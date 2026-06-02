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अमरोहा में सुसाइड; परिजनों की रोक-टोक से नाराज युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, ऐसी बात आई सामने

मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जसौरा का मामला.

अमरोहा में युवक ने किया सुसाइड.
अमरोहा में युवक ने किया सुसाइड. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:27 PM IST

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अमरोहा : मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के जसौरा गांव में एक 19 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक के आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आई है. वारदात की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं युवक के परिजनों को रो रो कर बुरा है.

बताया गया कि मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के जसौरा गांव निवासी खेमचंद सैनी का बेटा रोहित (19) का चाल चलन ठीक नहीं था. इसी बात को लेकर परिजन उसे टोकते थे. इन दिनों परिजनों की रोक-टोक से नाराज चल रहा था. सोमवार को परिवार के किसी सदस्य से नोकझोंक हुई थी. इसी बात से नाराज होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.


सीओ अंजलि कटारिया ने बताया है कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. मामले के सभी पहलुओं की जांच कराई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


आत्महत्या केस में कानूनी प्रावधान; भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद पुराने कानून की धारा 309 को पूरी तरह से हटा दिया गया है. नए आपराधिक कानूनों के तहत आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है. पुराने कानून (आईपीसी 309) जैसा कोई दंडात्मक प्रावधान नए कोड में नहीं है. हालांकि, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) को अपना काम करने से रोकने या मजबूर करने के उद्देश्य से ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है.

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