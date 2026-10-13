क्या सम्राट सरकार की यह योजना पलट देगी पूरी बाजी? गन्ना किसानों में जगी आस
भागलपुर में दम तोड़ती गन्ने की खेती और किसानों के संकट के पीछे क्या है कारण और कैसे इसे दूर किया जाएगा.. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 13, 2026 at 5:51 PM IST
भागलपुर: कभी बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती इलाके में गन्ने की खेती किसानों की आमदनी का बड़ा जरिया हुआ करती थी. किसान बड़े पैमाने पर गन्ना उगाते थे और उससे गुड़ तैयार कर बाजार में बेचते थे. लेकिन समय के साथ गन्ने की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती चली गई. इसके कारण किसानों ने इससे दूरी बना ली. ऐसे में बिहार सरकार ने गुड़ की खोई हुई सुगंध को इलाके में वापस लाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है.
गन्ने की खेती से दूरी
उचित कीमत नहीं मिलने, गुड़ की बिक्री में परेशानी, बाढ़ से फसल बर्बाद होने और सिंचाई की बढ़ती लागत ने किसानों को इस खेती से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया. स्थिति यह है कि जो किसान कभी 8 से 10 एकड़ जमीन में गन्ने की खेती करते थे, वे अब सिमटकर करीब दो एकड़ या उससे भी कम जमीन पर इसकी खेती कर रहे हैं.
छलका किसानों का दर्द
कई किसानों ने गन्ने की जगह मक्का, गेहूं, सरसों, मटर और सब्जियों की खेती शुरू कर दी है. पीरपैंती के परशुरामपुर और बंगाली टोला समेत आसपास के इलाकों में गन्ने की खेती में आई गिरावट की कहानी किसानों की दर्द भरी जुबानी ईटीवी भारत से बताई. किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती में मेहनत और लागत अधिक है, लेकिन उपज बेचने के लिए न तो पर्याप्त बाजार है और न ही उन्हें मनमुताबिक कीमत मिल पाती है.
तीन दशक में बदल गई खेती की तस्वीर
करीब 30 साल पहले पीरपैंती क्षेत्र में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी. किसान गन्ने से गुड़ तैयार करते थे और स्थानीय स्तर पर इसकी बिक्री कर आमदनी प्राप्त करते थे. हालांकि, धीरे-धीरे गुड़ की कीमत और बिक्री को लेकर परेशानी बढ़ने लगी. किसानों के मुताबिक, गन्ने की खेती में अपेक्षित मुनाफा नहीं मिलने के कारण इसका रकबा लगातार घटता गया.
क्यों गन्ने से हुआ मोहभंग?
जिन खेतों में पहले गन्ना लहलहाता था, वहां अब दूसरी फसलें उगाई जा रही हैं. किसानों का कहना है कि मक्का, गेहूं और दूसरी फसलों की खेती में उन्हें तुलनात्मक रूप से बेहतर आमदनी की उम्मीद रहती है. यही वजह है कि नई पीढ़ी के किसान भी गन्ने की खेती में निवेश करने से बच रहे हैं.
इसके अलावा, गन्ने की खरीद के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी होती है. किसानों के मुताबिक, यदि उत्पादन के बाद फसल की बिक्री सुनिश्चित नहीं हो, तो खेती में पैसा लगाना जोखिम भरा हो जाता है.
रकबा लगातार घटता जा रहा
गन्ने की खेती में आई गिरावट को मिल संचालक नजिरुल हक की खेती के बदलते रकबे से भी समझा जा सकता है. वह बताते हैं कि करीब तीन दशक पहले वह 8 से 10 एकड़ जमीन पर गन्ने की खेती करते थे. उस समय एक एकड़ में लगभग 40 से 50 क्विंटल तक उत्पादन होता था. किसान गन्ने से गुड़ तैयार कर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते थे. लेकिन गुड़ की उचित कीमत नहीं मिलने से मुनाफा कम होने लगा.
"धीरे-धीरे किसानों का रुझान गन्ने से हटकर मक्का की खेती की ओर बढ़ने लगा. अब मेरी गन्ने की खेती घटकर करीब पौने दो से दो एकड़ रह गई है. खेती की लागत, सिंचाई पर होने वाला खर्च और बाढ़ से होने वाला नुकसान किसानों की परेशानी बढ़ाते हैं. पहले डीजल की कीमत कम होने के कारण सिंचाई पर खर्च भी कम था, जबकि अब खेती में पानी की जरूरत और लागत दोनों बढ़ गई हैं. ऐसे में गन्ने की खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं होने पर किसानों के लिए इसे जारी रखना मुश्किल हो जाता है."-नजिरुल हक, गन्ना मिल संचालक
किसान से सहायता की मांग
उन्होंने आगे कहा कि पहले डीजल की कीमत करीब 5 से 7 रुपये थी और सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा भी सीमित थी. समय के साथ सिंचाई और खेती की लागत बढ़ने तथा बाढ़ से नुकसान होने के कारण गन्ने की खेती घटती चली गई. अब वह करीब पौने दो से दो एकड़ में ही गन्ने की खेती कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार की ओर से सहायता और उपज का उचित मूल्य मिलने पर वह फिर से बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करने को तैयार हैं.
बाढ़ ने बढ़ाई किसानों की परेशानी
पीरपैंती क्षेत्र में गन्ने की खेती कम होने की एक बड़ी वजह बाढ़ भी है. गंगा के आसपास के इलाकों में पानी फैलने से खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचता है. किसानों के मुताबिक, कई बार महीनों की मेहनत के बाद तैयार हो रही फसल पानी में डूब जाती है या पौधे गलकर नष्ट हो जाते हैं. फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों को नुकसान की भरपाई नहीं मिलती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है.
