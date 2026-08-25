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चीनी की बढ़ती कीमतों पर गन्ना मंत्री बोले- यूपी में 180 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद, गन्ना मूल्य वृद्धि से जुड़ा प्रस्ताव लाएगी सरकार

गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, यूपी में चीनी का स्टॉक इतना है कि पूरे देश की एक महीने की जरूरत पूरी होगी.

गन्ना मंत्री से खास बातचीत.
गन्ना मंत्री से खास बातचीत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 7:56 PM IST

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लखनऊ : चीनी की कीमतों ने आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. पिछले दो महीने में चीनी का दाम 44 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपये तक पहुंच गया है. आखिर चीनी के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? प्रदेश में स्टॉक की स्थिति क्या है? और क्या इसके पीछे एथेनॉल उत्पादन का कोई कनेक्शन है? इन तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से खास बातचीत की.

गन्ना मंत्री ने साफ किया कि देशभर में चीनी के दाम बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में स्टॉक की कमी है. चीनी स्टॉक जारी करने का फैसला केंद्र सरकार करती है और राज्य उतनी ही मात्रा बाजार में छोड़ता है, जितनी केंद्र से निर्देशित होती है. उन्होंने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 180 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है, जो पूरे देश की एक महीने की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है.

गन्ना मंत्री से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

एथेनॉल का चीनी उत्पादन से कोई कनेक्शन नहीं: मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है, लेकिन इसका चीनी उत्पादन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा. उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश ने रिकॉर्ड 9,220 लाख टन गन्ने की पेराई की, जिससे 968.58 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ.

89.52 लाख टन चीनी उत्पादन : 2016-17 से 2025-26 के बीच गन्ने का उत्पादन 1,486.57 लाख टन से बढ़कर 2362 लाख टन हो गया है, जबकि इसी अवधि में चीनी उत्पादन भी 87.73 लाख टन से बढ़कर 89.52 लाख टन तक पहुंचा है. औसत गन्ना उत्पादकता भी 72.38 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 82.56 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है, जिससे किसानों को प्रति हेक्टेयर करीब 10.18 मीट्रिक टन अतिरिक्त उपज मिल रही है.

44 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार : चीनी रिकवरी दर भी 10.61% से बढ़कर 10.83% तक दर्ज की गई है. गन्ना पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए चार नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं, बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू किया गया है और 44 मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है, जिससे 1,28,500 टीसीडी की अतिरिक्त पेराई क्षमता तैयार हुई है. इसके अलावा खांडसारी उद्योग में ऑनलाइन लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू होने से 285 नई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे करीब 41,900 लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है.

गन्ना मूल्य भुगतान में रिकॉर्ड का दावा: गन्ना मंत्री ने कहा कि विभाग ने गन्ना मूल्य भुगतान में भी रिकॉर्ड बनाया है. सरकार ने अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा है. मौजूदा पेराई सत्र में भी अब तक 94% से अधिक भुगतान हो चुका है, जबकि प्रदेश की 99 चीनी मिलों ने शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कर दिया है. इन प्रयासों से राज्य में गन्ना किसानों की औसत आय में प्रति हेक्टेयर 40,720 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है.

क्या गन्ना मूल्य में होगी बढ़ोतरी? चीनी के दाम में उछाल के साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसका फायदा गन्ना किसानों तक पहुंचेगा. इस पर मंत्री ने कहा कि चीनी के बढ़े दाम और एथेनॉल उत्पादन को देखते हुए सरकार जल्द ही कैबिनेट में गन्ना मूल्य वृद्धि से जुड़ा प्रस्ताव लाएगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों और मिल मालिकों दोनों के साथ बैठकें की जा रही हैं, ताकि उत्पादन लागत और मुनाफे का आकलन कर उचित मूल्य तय किया जा सके.

चीनी की कोई कमी नहीं: उन्होंने भरोसा जताया कि प्रस्ताव पास होने पर किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा. पिछले नौ वर्षों में गन्ना मूल्य में पहले ही 85 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की जा चुकी है. गन्ना मंत्री ने इस बात को खारिज किया कि त्योहारी सीजन की वजह से चीनी के दाम बढ़े हैं. उनका कहना है कि दाम बढ़ने की वजहें अलग हो सकती हैं, लेकिन देश और प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है.

विपक्ष फैला रहा भ्रम : विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए चौधरी ने कहा कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है और भ्रम फैला रहा है, जबकि उसे सकारात्मक सुझाव देने चाहिए थे. उन्होंने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में गन्ना किसानों ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, जिसे उन्होंने सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने यह भी कहा कि आगामी पेराई सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. मिलें समय पर चालू होंगी, किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और खाद-बीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसानों की आय और खुशहाली बनी रहे.

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