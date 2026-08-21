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सिवान रेलवे स्टेशन पर सूटकेस मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

सिवान स्टेशन पर सूटकेस ( ETV Bharat )

सिवान: सिवान जंक्शन के फुट ओवरब्रिज पर शुक्रवार को लावारिस हालत में एक संदिग्ध सूटकेस मिलने से स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. प्लेटफॉर्म संख्या एक से दो की ओर जाने वाले फुट ओवरब्रिज पर सूटकेस नजर आते ही आरपीएफ के जवान तुरंत सतर्क हो गए. मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्लेफार्म सील: सूटकेस की सूचना मिलते ही आरपीएफ निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव मेटल डिटेक्टर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सूटकेस की जांच शुरू कराई. जांच के दौरान मेटल डिटेक्टर से संकेत मिलने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने एहतियाती कदम उठाते हुए सूटकेस वाले पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. सिवान रेलवे स्टेशन पर बरामद सूटकेस (ETV Bharat) ट्रेनों का परिचालन रोका गया: यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही रोकने के लिए स्वचालित सीढ़ी को भी तुरंत बंद कर दिया गया. सुरक्षा के कड़े मद्देनजर प्लेटफॉर्म संख्या एक से कुछ समय के लिए ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया. संदिग्ध सूटकेस की खबर फैलते ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई. बम निरोधक दस्ते की मांग: आरपीएफ निरीक्षक ने तत्काल वरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और छपरा से बम निरोधक दस्ते को बुलाने की मांग की. इस बीच नगर इंस्पेक्टर अविनाश कुमार भी सशस्त्र बलों के साथ सीवान जंक्शन पहुंचे और स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.