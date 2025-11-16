ETV Bharat / state

किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू, गन्ना लेकर आए किसान को किया गया सम्मानित

पेराई सत्र से पहले किया गया हवन ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा चीनी मिल में आज से पेराई शुरू हो गई है. गन्ना समिति के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत तमाम अधिकारियों ने मिल कर कन्वेयर में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया. इस दौरान गन्ने की पहली ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान को सम्मानित भी किया गया. बता दें कि किच्छा चीनी मिल में रविवार यानी 16 नवंबर से पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है. शुभारंभ मौके पर पहली ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान नरेंद्र बागवानी को पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की मेहनत ही चीनी उद्योग की रीढ़ है. पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि किच्छा चीनी मिल क्षेत्र के हजारों किसानों की आजीविका का आधार है. इस साल करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से मिल का रिनोवेशन किया गया है. करीब 6 करोड़ रुपए की नई टरबाइन स्थापित की गई है, जिससे उत्पादन क्षमता और दक्षता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र का आगाज (फोटो सोर्स- ETV Bharat) पिछले साल नए बॉयलर लगाए गए थे और अब मशीनरी पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है. इससे पेराई सत्र निर्बाध, व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लगातार गन्ना किसानों के हित में काम कर रहे हैं.