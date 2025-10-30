लखनऊ में CM योगी बोले- गन्ना क्षेत्र में हो रहा नया निवेश, चीनी मिलों के जरिए 10 लाख परिवारों को मिला रोजगार
मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे किसान, गन्ना मूल्य बढ़ाने पर जताया आभार, कहा- सरकार के फैसले से मिली राहत.
Published : October 30, 2025 at 4:57 PM IST
लखनऊ : 'साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार खेती और किसानों का हित सरकारों के एजेंडे में शामिल हुआ. जिस मिट्टी में फसल पैदा होती है, उसकी सेहत की सुधि किसी को नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने स्वॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की. पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को साहूकारों से मुक्ति मिली. अब गन्ना क्षेत्र में नया निवेश हो रहा है.चीनी मिलों के जरिए 10 लाख परिवारों को रोजगार मिला है'.
ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही. वह गुरुवार को किसानों से संवाद कर रहे थे. दरअसल पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये की बढ़ोतरी से किसान उत्साहित हैं. गुरुवार को किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी का आभार जताया. इस दौरान सीएम योगी ने किसानों को संबोधित किया.
'सरकार ने पूरा किया कर्जमाफी का वादा' : मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 में सरकार बनने के पहले दिन ही हमने 86 लाख किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा किया. बीते साढ़े 08 वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित की गई है. तब मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलियों को मिलता था. हमने इस व्यवस्था को बदला और आज जिसका खेत, उसी से खरीद करते हुए सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है.
'पहले की सरकारों में बिक रहीं थीं चीनी मिलें' : मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता का अपमान करके कोई देश या राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत से होकर जाता है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की. नतीजा उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया. पहले की सरकारों में चीनी मिल बंद हो रही थीं या बिक रहीं थीं. हमने यह रोका. आज 08 वर्ष बाद 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुईं.
6 बंद मिलें पुनः शुरू हुईं और 42 मिलों में क्षमता विस्तार हुआ. 8 नई बड़ी मिलों के बराबर उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किया गया. 122 चीनी मिलें चल रहीं हैं. इनमें 105-106 ऐसी हैं जो एक सप्ताह में गन्ना खरीद का भुगतान कर रही हैं. यही नहीं, अब तो हम शुगर कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं.
गन्ना क्षेत्र में आ रहा नया निवेश : मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना क्षेत्र में नया निवेश आ रहा है. गन्ना अब सीजनल नहीं रहा, यह पूरे साल का कार्यक्रम है. कहीं सीबीजी, कहीं डिस्टिलरी, कहीं कोजन प्लांट सब कुछ आगे बढ़ रहा है. सम्मान तो सरकार का नहीं, अन्नदाता किसान का होना चाहिए, जिन्होंने यूपी को चीनी, गन्ना व एथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर एक कर दिया है.
सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों के 10 वर्षों की तुलना में हमारी सरकार में 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक भुगतान हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से 2017 तक मात्र 1,47,346 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान हो सका था. 2017 से अब तक साढ़े 08 वर्ष में 2,90,225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान हुआ. पिछली सरकारों के 10 वर्षों की तुलना में हमारी सरकार में 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक भुगतान हुआ.
'चीनी मिलों के जरिए 10 लाख परिवारों को मिली आजीविका' : मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली से गन्ना पर्ची व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हुई. बिचौलियों का राज खत्म किया गया. अब किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है. इसी तरह और तकनीकी नवाचार भी किए जाएंगे. अकेले चीनी मिलों के माध्यम से 10 लाख परिवारों को आजीविका मिली है. सरकार ने खांडसारी को भी प्रोत्साहित किया है. जहां जरूरत होगी, सीबीजी प्लांट लगेगा, चीनी मिल लगेगी, एथेनॉल प्लांट लगेगा.
'यह सीएम योगी का दूरदर्शी और किसान हितैषी निर्णय' : गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि लगभग आठ वर्ष पहले गन्ना किसानों के बीच 2 शब्द बहुत प्रचलित थे. ‘गन्ना माफिया’ और ‘घटतौली’. साढ़े आठ वर्ष के बाद ये दोनों शब्द आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के जीवन से पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं. तब ऐसे लोग निर्णय लेते थे, जिनका गन्ने से कोई लेना-देना नहीं था, आज तो एक प्रगतिशील किसान ही मुख्यमंत्री हैं. उत्तर प्रदेश में अब तक किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल में गन्ना मूल्य में 80 रुपये तक की वृद्धि नहीं की थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय दूरदर्शी और किसान हितैषी है.
किसान संतोष वाजपेयी बोले- अब मोबाइल पर मिलती है पर्ची : प्रगतिशील किसान संतोष वाजपेयी ने सभी को गोपाष्टमी की बधाई. कहा कि एक समय था कि जब गन्ना रखे-रखे सूख जाता था और पर्ची नहीं मिलती थी. आज मोबाइल पर पर्ची मिल रही है. आलू-गन्ना, चना-गन्ना, सरसों-गन्ना, पत्ता गोभी गन्ना जैसे सहफसली खेती का अवसर मिला है. आमदनी बढ़ी है. यह मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया.
'सरकार ने किसानों को दिया तोहफा' : हीरा सिंह मथुरा ने कहा कि योगी सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है, इसके लिए धन्यवाद. पूर्व में कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा, किसी ने हमारी सुध नहीं ली. जय-जवान जय किसान का नारा भले कांग्रेस से आया, लेकिन सार्थक भाजपा सरकार में ही हो सका है. राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई और पीएम मोदी ने हमें सम्मान निधि दिया है.
प्रगतिशील किसान रामनिवास यादव ने कहा कि पिछली दो सरकारों के 10 वर्ष में गन्ना मूल्य एक रुपये भी नहीं बढ़ा. योगी जी ने 08 वर्षो में 35% से ज्यादा मूल्य बढ़ाया है. पहली कैबिनेट में योगी जी ने हमारे ऋण की माफी की. पूरा प्रदेश निहाल हो गया. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील हैं.
'किसानों को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा सरकार का फैसला' : गन्ना किसान सरदार गुरदत्त सिंह ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में एक माह में 2 बार दीपावली मनाने का मौका मिला है. योगी सरकार बनने के बाद आज किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी गन्ना गायब कर सके. शामली के किसान सत्यपाल भूरा ने कहा कि योगी सरकार ने गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है. प्रदेश सरकार का यह कदम गन्ना किसानों को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा. गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए सीएम योगी का आभार.
