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चाइनीज मांझे की चपेट में आया गन्ना मंत्री का भतीजा, गर्दन और चेहरे पर गंभीर जख्म

जानकारी मिलने पर निजी अस्पताल पहुंचे संजय सिंह गंगवार, लिया हालचाल.

मंत्री का भतीजा आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आया.
मंत्री का भतीजा आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 2:34 PM IST

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बरेली: शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कारण किशोर की जान पर बन आई. यहां श्यामतगंज पुल पर 15 साल का आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया. चूंकि आदित्य यूपी सरकार में गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार का भतीजा है, इसलिए पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है. इसके साथ ही एक बार फिर चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर सवाल उठने लगे हैं. आदित्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

मंत्री का भतीजा आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आया. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता अजय कुमार गंगवार के मुताबिक कक्षा 9 का छात्र आदित्य रविवार सुबह करीब सात बजे गांधी उद्यान मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था. जब वह श्यामतगंज पुल से गुजर रहा था, तभी सड़क पर फैला चाइनीज मांझा अचानक उसकी गर्दन और चेहरे से लिपट गया. मांझे की धार इतनी तेज थी कि उसकी गर्दन और चेहरे पर गहरे कट लग गए और लहूलुहान हो गया.

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी. खुद ही बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचने का साहस दिखाया. शहर के एक निजी अस्पताल में आदित्य भर्ती है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

जानकारी मिलते ही प्रदेश के गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार अस्पताल पहुंचे और अपने भतीजे का हालचाल जाना. उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी भी ली. इस मौके पर
मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि सरकार ने चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा रखा है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस संबंध में एसएसपी और जिलाधिकारी से बात की जाएगी.

बता दें कि बरेली में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में जान भी जा चुकी है. इसके बावजूद बाजार में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं हो सकी है. ताजा घटना ने प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल घायल आदित्य का उपचार जारी है.

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