुजानपुर दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री

विधायक कैप्टन रंजीत राणा ने बताया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं. इस दौरान क्षेत्र में कई विकास कार्यों की घोषणाएं और शिलान्यास होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि सुजानपुर की प्रमुख मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा रहा है, ताकि क्षेत्र को विकास की नई सौगात मिल सके.

टिकट को लेकर विधायक ने कही ये बात

वहीं, टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं पर विधायक कैप्टन रंजीत राणा ने कहा कि दोनों पार्टियों ने उन्हें टिकट दिया है और वह क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं. जब काम अच्छा होगा तो आगे भी टिकट मिलेगा. उन्हें टिकट की चिंता नहीं है. उनकी प्राथमिकता केवल सुजानपुर का विकास है. उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.