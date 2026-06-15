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चाइनीज मांझे की चपेट में आया गन्ना मंत्री का भतीजा, गर्दन और चेहरे पर गंभीर जख्म

मंत्री का भतीजा आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कारण किशोर की जान पर बन आई. यहां श्यामतगंज पुल पर 15 साल का आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया. चूंकि आदित्य यूपी सरकार में गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार का भतीजा है, इसलिए पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है. इसके साथ ही एक बार फिर चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर सवाल उठने लगे हैं. आदित्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. मंत्री का भतीजा आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आया. (Video Credit; ETV Bharat) पिता अजय कुमार गंगवार के मुताबिक कक्षा 9 का छात्र आदित्य रविवार सुबह करीब सात बजे गांधी उद्यान मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था. जब वह श्यामतगंज पुल से गुजर रहा था, तभी सड़क पर फैला चाइनीज मांझा अचानक उसकी गर्दन और चेहरे से लिपट गया. मांझे की धार इतनी तेज थी कि उसकी गर्दन और चेहरे पर गहरे कट लग गए और लहूलुहान हो गया.