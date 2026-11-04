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दशकों से बूंद-बूंद पानी को तरस रही दुधवा की लाइफ लाइन सुहेली नदी

सुहेली नदी पर गहराया संकट, क्या है कारण? ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर-खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में रहने वाले दुर्लभ वन्यजीवों की प्यास बुझाने वाली पहाड़ी नदी सुहेली करीब पिछले एक दशक से खुद बूंद-बूंद पानी को तरस रही. नदी की धार टूट जाने के कारण पहाड़ी नदी सुहेली का पानी लंबे अर्से से नकउवा नाले में जा रहा है, जिससे दुधवा की लाइफ लाइन के नाम से जानी जाने वाली सुहेली नदी पूरी तरह सुखी पड़ी हुई है और वन्यजीवों को प्यास बुझाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.

साल और सागौन के घने, हरे-भरे जंगल से दुधवा टाइगर रिज़र्व अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. दुधवा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर और एक सींघ वाले गैंडों के लिए काफी चर्चित है. दुधवा टाइगर रिजर्व के विशालकाय साल और सागौन के मनमोहक वन में बाघ, गैंडा, हाथी, भालू, पाढा, चीतल, काकड़, सांभर, मगर, वानर और बारहसिंगा आदि वास करते हैं.

विलय: दुधवा के जंगलों को सींचते हुए ये नदी आगे जाकर तिकुनियां क्षेत्र के पास घाघरा नदी तंत्र में मिल जाती है.

बहाव क्षेत्र: सुहेली नदी दुधवा नेशनल पार्क के मध्य और इसके दक्षिणी छोर से होकर गुजरती है.

नदी के अस्तित्व की कहानी इस प्रकार: सुहेली नदी पड़ोसी देश नेपाल की पहाड़ियों और तराई क्षेत्र से निकलती है. वहां से बहते हुए ये भारत में प्रवेश करती है.

सुहेली नदी जिसे स्थानीय स्तर पर 'सहेली' भी कह दिया जाता है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा नेशनल पार्क की 'लाइफ लाइन' मानी जाती है. ये नदी दुधवा के घने जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों के बीच से होकर बहती है, साथ ही यहां के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है.

2018 में आई बाढ़ का नदी पर असर: लंबे अरसे से दुधवा के इन दुर्लभ वन्यजीवों की प्यास दुधवा की लाइफ लाइन कही जाने वाली सुहेली नदी बुझाती चली आई थी. लेकिन 2018 में आई भीषण बाढ़ के बाद सुहेली नदी अपनी प्राकृतिक धार से दूर हो गई और नकउवा नाले में जा मिली. नदी द्वारा अपनी धारा बदलने के बाद आज भी सूखी पड़ी सुहेली नदी नकउवा नाले से होकर बह रही है और बारिश के सीजन में आने वाली बाढ़ से लगातार किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर रही है.

आरक्षित वन की घोषणा (1861): ब्रिटिश काल में सन् 1861 में जब मोहाना नदी और सुहेली नदी के बीच के 775 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को 'आरक्षित वन' घोषित किया गया था, तब से इस नदी का दस्तावेजी इतिहास दर्ज है.



सुहेली नदी (Photo Credit; ETV Bharat)

बिली अर्जुन सिंह और 'टाइगर हेवन': भारत के महान पर्यावरणविद् 'बिली' अर्जुन सिंह का फार्महाउस, जिसे 'टाइगर हेवन' कहा जाता है, इसी सुहेली नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है. बिली अर्जुन सिंह ने इसी नदी के किनारे बैठकर दुधवा के जंगलों को शिकारियों से बचाने की लड़ाई लड़ी थी. उन्हीं के प्रयासों से 1977 में दुधवा को नेशनल पार्क का दर्जा मिला.

वन्यजीवों के लिए जीवनदायिनी: ऐतिहासिक रूप से दुधवा जंगल के 50% से अधिक वन्यजीव अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नदी पर निर्भर रहे हैं. ये नदी दुधवा के विश्व प्रसिद्ध बारहसिंघा, बाघ, हाथियों और भारतीय एक सींग वाले गैंडों के लिए पानी और उत्तम घास के मैदान (तराई चारागाह) उपलब्ध कराती है. नदी के किनारों पर मगरमच्छ, घड़ियाल और दुर्लभ पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं.

फसलों को बर्बाद करता नदी का पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

वर्तमान चुनौतियां: पिछले कुछ दशकों में सुहेली नदी ने भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. सिल्टिंग (गाद जमना) की समस्या: नदी में नेपाल की ओर से बहकर आने वाली मिट्टी और गाद के कारण नदी का तल उथला हो गया है. इस वजह से नदी ने कई जगहों पर अपनी मुख्य धारा बदल ली है और ये रास्ता बदलकर 'नकउवा नाले' में जा मिली है.

दुधवा टाइगर रिजर्व (Photo Credit; ETV Bharat)

इस कारण से मानसून में उफनाती नदी: बाढ़ और सूखा गाद जमा होने के कारण मानसून के दिनों में सुहेली नदी उफान पर आ जाती है, जिससे दुधवा के निचले घास के मैदान डूब जाते हैं और थारू जनजाति के गांवों में बाढ़ आ जाती है. साथ ही किसानों की हजारों हजार एकड़ खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो जातीं हैं. वहीं, गर्मियों में पानी कम होने से वन्यजीवों के सामने संकट खड़ा हो जाता है.

आंदोलन करते किसान (Photo Credit; ETV Bharat)

नदी के कारण किसानों की ये समस्याएं: वहीं सुहेली नदी के बाढ़ का पानी नकउवा नाले के माध्यम से किसानों के खेतों के साथ गांवों में जा पहुंचा है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने के साथ उन्हें अपने घरों से पलायन करना पड़ जाता है. आक्रोशित किसान पिछले करीब 1 माह से सुहेली की डीसिल्टिंग की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया कि सुहेली नदी की स्टडी के लिए 86 लाख 76 हजार रुपए वन विभाग संबंधित विभाग को देगा. सुहेली की स्टडी का कार्य खत्म होने के बाद जल्द से जल्द नदी की डिसिल्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.



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