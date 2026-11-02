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सरकारी भाव से 150 रुपये महंगा बिक रहा मेवात का गन्ना, किसानों की बल्ले-बल्ले

दिवाली और छठ के कारण नूंह के किसानों की बल्ले-बल्ले ( ETV Bharat )

नूंहः मेवात के खेतों में लहलहाती गन्ने की फसल इन दिनों किसानों के लिए मिठास घोल रही है. यहां गन्ना केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों से लेकर बेरोजगार युवाओं और पशुपालक परिवारों तक की आमदनी का जरिया बन गया है. खास बात यह है कि सरकारी खरीद भाव में बढ़ोतरी से पहले ही नूंह जिले के किसानों को खेतों में गन्ने की अच्छी कीमत मिल रही है. निजी खरीदार किसानों से 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ना खरीद रहे हैं, जो सरकारी भाव से 70 से 120 रुपये अधिक है.

15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा गन्ने का सरकारी भावः दीपावली के अवसर पर हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को तोहफा देते हुए खरीद भाव 415 से बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. सरकार ने अगले दो वर्षों में गन्ने के भाव में 35 रुपये तक बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा है. हरियाणा देश में सबसे अधिक भाव पर गन्ने की खरीद करने वाले राज्यों में शामिल है. हालांकि नूंह जिले में सरकारी चीनी मिल नहीं होने के कारण यहां के किसानों का अधिकांश गन्ना खेतों से ही निजी खरीदार खरीद लेते हैं. ऐसे में सरकारी भाव में बढ़ोतरी का सीधा लाभ मुख्य रूप से चीनी मिलों में गन्ना बेचने वाले किसानों को मिलेगा.

सरकारी भाव से 150 रुपये महंगा बिक रहा मेवात का गन्ना (ETV Bharat) गन्ने से किसानों को हो रही है अच्छी आमदनीः नूंह जिले के मामलीका, पापड़ा, फलेंडी और बादली सहित कई गांवों में सैकड़ों एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती है. सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण जिले में गन्ने का रकबा सीमित है, लेकिन जिन गांवों में इसकी खेती होती है, वहां किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है.