महापर्व छठ में गन्ना और हाथी की क्यों हो रही है चर्चा, आखिर क्या है इसकी वजह
गिरिडीह में इस बार अन्य सामानों की तरह गन्ना भी महंगा है और दाम भी अधिक है.
Published : November 14, 2026 at 5:07 PM IST
गिरिडीहः छठ पर्व मुख्य रूप से प्रकृति और कृषि के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार है. इस समय खेतों में गन्ना पककर तैयार होता है, इसलिए इसे पहली फसल के रूप में छठी मैया को अर्पित किया जाता है. यह भी मान्यता है कि गन्ना जीवन में मिठास, सुख, शांति और समृद्धि लाता है. माना जाता है कि गन्ना चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है. यही कारण है कि गन्ने से बने गुड़ से ही महाप्रसाद ठेकुआ बनाया जाता है. इन्हीं कारणों से महापर्व छठ में गन्ने का विशेष महत्व है. हालांकि इस बार गन्ने की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 फीसदी अधिक है. गिरिडीह और आसपास के इलाके में गन्ने की कीमत बढ़ने के कारणों की जब पड़ताल की गई, तो एक वजह हाथी भी सामने आया.
हाथियों ने रौंद डाली थी फसल
दरअसल गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के अटका-लक्षीबागी में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है. यहां के सौ से अधिक किसान परिवार गन्ने की उपज करते हैं. फिर इससे गुड़ बनाया जाता है, गन्ने का जूस बेचा जाता है और छठ में गन्ने को मंडियों में भेजा जाता है. छठ में यहां के गन्ने को गिरिडीह के अलावा आसपास के कई जिलों में, बिहार और पश्चिम बंगाल भी जाता हैं.
इस वर्ष यहां के किसानों को इस खेती में भारी नुकसान हुआ. यह नुकसान हाथियों के कारण उठाना पड़ा. यहां 50 एकड़ में लगी फसल को उस वक्त हाथियों ने रौंद डाला था, जब पौधा मध्यम आकार का था. हाथियों के कारण यहां के लगभग डेढ़ सौ किसानों को एक करोड़ से अधिक की क्षति उठानी पड़ी थी. हाथियों ने फसल बर्बाद की तो पैदावार कम हुई और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा.
कागजी कार्रवाई की गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला
यहां के किसान कृष्णालाल मेहता, डेगलाल महतो, विकास कुमार और छोटी मेहता ने बताया कि 15 से 20 अगस्त तक 29 हाथियों का झुंड उनके गांव पहुंचा था. यहां धान, मक्का के अलावा गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया. चार दिनों के अंदर एक करोड़ से अधिक मूल्य की फसल को बर्बाद कर दिया. जानकारी पर वन विभाग भी पहुंचा, पूरी रिपोर्ट ली. एक-एक किसान से आवेदन लिया गया, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला. किसान बताते हैं कि हाथियों के कारण ही फसल खराब हुई और परिणाम यह है कि छठ में गन्ना महंगा हो गया.
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