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सिंचाई नीति बनाने में जुटी सरकार, पर्यावरणविदों और जल विशेषज्ञों ने दिए सुझाव

झारखंड सरकार सिंचाई नीति बनाने के लिए पर्यावरणविदों और जल विशेषज्ञों से सुझाव मांगे है.

Suggestions from environmentalists and water experts for irrigation policy being formulated by Jharkhand government
पर्यावरणविद आर कल्लोल साहा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 7:55 PM IST

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रांचीः झारखंड में कृषि उपज बढ़ाने के लिए गन दिनों सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए एक वृहद सिंचाई नीति तैयार कर रही है. राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे सिंचाई नीति में पर्यावरणविदों के साथ साथ जल विशेषज्ञों के भी सुझाव मांगें गए हैं.

इसी के तहत जानेमाने पर्यावरणविद आर कल्लोल साहा ने भी सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया है. जिसमें कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला किसानों के हाथ में नेतृत्व देने की सलाह दी गई है. उनका मानना है कि महिला किसान कुल कृषि श्रम का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा निभाती है. बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई और भंडारण जैसे कार्यों का दायित्व संभालने के बावजूद वे जल-शासन, संपत्ति स्वामित्व और निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखी जाती हैं.

झारखंड के वर्तमान चुनौती को समझना आवश्यक- कल्लोल साहा

आर कल्लोल साहा का मानना है कि झारखंड के वर्तमान स्थिति को समझना आवश्यक है. राज्य भर में जल स्रोतों की क्षमता लगातार घटती जा रही है. वार्षिक सिल्टेशन के कारण तालाबों और टैंकों की भंडारण क्षमता हर वर्ष एक से तीन प्रतिशत कम हो जाती है, जिससे लगभग एक-तिहाई छोटे जल संरचनाएँ आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं.

सिंचाई नीति पर पर्यावरणविद आर कल्लोल साहा के सुझाव (ETV Bharat)

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि झारखंड सिंचाई प्रणाली के रखरखाव पर प्रति हेक्टेयर सिर्फ 300 रुपया प्रतिवर्ष खर्च करता है, जो कई अन्य राज्यों से दो से पाँच गुना कम है. औसत पुनर्भरण दर भी कम है, जहां अधिकांश स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण-आधारित संरचनाएँ ही हावी हैं, जिससे नवाचार सीमित रह जाता है.

कृषि यंत्रीकरण राज्य में 37 प्रतिशत के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत का आधा है. माइक्रो-सिंचाई प्रणाली सिंचित क्षेत्र के केवल एक प्रतिशत हिस्से को कवर करती है, जबकि राष्ट्रीय औसत अठारह प्रतिशत है. पुराने और गैर-मॉड्यूलर पंपों में बार-बार खराबी आने तथा स्थानीय मरम्मत सेवाओं की कमी के कारण पंपों के निष्क्रिय रहने की अवधि अधिक होती है. ये सभी समस्याएं मिलकर एक कमजोर सिंचाई तंत्र बनाती हैं, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन, भूजल स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ता है.

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