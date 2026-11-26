"समाजवादी पार्टी को अहंकार हो गया था...": जानिये अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर ओपी राजभर क्या बोले?
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहूराबाद छोड़कर अकबरपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:32 AM IST
अम्बेडकरनगर : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बुधवार को अंबेडकरनगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर निशाना साधा. जहूराबाद सीट छोड़कर अम्बेडकरनगर की अकबरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर जुबानी हमला बोला.
मीडिया से बातचीत के दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने जहूराबाद छोड़कर अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाजवादी पार्टी को उसकी पुरानी स्थिति में पहुंचाना और उसके अहंकार को खत्म करना है.
उन्होंने 2017 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय सपा और कांग्रेस गठबंधन महज 47 सीटों पर सिमट गया था, लेकिन 2022 में सवा सौ सीटें जीतने के बाद सपा को अहंकार हो गया है. वहीं, सपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इसका फैसला समय बताएगा.
इसके साथ ही ओपी राजभर ने लखनऊ में कांग्रेस के 'संविधान रक्षा मार्च' पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि संविधान नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस खतरे में है, क्योंकि न तो समाजवादी पार्टी उसे भाव दे रही है और न ही जनता का साथ मिल रहा है.
आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर चल रहे विवाद को खारिज करते हुए उन्होंने दावा किया कि वे पिछले तीन साल से आजमगढ़ की दस विधानसभा सीटों पर लगातार चौपाल और 200 से ज्यादा सभाएं कर रहे हैं, ताकि सपा के गढ़ को खत्म किया जा सके.
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