क्यों गन्ने के बिना अधूरे हैं कार्तिक माह के व्रत त्यौहार, वेद और पुराणों में मिला जिक्र

देवउठनी ग्यारस के पर्व पर गन्ने को भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है. लोग प्रसादी के रूप में गन्ने को एक-दूसरे को देते हैं. देवउठनी ग्यारस को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है. लोक मान्यता है कि गन्ने से बना मंडप भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है. इसलिए खासकर देवउठनी एकादशी को सनातनी लोग बाजारों से गन्ना खरीदकर अपने घर लाते हैं. इसके बाद संध्या के समय आंगन में गन्नों से मंडप बनाते हैं और उस मंडप में अन्य फल रखकर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करके उन्हें जगाते हैं.

विदिशा: हिंदू धर्म में गन्ने का खास स्थान है. इसके बिना कई पूजा संपन्न नहीं होती है. दीपावली के बाद छठ पर्व पर गन्ने को प्रमुख प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है. छठ के दौरान लोग पत्ते लगे गन्नों को अपने घरों में लगाकर आंगन में मंडप जैसी आकृति बनाते हैं. फिर उसमें छठ माई की पूजा के लिए कोसी रखी जाती है. इसके बाद व्रतियां या सुहागन महिलाएं छठ माई की पूरे विधि-विधान से पूजा करती हैं. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है.

पूजा के लिए गन्ने खरीदते लोग

देवी देवताओं को अति प्रिय है गन्ने से बना मंडप

मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं. इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. ऐसा करने से माता छठी और विष्णु जी प्रसन्न होकर घर-परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं. गन्ना एक सख्त और पवित्र पौधा है, जिसे पशु-पक्षी जूठा नहीं कर पाते. इसी पवित्रता के कारण गन्ना छठ, देवउठनी ग्यारस पर खास करने चढ़ाया जाता है. इसके बाद किसान भाई गन्ने की नई फसल की कटाई शुरू कर देते हैं. वैसे शिवरात्रि पर भी भोलेनाथ को गन्ना चढ़ाया जाता है.

धार्मिक अनुष्ठानों में लगता है गन्ना

वेदों, पुराणों और भगवद्गीता सहित कई हिंदू धर्म ग्रंथों में गन्ने का उल्लेख मिलता है. हिंदू धर्म में गन्ने को एक पवित्र पौधा माना जाता है. इसे विभिन्न देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है. वेदों में गन्ना को तुलसी, दर्भ (कुशा), बरगद और पीपल के साथ पांच पवित्र पौधों में से एक बताया गया है. ऋग्वेद में भी गन्ने का उल्लेख समृद्धि और उर्वरता के प्रतीक के रूप में किया गया है. पुराणों में भगवान गणेश के हाथों में गन्ना लिए हुए दिखाया गया है. जबकि भगवद्गीता में गन्ने को आत्मा के रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है.

वेद-पुराणों में मिलता है गन्ने का जिक्र

शरीर के लिए फायदेमंद है गन्ने का रस

गन्ना एक मीठा और स्वादिष्ट पौधा है. इसके तने से निकले रस को सभी सीजन में लोग बडे़ चाव से पीना पसंद करते हैं. गन्ने से गुड़ बनता है, जिसका उपयोग लोग खाने में करते हैं. पुराने जमाने में लोग गन्ने से बने गुड़ का उपयोग दवा के रूप में भी करते थे. लोगों का मानना था कि गुड़ खाने से खांसी-जुकाम और थकान आदि की समस्या बहुत कम होती है. खासकर सर्दी के मौसम में गुड़ से बनी चीजें खाने से स्किन का ग्लो बढ़ता है और शरीर का मोटापा घटता है.