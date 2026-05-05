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गन्ने की फसल पर चूसक कीड़ों का खतरा; बचाव के लिए विभाग ने जारी किया अलर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने फसल को कीटों से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया है. अपर गन्ना आयुक्त वीके शुक्ला के मुताबिक, इस समय चूसक कीटों का खतरा मंडरा रहा है. इसको लेकर गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर ने जरूरी सुझाव दिए हैं.

अपर गन्ना आयुक्त वीके शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में तापमान अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश में गन्ने के पौध और पेड़ी फसल में चूसक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है. इससे फसल की वृद्धि और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर ने इन चूसक कीटों की पहचान, लक्षण एवं प्रभावी नियंत्रण के संबंध में विस्तृत जानकारी किसानों के लिए साझा की है.

कीटों की पहचान और नुकसान: काला चिकटा (ब्लैक बग) काला चिकटा चूसक कीट काले रंग का होता है. इसका प्रकोप अधिक तापमान और शुष्क मौसम समान्यतः अप्रैल से जून में पेड़ी में अधिक व बावक फसल में कम दिखाई देता. प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं और उन पर कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं. इसके शिशु पत्र कंचुक एवं गन्ने के गोंफ के मध्य में पाए जाते हैं.

प्रौढ़ और शिशु दोनों पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है. वहीं थ्रिप्स कीट बहुत छोटे लगभग 2-3 मिमी आकार के होते है. मादा कीट गहरे भूरे रंग व नर हल्के रंग के होते हैं. इसका प्रकोप अधिक तापमान और शुष्क मौसम में तेजी से होता है.

थ्रिप्स पत्ती की उपरी सतह के अंदर अंडे देते हैं और निम्फ निकलकर पत्ती के रस चूसते हैं. पत्ती का अग्रभाग मुड़कर नुकीला हो जाता है. प्रभावित पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर सफेद/पीली हो जाती हैं. बारिश शुरू होते ही इनकी जनसंख्या में कमी होने लगती है.