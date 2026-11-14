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महापर्व छठ में गन्ना और हाथी की क्यों हो रही है चर्चा, आखिर क्या है इसकी वजह

महापर्व छठ में गन्ना हुआ महंगा ( Etv Bharat )

गिरिडीहः छठ पर्व मुख्य रूप से प्रकृति और कृषि के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार है. इस समय खेतों में गन्ना पककर तैयार होता है, इसलिए इसे पहली फसल के रूप में छठी मैया को अर्पित किया जाता है. यह भी मान्यता है कि गन्ना जीवन में मिठास, सुख, शांति और समृद्धि लाता है. माना जाता है कि गन्ना चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है. यही कारण है कि गन्ने से बने गुड़ से ही महाप्रसाद ठेकुआ बनाया जाता है. इन्हीं कारणों से महापर्व छठ में गन्ने का विशेष महत्व है. हालांकि इस बार गन्ने की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 फीसदी अधिक है. गिरिडीह और आसपास के इलाके में गन्ने की कीमत बढ़ने के कारणों की जब पड़ताल की गई, तो एक वजह हाथी भी सामने आया.

हाथियों ने रौंद डाली थी फसल