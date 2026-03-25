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पहाड़ों में पहली बार दिखा ऐसा नजारा, 22 मिनट तक आसमान में दिखा वायु सेना के लड़ाकू विमान का रोमांच

इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था.

SUJANPUR AIR SHOW
सुजानपुर में गूंजा फाइटर जेट्स का शोर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में भारतीय वायु सेना के भव्य एयर शो ने लोगों को रोमांच से भर दिया. तेज रफ्तार से आसमान में उड़ते विमानों और अद्भुत हवाई करतबों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. खास आकर्षण रही सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिसने करीब 22 मिनट तक शानदार प्रदर्शन किया. एयर शो के दौरान सूर्यकिरण टीम ने अपने हॉक Mk-132 जेट विमानों से कई शानदार करतब दिखाए. लूप, रोल, डायमंड फॉर्मेशन और अन्य हवाई आकृतियों ने आसमान को रंगीन बना दिया, जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए.

हजारों लोगों की उमड़ी भीड़

इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए हमीरपुर और आसपास के जिलों से हजारों लोग सुजानपुर पहुंचे. खासतौर पर स्कूली छात्र-छात्राओं में इस कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला और पूरा चौगान मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा.

चौगान मैदान में भारतीय वायु सेना के भव्य एयर शो (ETV BHARAT)

पहाड़ी क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन

पहाड़ी इलाके में इस तरह का एयर शो करना आसान नहीं होता, लेकिन पायलटों ने अपने बेहतरीन तालमेल और कौशल से इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया. लाल और सफेद रंग के विमानों की उड़ान ने आसमान में अलग ही नजारा पेश किया. कार्यक्रम के दौरान लाइव कमेंट्री के जरिए हर करतब की जानकारी दर्शकों को दी गई. इससे युवाओं को भारतीय वायु सेना की कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलुओं को समझने का मौका मिला.

युवाओं में दिखा जोश और प्रेरणा

एनसीसी कैडेट्स ने इस आयोजन को बेहद प्रेरणादायक बताया. एयर शो देखने पहुंचीं एनसीसी कैडेट ईशा शर्मा और प्रियंका ने कहा कि फिल्मों में देखे जाने वाले करतबों को असल में देखने का अनुभव उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करता है. इस मौके पर विधायक कैप्टन रणजीत राणा, उपायुक्त गंधर्व राठौर, एसपी बलवीर ठाकुर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने वायु सेना के पायलटों के साहस और कौशल की सराहना की.

युवाओं को प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य

सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन रचना जोशी ने बताया कि, "इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं. सुजानपुर का यह एयर शो न केवल रोमांचक रहा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना. इस आयोजन ने दिखाया कि भारतीय वायु सेना की ताकत और कौशल किस तरह देश के युवाओं में नई ऊर्जा और उत्साह भरता है."

वहीं, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा ने इस सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और सैनिक स्कूल प्रबंधन को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, इस तरह के आयोजनों से युवाओं में देश सेवा का जज्बा और मजबूत होता है और भविष्य में अधिक से अधिक युवा सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे.

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