हरियाणा में गन्ने की सरकारी कीमत पर गुस्से में किसान , बड़े आंदोलन की तैयारी में अन्नदाता
Sugarcane price Hike Demand: हाल में खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, डीजल, मजदूरी और सिंचाई की बढ़ती कीमतों के कारण खेती महंगी हो चुकी है.
Published : November 9, 2026 at 3:07 PM IST
कुरुक्षेत्र: गन्ना उत्तरी भारत के कृषि अर्थशास्त्र की रीढ़ है. हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में गन्ना किसानों की आजीविका, फसल का समर्थन मूल्य , सरकारी सब्सिडी और उससे जुड़ी नीतियां हमेशा से सियासी और सामाजिक चर्चा के केंद्र में रही हैं. हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के भाव में ₹15 की बढ़ोतरी कर इसे ₹430 प्रति क्विंटल करने और आगामी वर्ष के लिए इसे ₹450 करने के ऐलान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और किसान आंदोलन तेज हो गए हैं. दूसरी ओर, पंजाब सरकार भी अपनी नीतियों और सब्सिडी के जरिए किसानों को लुभाने के दावे करती है.
आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि दोनों राज्यों में गन्ने की वास्तविक दरें क्या हैं, सरकारों के दावों में कितनी हकीकत है. किसानों की क्या मांगें हैं और क्यों राज्य में एक बार फिर बड़ा किसान आंदोलन सुलग रहा है.
गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (SAP): हरियाणा बनाम पंजाब
दोनों राज्यों में गन्ने के भाव सीधे तौर पर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले स्टेट एडवाइस्ड प्राइस के दायरे में आते हैं. वर्तमान परिदृश्य में दोनों राज्यों की दरों की स्थिति इस प्रकार है.
पंजाब: पंजाब में गन्ने का वर्तमान स्टेट एडवाइस्ड प्राइस ₹416 प्रति क्विंटल है. राज्य सरकार का दावा है कि यह देश के सबसे बेहतरीन मूल्य पैमानों में से एक है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सके.
हरियाणा: हरियाणा में वर्तमान पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव ₹415 प्रति क्विंटल था, जिसे हाल ही में बढ़ाकर आगामी सत्र (2026-27) के लिए ₹430 प्रति क्विंटल और उससे अगले सत्र (2027-28) के लिए ₹450 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई है.
किस राज्य में गन्ने का रेट ज्यादा है? यदि हम मौजूदा तात्कालिक आंकड़ों की तुलना करें, तो पंजाब (₹416) का वर्तमान भाव हरियाणा (₹415) से ₹1 प्रति क्विंटल अधिक है. हालांकि यह बढ़त बहुत मामूली है. वहीं दूसरी ओर, हरियाणा सरकार द्वारा अगले दो वर्षों में दरों को ₹430 और ₹450 तक ले जाने के ऐलान के बाद, भविष्य के दृष्टिकोण से हरियाणा का भाव पंजाब से अधिक हो जाएगा. लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि यह मामूली अंतर और भविष्य के वादे मौजूदा महंगाई के आगे बेहद नाकाफी हैं.
सरकारी सब्सिडी और किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता: दोनों राज्यों की सरकारें किसानों की लागत को संतुलित करने और चीनी मिलों के संचालन को सुचारू रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती हैं.
पंजाब में सब्सिडी मॉडल: पंजाब सरकार चीनी मिलों और किसानों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए निजी चीनी मिलों के हिस्से की राशि में से सरकार द्वारा ₹68.50 प्रति क्विंटल की सीधी वित्तीय सहायता (Subsidy) प्रदान करती है, ताकि किसानों को समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित हो सके.
हरियाणा में प्रोत्साहन और यांत्रिकरण: हरियाणा में गन्ने की खेती को वैज्ञानिक बनाने के लिए 'ट्रेंच विधि' अपनाने पर किसानों को ₹5,000 प्रति एकड़ तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसके अलावा बुवाई, निराई और कटाई के आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक की सब्सिडी और ड्रिप सिंचाई पर विशेष अनुदान मिलता है.
किसानों का दर्द और बढ़ती लागत: दावों बनाम हकीकत: सरकारें भले ही अपनी सब्सिडी और मूल्य वृद्धि के दावों को आश्वस्त कर रही हों, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है. भारतीय किसान यूनियन (भाकियू), संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य किसान संगठनों के प्रमुख नेताओं-जैसे रतन मान टिकैत ग्रुप, गुरनाम सिंह चढूनी, सुरेश कोथ और जोगिंदर नैनका कहना है कि "खेती की बढ़ती लागत ने किसानों की कमर तोड़ दी है."
