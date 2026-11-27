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रामपुर में 20 हजार की रिश्वत लेते गन्ना विभाग का बाबू गिरफ्तार, एंटी करप्शन का एक्शन

रामपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई लगातार जारी है. इस कड़ी में मुरादाबाद की टीम ने गन्ना विभाग में तैनात एक वरिष्ठ सहायक को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एक सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.