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बिना ट्यूशन-कोचिंग के सुहानी ने कर दिया कमाल, 97% नंबर लाकर बनी जिला टॉपर

रोहतास की सुहानी चौरसिया ने सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में 97% अंक लाया है. वह जिला टॉपर बनी हैं.

Suhani Chaurasia
सुहानी चौरसिया बनी रोहतास टॉपर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 2:40 PM IST

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सासाराम: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है. एक बार फिर बेटियों ने अपना जलवा दिखाया है. रोहतास की सुहानी चौरसिया ने 97% अंक लाकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है. खास बात ये है कि उसने ये कामयाबी बिना कोचिंग के ही हासिल की है.

सुहानी बनी रोहतास जिला टॉपर: सुहानी मॉडल स्कूल की छात्रा हैं. वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को देती है. वह आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है. अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को वह अपना आदर्श मानती है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहती है.

97% नंबर लाकर सुहानी चौरसिया बनी रोहतास टॉपर (ETV Bharat)

"माता-पिता से उसे हमेशा प्रेरणा मिलती रही है. दादा का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा है. स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया. मैं आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूं."- सुहानी चौरसिया, जिला टॉपर, सीबीएसई 10वीं बोर्ड

Suhani Chaurasia
सुहानी चौरसिया (ETV Bharat)

बेटी की सफलता पर पिता को गर्व: सुहानी रोहतास जिले के डेहरी स्थित पूर्वी मोहन बीघा की रहने वाली हैं. उनके पिता मुकेश प्रसाद पेशे से अधिवक्ता हैं. बेटी की कामयाबी से वे भी बहुत खुश हैं. वह बताते हैं कि सुहानी बचपन से ही पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रही है.

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मॉडल स्कूल की छात्रा है सुहानी (ETV Bharat)

"सुहानी ने बिना किसी कोचिंग के सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. वह सुहानी काफी मेहनती है. सीबीएसई में 97 % लाकर परिवार का नाम रौशन किया है. एक पिता होने के नाते हमेशा हौसला बढ़ाया है. जीवन में बेटी आगे बढ़े, यही चाहता हूं."- मुकेश प्रसाद, पिता

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बेटी की कामयाबी से परिवार खुश (ETV Bharat)

'बेटी ही हमारे लिए बेटा है': सुहानी की मां निभा चौरसिया एक गृहिणी हैं. बेटी की कामयाबी पर कहती हैं, 'हमारा कोई बेटा नहीं है लेकिन हमने अपनी दोनों बेटियों को बेटों की तरह पाला है और आज हमें उन पर गर्व है.'

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