लागत आसमान छू चुका हैः किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी के अनुसार "खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, डीजल, मजदूरी और सिंचाई के दाम आसमान छू रहे हैं. वर्तमान में एक एकड़ गन्ने की खेती पर किसान का कुल खर्च ₹80000 से ₹90000 तक पहुंच जाता है. इसके मुकाबले सरकार द्वारा दिया जाने वाला ₹415 या ₹430 का भाव लागत को भी पूरा नहीं कर पाता."
भाकियू (चढ़ूनी) का रुख: गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि नवंबर के अंत तक गांवों और मिलों में किसानों को लामबंद किया जाएगा तथा 25 दिसंबर को प्रदेशभर की शुगर मिलों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही 11 फरवरी को चौधरी छोटूराम की जयंती पर बड़ी किसान पंचायत आयोजित करने की योजना है.
जमीनी हकीकत से जुड़ी है किसानों की चिंताः किसान गजे सिंह का कहना है कि "हरियाणा के गन्ना किसानों की यह चिंता बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है. खेती की बढ़ती लागत और उस अनुपात में गन्ने के भाव न मिलने के कारण किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग हो रहा है, जिसका सीधा असर राज्य में गन्ने के रकबे (क्षेत्रफल) पर पड़ा है.
लागत का बोझ: किसान राजबीर सिंह का कहना है खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, डीजल, मजदूरी, और सिंचाई के खर्च लगातार आसमान छू रहे हैं। वर्तमान में एक एकड़ गन्ने की फसल तैयार करने में किसान का कुल खर्च 80,000 से 90,000 रुपये तक पहुंच जाता है.
आमदनी बनाम खर्च: किसान भाना राम का कहना है सरकार द्वारा तय किया गया मौजूदा भाव (₹415 से बढ़ाकर ₹430 प्रति क्विंटल) किसानों को पर्याप्त मुनाफा तो दूर, उनकी लागत भी पूरी तरह से नहीं निकाल पा रहा है.
रकबे में कमी और किसानों का मोहभंग: लागत अधिक और मुनाफा कम होने के कारण किसान अब धान, गेहूं या अन्य वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, यही वजह है कि हरियाणा में पिछले कुछ समय में गन्ने के कुल रकबे में गिरावट दर्ज की गई है. किसानों का यह भी तर्क है कि जहां एक तरफ गन्ने से बनने वाली चीनी, इथेनॉल, शीरा, खोई और बिजली बेचकर मिलें और उद्योगपति भारी-भरकम मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खून-पसीना बहाने वाला किसान घाटे और कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है.
₹600 प्रति क्विंटल की मांग और आंदोलन: इन सभी आर्थिक विसंगतियों को देखते हुए किसान संगठनों ने मांग की है कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर कम से कम ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए. किसानों का साफ कहना है कि यदि सरकार लागत के हिसाब से सही दाम नहीं देगी, तो किसान धीरे-धीरे गन्ने की खेती करना पूरी तरह छोड़ देंगे, जिससे न सिर्फ किसानों की आजीविका प्रभावित होगी बल्कि चीनी मिलों का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा. इसी मांग को लेकर राज्य में महापंचायतों, ट्रैक्टर रैलियों और बड़े आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की जा रही है.
उग्र रूप धारण कर सकता है आंदोलन: हरियाणा और पंजाब में गन्ने का मुद्दा अब केवल एक कृषि दर का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक मुनाफे और किसान के स्वाभिमान की एक बड़ी वैचारिक लड़ाई बन चुका है. सरकारें अपने स्तर पर मूल्य वृद्धि और सब्सिडी के जरिए राहत देने का दावा कर रही हैं, परंतु महंगाई और उत्पादन लागत के भारी दबाव के चलते किसान संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. यदि समय रहते सरकारों ने किसानों की व्यावहारिक मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और अधिक उग्र रूप धारण कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है. हरियाणा और पंजाब में पिछले लगभग 10 वर्षों (वर्ष 2016 से लेकर वर्तमान 2026 तक) में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में समय-समय पर बढ़ोतरी की गई है. दोनों राज्यों में गन्ने के दाम मुख्य रूप से अगेती किस्म के आधार पर तय होते हैं.
पिछले 10 वर्षों के दौरान हरियाणा और पंजाब में गन्ने के रेट कब और कितने बढ़े, इसका वर्षवार ब्योरा दोनों राज्य की सरकार की रिपोर्ट इस प्रकार है.
