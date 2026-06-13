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सिंचाई नीति बनाने में जुटी सरकार, पर्यावरणविदों और जल विशेषज्ञों ने दिए सुझाव

रांचीः झारखंड में कृषि उपज बढ़ाने के लिए गन दिनों सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए एक वृहद सिंचाई नीति तैयार कर रही है. राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे सिंचाई नीति में पर्यावरणविदों के साथ साथ जल विशेषज्ञों के भी सुझाव मांगें गए हैं.

इसी के तहत जानेमाने पर्यावरणविद आर कल्लोल साहा ने भी सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया है. जिसमें कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला किसानों के हाथ में नेतृत्व देने की सलाह दी गई है. उनका मानना है कि महिला किसान कुल कृषि श्रम का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा निभाती है. बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई और भंडारण जैसे कार्यों का दायित्व संभालने के बावजूद वे जल-शासन, संपत्ति स्वामित्व और निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखी जाती हैं.

झारखंड के वर्तमान चुनौती को समझना आवश्यक- कल्लोल साहा

आर कल्लोल साहा का मानना है कि झारखंड के वर्तमान स्थिति को समझना आवश्यक है. राज्य भर में जल स्रोतों की क्षमता लगातार घटती जा रही है. वार्षिक सिल्टेशन के कारण तालाबों और टैंकों की भंडारण क्षमता हर वर्ष एक से तीन प्रतिशत कम हो जाती है, जिससे लगभग एक-तिहाई छोटे जल संरचनाएँ आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं.