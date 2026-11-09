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हरियाणा में गन्ने की सरकारी कीमत पर गुस्से में किसान , बड़े आंदोलन की तैयारी में अन्नदाता

कुरुक्षेत्र: गन्ना उत्तरी भारत के कृषि अर्थशास्त्र की रीढ़ है. हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में गन्ना किसानों की आजीविका, फसल का समर्थन मूल्य , सरकारी सब्सिडी और उससे जुड़ी नीतियां हमेशा से सियासी और सामाजिक चर्चा के केंद्र में रही हैं. हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के भाव में ₹15 की बढ़ोतरी कर इसे ₹430 प्रति क्विंटल करने और आगामी वर्ष के लिए इसे ₹450 करने के ऐलान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और किसान आंदोलन तेज हो गए हैं. दूसरी ओर, पंजाब सरकार भी अपनी नीतियों और सब्सिडी के जरिए किसानों को लुभाने के दावे करती है. ​

आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि दोनों राज्यों में गन्ने की वास्तविक दरें क्या हैं, सरकारों के दावों में कितनी हकीकत है. किसानों की क्या मांगें हैं और क्यों राज्य में एक बार फिर बड़ा किसान आंदोलन सुलग रहा है.

गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (SAP): हरियाणा बनाम पंजाब

​दोनों राज्यों में गन्ने के भाव सीधे तौर पर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले स्टेट एडवाइस्ड प्राइस के दायरे में आते हैं. वर्तमान परिदृश्य में दोनों राज्यों की दरों की स्थिति इस प्रकार है.

पंजाब: पंजाब में गन्ने का वर्तमान स्टेट एडवाइस्ड प्राइस ₹416 प्रति क्विंटल है. राज्य सरकार का दावा है कि यह देश के सबसे बेहतरीन मूल्य पैमानों में से एक है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सके.

हरियाणा: हरियाणा में वर्तमान पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव ₹415 प्रति क्विंटल था, जिसे हाल ही में बढ़ाकर आगामी सत्र (2026-27) के लिए ₹430 प्रति क्विंटल और उससे अगले सत्र (2027-28) के लिए ₹450 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई है.

हरियाणा में गन्ने की कीमत पर सियासत (ETV Bharat)

​किस राज्य में गन्ने का रेट ज्यादा है? यदि हम मौजूदा तात्कालिक आंकड़ों की तुलना करें, तो पंजाब (₹416) का वर्तमान भाव हरियाणा (₹415) से ₹1 प्रति क्विंटल अधिक है. हालांकि यह बढ़त बहुत मामूली है. वहीं दूसरी ओर, हरियाणा सरकार द्वारा अगले दो वर्षों में दरों को ₹430 और ₹450 तक ले जाने के ऐलान के बाद, भविष्य के दृष्टिकोण से हरियाणा का भाव पंजाब से अधिक हो जाएगा. लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि यह मामूली अंतर और भविष्य के वादे मौजूदा महंगाई के आगे बेहद नाकाफी हैं.





​सरकारी सब्सिडी और किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता: ​दोनों राज्यों की सरकारें किसानों की लागत को संतुलित करने और चीनी मिलों के संचालन को सुचारू रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती हैं.

पंजाब में सब्सिडी मॉडल: पंजाब सरकार चीनी मिलों और किसानों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए निजी चीनी मिलों के हिस्से की राशि में से सरकार द्वारा ₹68.50 प्रति क्विंटल की सीधी वित्तीय सहायता (Subsidy) प्रदान करती है, ताकि किसानों को समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित हो सके.



​हरियाणा में प्रोत्साहन और यांत्रिकरण: हरियाणा में गन्ने की खेती को वैज्ञानिक बनाने के लिए 'ट्रेंच विधि' अपनाने पर किसानों को ₹5,000 प्रति एकड़ तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसके अलावा बुवाई, निराई और कटाई के आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक की सब्सिडी और ड्रिप सिंचाई पर विशेष अनुदान मिलता है.

किसानों का दर्द और बढ़ती लागत: दावों बनाम हकीकत: ​सरकारें भले ही अपनी सब्सिडी और मूल्य वृद्धि के दावों को आश्वस्त कर रही हों, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है. भारतीय किसान यूनियन (भाकियू), संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य किसान संगठनों के प्रमुख नेताओं-जैसे रतन मान टिकैत ग्रुप, गुरनाम सिंह चढूनी, सुरेश कोथ और जोगिंदर नैनका कहना है कि "खेती की बढ़ती लागत ने किसानों की कमर तोड़ दी है."

लागत आसमान छू चुका हैः किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी के अनुसार "खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, डीजल, मजदूरी और सिंचाई के दाम आसमान छू रहे हैं. वर्तमान में एक एकड़ गन्ने की खेती पर किसान का कुल खर्च ₹80000 से ₹90000 तक पहुंच जाता है. इसके मुकाबले सरकार द्वारा दिया जाने वाला ₹415 या ₹430 का भाव लागत को भी पूरा नहीं कर पाता."

आंदोलन की रूप रेखा पर चर्चा करते किसना नेता (ETV Bharat)

किसान नेता रतन मान टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है जहां एक ओर गन्ने से बनने वाली चीनी, इथेनॉल, शीरा, खोई और बिजली बेचकर चीनी मिलें व उद्योगपति करोड़ों-अरबों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं. वहीं दिन-रात खून-पसीना बहाने वाला किसान घाटे और कर्ज के बोझ तले दबने को मजबूर है.

​इन तमाम विसंगतियों और सरकार द्वारा की गई मामूली बढ़ोतरी को 'विश्वासघात' करार देते हुए किसान संगठनों ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (SAP) बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल करने की हुंकार भरी है. उनका तर्क है कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक किसान चैन से नहीं बैठेंगे. ​इस मांग को लेकर हरियाणा और पंजाब में आंदोलन तेज हो चुका है.

गन्ने के मूल्य बढ़ोतरी से किसान असंतुष्ट (ETV Bharat)

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रतन मान के नेतृत्व में गन्ना किसानों की महापंचायत में यह तय किया गया कि पहले चरण में प्रदेश की प्रमुख 7 शुगर मिलों (सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, नारायणगढ़, जींद, रोहतक, भादसौ आदि) पर ट्रैक्टर रैलियां और पंचायतें की जाएंगी. इसके बाद भी मांगें न माने जाने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.

​भाकियू (चढ़ूनी) का रुख: गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि नवंबर के अंत तक गांवों और मिलों में किसानों को लामबंद किया जाएगा तथा 25 दिसंबर को प्रदेशभर की शुगर मिलों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही 11 फरवरी को चौधरी छोटूराम की जयंती पर बड़ी किसान पंचायत आयोजित करने की योजना है.

जमीनी हकीकत से जुड़ी है ​किसानों की चिंताः किसान गजे सिंह का कहना है कि "हरियाणा के गन्ना किसानों की यह चिंता बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है. खेती की बढ़ती लागत और उस अनुपात में गन्ने के भाव न मिलने के कारण किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग हो रहा है, जिसका सीधा असर राज्य में गन्ने के रकबे (क्षेत्रफल) पर पड़ा है.

बैठक करते किसान (ETV Bharat)

किसान ओमप्रकाश का तर्क है कि आधुनिक समय में गन्ने की खेती बेहद महंगी हो चुकी है.

​लागत का बोझ: किसान राजबीर सिंह का कहना है खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, डीजल, मजदूरी, और सिंचाई के खर्च लगातार आसमान छू रहे हैं। वर्तमान में एक एकड़ गन्ने की फसल तैयार करने में किसान का कुल खर्च 80,000 से 90,000 रुपये तक पहुंच जाता है.

आमदनी बनाम खर्च: किसान भाना राम का कहना है सरकार द्वारा तय किया गया मौजूदा भाव (₹415 से बढ़ाकर ₹430 प्रति क्विंटल) किसानों को पर्याप्त मुनाफा तो दूर, उनकी लागत भी पूरी तरह से नहीं निकाल पा रहा है.

रकबे में कमी और किसानों का मोहभंग: लागत अधिक और मुनाफा कम होने के कारण किसान अब धान, गेहूं या अन्य वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, यही वजह है कि हरियाणा में पिछले कुछ समय में गन्ने के कुल रकबे में गिरावट दर्ज की गई है. किसानों का यह भी तर्क है कि जहां एक तरफ गन्ने से बनने वाली चीनी, इथेनॉल, शीरा, खोई और बिजली बेचकर मिलें और उद्योगपति भारी-भरकम मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खून-पसीना बहाने वाला किसान घाटे और कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है.