हरियाणा में गन्ने के रेट का इतिहास (पिछले 10 वर्ष)
हरियाणा सरकार अमूमन हर साल या पेराई सत्र के हिसाब से गन्ने के दाम बढ़ाती आई है. पिछले 10 वर्षों में यहां अगेती किस्म के गन्ने के भाव इस प्रकार रहे हैं. पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में गन्ने का भाव करीब ₹320 से बढ़कर वर्तमान में ₹430 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है.
- वर्ष 2016-17: गन्ने का भाव ₹320 प्रति क्विंटल था.
- वर्ष 2017 से 2019 के बीच: हरियाणा में गन्ने का भाव बढ़ाकर ₹340 प्रति क्विंटल किया गया था.
- वर्ष 2020-21: गन्ने का भाव ₹350 प्रति क्विंटल तय किया गया.
- वर्ष 2021-22: गन्ने के भाव में बढ़ोतरी कर इसे ₹362 प्रति क्विंटल किया गया.
- वर्ष 2022-23: शुरुआत में भाव स्थिर रखे गए, लेकिन बाद में जनवरी 2023 में ₹10 की बढ़ोतरी की गई, जिससे भाव ₹372 प्रति क्विंटल हो गया.
- वर्ष 2023-24: गन्ने का भाव बढ़ाकर ₹386 प्रति क्विंटल किया गया.
- वर्ष 2024-25: गन्ने का भाव बढ़ाकर ₹400 प्रति क्विंटल किया गया.
- वर्ष 2025-26: गन्ने का भाव बढ़ाकर ₹415 प्रति क्विंटल किया गया.
- वर्ष 2026-27 (वर्तमान): हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर ₹430 प्रति क्विंटल कर दिया है (इसके अलावा अगले सत्र यानी 2027-28 के लिए पहले ही ₹450 प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है).
पंजाब में गन्ने के रेट का इतिहास (पिछले 10 वर्ष)
पंजाब सरकार भी किसानों को आकर्षित करने के लिए गन्ने का SAP घोषित करती रही है.
- वर्ष 2016-17 के आस-पास: पंजाब में गन्ने का भाव लगभग ₹295 से ₹310 प्रति क्विंटल के दायरे में था.
- वर्ष 2018-19: गन्ने का भाव बढ़ाकर ₹310 से ₹325 प्रति क्विंटल किया गया.
- वर्ष 2021-22: पंजाब सरकार ने गन्ने के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे सीधा ₹360 प्रति क्विंटल कर दिया था.
- वर्ष 2022-23: पंजाब सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर ₹380 प्रति क्विंटल कर दिया.
- वर्ष 2023-24: पंजाब में गन्ने का भाव बढ़ाकर ₹391 से ₹401 प्रति क्विंटल (किस्म के आधार पर मध्यम और अगेती) किया गया.
- वर्ष 2024-25: सरकार ने इसमें ₹10 की बढ़ोतरी की, जिससे भाव बढ़कर ₹401 से ₹411 प्रति क्विंटल के आसपास रहा.
- वर्ष 2025-26: पंजाब सरकार ने गन्ने के SAP में ₹15 की बढ़ोतरी की, जिसके बाद अगेती किस्म का भाव ₹416 प्रति क्विंटल हो गया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा किसानों को अलग से लगभग ₹68.50 प्रति क्विंटल की सब्सिडी भी दी जाती है.
- पिछले 10 वर्षों में पंजाब में गन्ने का SAP लगभग ₹300-310 से बढ़कर ₹416 प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है, और सब्सिडी मिलाकर यहाँ किसानों को और अधिक लाभ मिलता है.
हरियाणा और पंजाब में गन्ने का रकबा
हरियाणा में गन्ने की खेती (क्षेत्रफल और उत्पादन)
क्षेत्रफल: हरियाणा में गन्ने की खेती आमतौर पर लगभग 2.5 लाख से 3 लाख एकड़ (करीब 1 लाख से 1.2 लाख हेक्टेयर) के दायरे में की जाती है. मौसम और अन्य फसलों (जैसे धान) की तुलना में इसकी हिस्सेदारी में थोड़े उतार-चढ़ाव आते रहते हैं.
उत्पादन: हरियाणा में गन्ने का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 53 लाख से 58 लाख टन (करीब 530 से 580 लाख क्विंटल) के आसपास रहता है.
पंजाब में गन्ने की खेती (क्षेत्रफल और उत्पादन)
क्षेत्रफल : पंजाब में गन्ने का रकबा बढ़कर लगभग 1.16 लाख हेक्टेयर (करीब 2.87 लाख एकड़) तक पहुंच गया है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार यहाँ गन्ने की खेती के क्षेत्रफल में लगातार विस्तार हो रहा है.
उत्पादन : पंजाब में गन्ने का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 70 लाख से 73 लाख टन (यानी लगभग 700 लाख क्विंटल) के आसपास दर्ज होता है.