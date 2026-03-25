ETV Bharat / state

पहाड़ों में पहली बार दिखा ऐसा नजारा, 22 मिनट तक आसमान में दिखा वायु सेना के लड़ाकू विमान का रोमांच

सुजानपुर में गूंजा फाइटर जेट्स का शोर ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में भारतीय वायु सेना के भव्य एयर शो ने लोगों को रोमांच से भर दिया. तेज रफ्तार से आसमान में उड़ते विमानों और अद्भुत हवाई करतबों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. खास आकर्षण रही सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिसने करीब 22 मिनट तक शानदार प्रदर्शन किया. एयर शो के दौरान सूर्यकिरण टीम ने अपने हॉक Mk-132 जेट विमानों से कई शानदार करतब दिखाए. लूप, रोल, डायमंड फॉर्मेशन और अन्य हवाई आकृतियों ने आसमान को रंगीन बना दिया, जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए. हजारों लोगों की उमड़ी भीड़ इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए हमीरपुर और आसपास के जिलों से हजारों लोग सुजानपुर पहुंचे. खासतौर पर स्कूली छात्र-छात्राओं में इस कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला और पूरा चौगान मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा. चौगान मैदान में भारतीय वायु सेना के भव्य एयर शो (ETV BHARAT) पहाड़ी क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन पहाड़ी इलाके में इस तरह का एयर शो करना आसान नहीं होता, लेकिन पायलटों ने अपने बेहतरीन तालमेल और कौशल से इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया. लाल और सफेद रंग के विमानों की उड़ान ने आसमान में अलग ही नजारा पेश किया. कार्यक्रम के दौरान लाइव कमेंट्री के जरिए हर करतब की जानकारी दर्शकों को दी गई. इससे युवाओं को भारतीय वायु सेना की कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलुओं को समझने का मौका मिला.