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मैनपुरी में सुभासपा नेता अरविंद राजभर बोले- "एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना उद्देश्य"

मैनपुरी में सुभासपा नेता अरविंद राजभर का स्वागत ( Photo credit: ETV Bharat )

मैनपुरी : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता डॉ. अरविंद राजभर शनिवार को मैनपुरी पहुंचे. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि सीटों के मांगने का उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य है फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का. उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि जब पार्टी है तो चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी ही और हम एनडीए गठबंधन में हैं तो हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो वजूद है उसको देखते हुए एक सम्मानजनक सीटें प्राप्त हों जिससे की हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा सकें.