ETV Bharat / state

किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू, गन्ना लेकर आए किसान को किया गया सम्मानित

उत्तराखंड में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 का आगाज, किच्छा चीनी मिल में आज से पेराई सत्र शुरू

Kichha Sugar Mill Crushing Season
पेराई सत्र से पहले किया गया हवन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 16, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा चीनी मिल में आज से पेराई शुरू हो गई है. गन्ना समिति के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत तमाम अधिकारियों ने मिल कर कन्वेयर में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया. इस दौरान गन्ने की पहली ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान को सम्मानित भी किया गया.

बता दें कि किच्छा चीनी मिल में रविवार यानी 16 नवंबर से पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है. शुभारंभ मौके पर पहली ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान नरेंद्र बागवानी को पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की मेहनत ही चीनी उद्योग की रीढ़ है.

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि किच्छा चीनी मिल क्षेत्र के हजारों किसानों की आजीविका का आधार है. इस साल करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से मिल का रिनोवेशन किया गया है. करीब 6 करोड़ रुपए की नई टरबाइन स्थापित की गई है, जिससे उत्पादन क्षमता और दक्षता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी.

Kichha Sugar Mill Crushing Season
किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र का आगाज (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पिछले साल नए बॉयलर लगाए गए थे और अब मशीनरी पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है. इससे पेराई सत्र निर्बाध, व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लगातार गन्ना किसानों के हित में काम कर रहे हैं.

पिछली पेराई सत्र के समाप्त होते ही प्राथमिकता देकर गन्ना किसानों को शत प्रतिशत भुगतान किया गया, जो ऐतिहासिक कदम और प्रशंसनीय था. सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि आज किसान संतोष के साथ अपनी फसल मिल में ला रहे हैं.

गन्ना समिति के उपाध्यक्ष ने कही ये बात: वहीं, दर्जा राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष गन्ना समिति मनजीत सिंह ने कहा कि किच्छा चीनी मिल सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि, किसान परिवारों की आर्थिक धुरी है. मिल की नई मशीनरी एवं रिनोवेशन से न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों को समय पर पेराई और भुगतान की बेहतर सुविधा भी मिलेगी.

सरकार और समिति लगातार प्रयासरत है कि किसानों को हर स्तर पर लाभ पहुंच सके. आने वाले समय में गन्ना किसानों के कल्याण के लिए और भी कई योजनाएं लागू की जाएगी. गन्ना समिति किसानों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है. पेराई सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल समाधान भी किया जा रहा है.

क्या बोले अधिशासी निदेशक? वहीं, अधिशासी निदेशक एपी बाजपेई ने कहा कि इस साल मिल में हुए रिनोवेशन और नई मशीनरी की स्थापना के बाद पेराई सत्र पूरी तरह सुचारू रूप से चलेगा. मिल प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए तौल, भुगतान और ट्रॉली व्यवस्था को और बेहतर बनाया है. लक्ष्य है कि बिना किसी बाधा के सुरक्षित व सफल पेराई सत्र पूरा किया जाए.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UDHAM SINGH NAGAR SUGAR CRUSING
किच्छा चीनी मिल
उत्तराखंड में पेराई सत्र
SUGARCANE CRUSHING IN UTTARAKHAND
KICHHA SUGAR MILL CRUSHING SEASON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.