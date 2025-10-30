ETV Bharat / state

लखनऊ में CM योगी बोले- गन्ना क्षेत्र में हो रहा नया निवेश, चीनी मिलों के जरिए 10 लाख परिवारों को मिला रोजगार

सीएम ने किसानों से किया संवाद. ( Photo Credit; UP Government )