रामपुर में 20 हजार की रिश्वत लेते गन्ना विभाग का बाबू गिरफ्तार, एंटी करप्शन का एक्शन
गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 3:13 PM IST
रामपुर: यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई लगातार जारी है. इस कड़ी में मुरादाबाद की टीम ने गन्ना विभाग में तैनात एक वरिष्ठ सहायक को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एक सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.
जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ सहायक अजय सागर पर आरोप है कि वह एक सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता रामवीर सिंह मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वर्तमान में हापुड़ जिले से संबंधित हैं. रामवीर सिंह 31 जुलाई 2025 को रामपुर में गन्ना पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद उनका करीब 6 लाख रुपये का एरियर और 300 दिन के अवकाश नकदीकरण का भुगतान मिलाकर लगभग 15 लाख रुपये बकाया था.
रामवीर सिंह का आरोप है कि इस रकम का भुगतान कराने के लिए गन्ना विभाग में तैनात वरिष्ठ सहायक अजय सागर उनसे रिश्वत मांग रहा था. रामवीर सिंह ने 18 नवंबर को मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए अजय सागर को उसके कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को थाने ले गई. एंटी करप्शन टीम के प्रभारी मोहम्मद इश्तियाक की ओर से कोतवाली सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कराई गई.
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