पर्व-त्योहारों के अनुसार गन्ने की खेती
परशुरामपुर के किसान बास्की बताते हैं कि इस बार भी पानी में डूबने से उनकी गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है. 12 हिस्सों में लगी फसल में से करीब चार हिस्से पानी के कारण बर्बाद हो गए. अब कुछ किसान केवल पर्व-त्योहारों की जरूरत को ध्यान में रखकर 10 से 20 कट्ठे में गन्ना लगाते हैं.
"फसल नष्ट होने पर मुआवजा नहीं मिलने से किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है. यदि गन्ने का उचित मूल्य और फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की व्यवस्था हो, तो किसान फिर से इसकी खेती करने के लिए तैयार हो सकते हैं."- बास्की, किसान
नहीं मिल रही किसानों की राहत
गन्ने की खेती में घाटा होने के बाद कुछ किसानों ने दूसरी फसलों की ओर रुख किया है. बंगाली टोला, परशुरामपुर के मोहम्मद अकबर ने भी गन्ने की खेती छोड़कर बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों की खेती शुरू की. उन्हें उम्मीद थी कि इससे अच्छी आमदनी होगी, लेकिन बाढ़ ने उनकी परेशानी बढ़ा दी.
मोहम्मद अकबर ने बताया कि खेतों में पानी घुसने से सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा और उन्हें आर्थिक घाटा उठाना पड़ा.उनके अनुसार, गन्ने की खेती से दूरी बनाने की एक बड़ी वजह उचित कीमत नहीं मिलना है. यदि सरकार गन्ने का उचित मूल्य सुनिश्चित करे और क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित हो, तो किसानों को उपज बेचने के लिए स्थानीय बाजार मिल सकता है. इससे खेती को फिर से लाभकारी बनाने में मदद मिल सकती है.
"किसान मेहनत और पूंजी लगाकर फसल तैयार करते हैं, लेकिन बाढ़ आने पर लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है. भागलपुर और आसपास के इलाके में गन्ने की खपत के लिए चीनी मिल नहीं होने से किसानों को परेशानी होती है. यदि क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित हो और गन्ने का उचित मूल्य मिले, तो वह दोबारा गन्ने की खेती करने के लिए तैयार हैं."- मोहम्मद अकबर, किसान
नहीं मिलता है अनुदान- मुनेश्वर मंडल
मुनेश्वर मंडल बताते हैं कि करीब 30 साल पहले उनके गांव में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी, लेकिन अब गांव में गन्ने की खेती लगभग छूट गई है. उन्होंने बताया कि गन्ने की फसल में घाटा होने लगा था और फसल भी खराब होने लगी थी. किसानों को सरकार की ओर से अनुदान नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानी बढ़ गई.
"अब किसान गन्ने की जगह गेहूं, मक्का, सरसों और मटर जैसी फसलें उगा रहे हैं. इन फसलों से बेहतर आमदनी होने की उम्मीद रहती है, इसलिए किसान गन्ने की खेती को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं."- मुनेश्वर मंडल, किसान
सरकार की योजना
गन्ने की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार की ओर से भागलपुर और बांका जिले में चीनी मिल स्थापित करने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत दोनों जिलों में करीब 100-100 एकड़ जमीन की जरूरत है. इसके लिए जमीन की तलाश किए जाने और संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
भागलपुर जिले में पीरपैंती, कहलगांव, सन्हौला और गोराडीह सहित संभावित इलाकों में जमीन की तलाश किया जा रहा है, वहीं, बांका जिले में भी चीनी मिल के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया में है. योजना का उद्देश्य गन्ने की खेती को बढ़ावा देना, किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना बताया गया है.
500 एकड़ में उत्पादन का लक्ष्य
योजना के तहत दोनों जिलों में करीब 500-500 एकड़ क्षेत्र में गन्ने की खेती बढ़ाने का लक्ष्य भी है. इसके लिए किसानों के पंजीकरण और उन्हें गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
किसानों में जगी आस
सरकार की ओर से चीनी मिल स्थापित करने की तैयारी की जानकारी के बावजूद किसानों को अभी तक इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है. स्थानीय किसानों की प्रमुख मांग है कि चीनी मिल की स्थापना की प्रक्रिया केवल घोषणा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जमीन चिह्नित करने से लेकर निर्माण और संचालन तक की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े.
किसानों को उम्मीद है कि मिल शुरू होने से गन्ने की बिक्री के लिए स्थानीय बाजार मिलेगा और उन्हें अपनी उपज लेकर दूसरे स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा. फिलहाल, चीनी मिल की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता अहम मुद्दा है.
प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने क्या कहा
प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार ने कहा कि कृषि विभाग और गन्ना विकास विभाग की टीम गन्ने की खेती को फिर से बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. किसानों को गन्ने की खेती के प्रति जागरूक करने, उन्हें इससे जोड़ने तथा बीज और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है.
"सरकार की ओर से गन्ने की खेती करने वाले किसानों को अनुदान और अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता भी दी जाती है. इसके अलावा, क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव भी है, जिससे भविष्य में गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है."- सुमन कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
कभी 33 चीनी मिलों का मालिक था बिहार
1947 तक बिहार में कुल 33 चीनी मिलें थीं, जो देश के कुल उत्पादन का 40 फीसदी योगदान देती थीं. प्रमुख मिलें 1914-1930 के बीच स्थापित हुईं थी. आज बिहार चीनी उत्पादन में देश का 5% से भी कम योगदान देता है. अभी गन्ना के कुल उत्पादन के 70 प्रतिशत चीनी मिलों को बेचा जाता है. बीस प्रतिशत इथेनॉल फैक्ट्री में उपयोग होता है. दस फीसदी गन्ना गुड़ और अन्य उत्पादों में खपत होता है.
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