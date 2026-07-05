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झारखंड में निवेश को मिलेगा नया बूस्ट, दो नई औद्योगिक नीतियों का ड्राफ्ट जारी!

झारखंड में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है.

Suggestions sought from public and industry to boost investment in Jharkhand
प्रोजेक्ट भवन और सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 5, 2026 at 4:30 PM IST

4 Min Read
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रांचीः झारखंड सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी में जुट गई है. इसी दिशा में उद्योग विभाग ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति-2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP)-2026 का प्रारूप (ड्राफ्ट) सार्वजनिक कर दिया है.

झारखंड सरकार चाहती है कि इन नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम लोगों की राय भी शामिल की जाए, ताकि इन्हें अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके.

सार्वजनिक किए गए ड्राफ्ट, सुझावों के लिए खुला मंच

सरकार ने दोनों प्रस्तावित नीतियों के ड्राफ्ट को झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध कराया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रहे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों की भागीदारी भी हो. प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर आवश्यक बदलाव करने के बाद इन नीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

निवेश आकर्षित करने पर सरकार का फोकस

सरकार का मानना है कि नई नीतियां झारखंड को निवेश के लिए अधिक अनुकूल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. विशेष रूप से टेक्सटाइल, परिधान और फुटवियर उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना है.

दिल्ली में होगा राष्ट्रीय स्तर का परामर्श कार्यक्रम

इन नीतियों को लेकर 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में देशभर के उद्योगपति, टेक्सटाइल क्षेत्र के विशेषज्ञ, विनिर्माण उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित नीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी और विभिन्न पक्षों की राय ली जाएगी.

मुख्यमंत्री करेंगे विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता

9 जुलाई को आयोजित विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे. इस दौरान उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों पर चर्चा होने के साथ-साथ निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

एमओयू पर भी लग सकते हैं हस्ताक्षर

परामर्श कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है. यदि ये समझौते होते हैं तो राज्य में नए निवेश के रास्ते खुल सकते हैं और विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है.

पारदर्शी नीति निर्माण पर सरकार का जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट नीतियों को सार्वजनिक करने का उद्देश्य नीति निर्माण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाना है. विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद ही इन नीतियों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

झारखंड की औद्योगिक तस्वीर बदलने की तैयारी

झारखंड सरकार के उद्योग विभाग का मानना है कि प्रस्तावित नीतियां राज्य को औद्योगिक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगी. यदि इनका प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो झारखंड में निवेश बढ़ने, नए उद्योग स्थापित होने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. सरकार का लक्ष्य झारखंड को औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक रूप से भी अधिक आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है.

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