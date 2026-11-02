सरकारी भाव से 150 रुपये महंगा बिक रहा मेवात का गन्ना, किसानों की बल्ले-बल्ले
Sugarcane Market Price : दिवाली और छठ के कारण नूंह के किसानों के लिए गन्ने की खेती इस साल काफी फायदेमंद साबित हुई.
Published : November 2, 2026 at 4:15 PM IST
नूंहः मेवात के खेतों में लहलहाती गन्ने की फसल इन दिनों किसानों के लिए मिठास घोल रही है. यहां गन्ना केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों से लेकर बेरोजगार युवाओं और पशुपालक परिवारों तक की आमदनी का जरिया बन गया है. खास बात यह है कि सरकारी खरीद भाव में बढ़ोतरी से पहले ही नूंह जिले के किसानों को खेतों में गन्ने की अच्छी कीमत मिल रही है. निजी खरीदार किसानों से 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ना खरीद रहे हैं, जो सरकारी भाव से 70 से 120 रुपये अधिक है.
15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा गन्ने का सरकारी भावः दीपावली के अवसर पर हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को तोहफा देते हुए खरीद भाव 415 से बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. सरकार ने अगले दो वर्षों में गन्ने के भाव में 35 रुपये तक बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा है. हरियाणा देश में सबसे अधिक भाव पर गन्ने की खरीद करने वाले राज्यों में शामिल है. हालांकि नूंह जिले में सरकारी चीनी मिल नहीं होने के कारण यहां के किसानों का अधिकांश गन्ना खेतों से ही निजी खरीदार खरीद लेते हैं. ऐसे में सरकारी भाव में बढ़ोतरी का सीधा लाभ मुख्य रूप से चीनी मिलों में गन्ना बेचने वाले किसानों को मिलेगा.
गन्ने से किसानों को हो रही है अच्छी आमदनीः नूंह जिले के मामलीका, पापड़ा, फलेंडी और बादली सहित कई गांवों में सैकड़ों एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती है. सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण जिले में गन्ने का रकबा सीमित है, लेकिन जिन गांवों में इसकी खेती होती है, वहां किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है.
500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है गन्नाः किसान आरिफ ने बताया कि एक एकड़ में तैयार गन्ने की फसल करीब डेढ़ से दो लाख रुपये तक में बिक जाती है. गन्ने की खेती बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार का साधन बनी हुई है. युवा खेतों से 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गन्ना खरीदकर ट्रैक्टर-ट्रॉली और तीन पहिया वाहनों में भरते हैं और राजस्थान सहित दूरदराज के इलाकों में ले जाकर बेचते हैं. इससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है.
पशुओं के लिए मिलता है हरा चाराः वहीं, गन्ने की छिलाई के दौरान कई गांवों की महिलाएं पशुओं के लिए हरा चारा भी लेकर जाती हैं. इससे पशुपालकों को पूरे सीजन चारे की उपलब्धता बनी रहती है. इस चारे से पशुओं मे दूध की मात्रा बढ़ जाती है.
खेत में बिक जा रहा है गन्नाः किसान जौम खान ने बताया कि " निजी खरीदार खेत से ही गन्ना खरीद लेते हैं. इस बार बरसात के कारण फसल की कटाई और उठान में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन अच्छे भाव मिलने से किसानों में उत्साह है. गन्ने से अच्छी आमदनी और पशुओं के लिए हरा चारा मिलने के कारण आसपास के गांवों में हर साल इसकी खेती का रकबा बढ़ रहा है. इस तरह गन्ना मेवात के किसानों के लिए आमदनी के साथ पशुपालन और ग्रामीण रोजगार का भी मजबूत आधार बन रहा है."