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क्या सम्राट सरकार की यह योजना पलट देगी पूरी बाजी? गन्ना किसानों में जगी आस

भागलपुर के मायूस गन्ना किसानों में जगी आस ( ETV Bharat )

भागलपुर: कभी बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती इलाके में गन्ने की खेती किसानों की आमदनी का बड़ा जरिया हुआ करती थी. किसान बड़े पैमाने पर गन्ना उगाते थे और उससे गुड़ तैयार कर बाजार में बेचते थे. लेकिन समय के साथ गन्ने की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती चली गई. इसके कारण किसानों ने इससे दूरी बना ली. ऐसे में बिहार सरकार ने गुड़ की खोई हुई सुगंध को इलाके में वापस लाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है.

गन्ने की खेती से दूरी