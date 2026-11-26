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"समाजवादी पार्टी को अहंकार हो गया था...": जानिये अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर ओपी राजभर क्या बोले?

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ( Photo credit: ETV Bharat )

अम्बेडकरनगर : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बुधवार को अंबेडकरनगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर निशाना साधा. जहूराबाद सीट छोड़कर अम्बेडकरनगर की अकबरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर जुबानी हमला बोला.

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का बयान (Video credit: ETV Bharat) मीडिया से बातचीत के दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने जहूराबाद छोड़कर अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाजवादी पार्टी को उसकी पुरानी स्थिति में पहुंचाना और उसके अहंकार को खत्म करना है.