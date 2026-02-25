ETV Bharat / state

गन्ना विभाग की सख्त चेतावनी; "किसान की सहमति के बिना नहीं होगा डिग्रेड", टोल फ्री नंबर जारी

लखनऊ : प्रदेश की चीनी मिलों के खिलाफ गन्ना आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है. लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब किसानों की लिखित सहमति के बिना गन्ने की प्रजाति को बदलकर (डिग्रेड कर) तौल नहीं की जाएगी. किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी मिल उद्योग की कमिश्नर मिनिस्ती एस ने जिला एवं परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि विधिमान्य व संगत नियमों के अनुरूप जांच कराकर यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान द्वारा लाये गये गन्ने को चीनी मिल द्वारा डिग्रेड वैरायटी में परिवर्तित कर गन्ना आपूर्ति करने के लिए किसान की लिखित सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये.

उन्होंने कहा कि चीनी मिलें किसान द्वारा आपूर्ति के लिये लाये गये गन्ने को कदापि वापस न करें, बल्कि किसानों को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए लिखित सहमति के उपरांत ही चीनी मिलें तौल की कार्यवाही करें.