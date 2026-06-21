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गन्ना एवं चीनी विभाग की खास योजना; किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे छोटे यंत्र, ’’पहले आओ-पहले पाओ’’ के आधार पर होगा चयन

उप गन्ना आयुक्त चौधरी यशपाल सिंह ने बताया कि इस योजना को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 9:54 PM IST

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मेरठ : उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती से जुड़े अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला अन्नदाताओं को गन्ना विभाग अनुदान पर छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगा. योजना का मूल उद्देश्य जहां गन्ना खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है. वहीं, खेती किसानी की लागत कम करना भी है. यह पहला अवसर है जब गन्ना विभाग कोई ऐसी योजना लाया है.


उप गन्ना आयुक्त चौधरी यशपाल सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला गन्ना कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर छोटे कृषि यंत्र देने की योजना की प्रदेश भर में शुरुआत होने जा रही है. इस योजना को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि बैटरी चालित स्प्रेयर सहित छोटे कृषि यंत्रों को पात्र किसानों को सरकार देगी.

उप गन्ना आयुक्त चौधरी यशपाल सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


उन्होंने बताया कि इससे गन्ना खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा. वहीं किसान की उत्पादन लागत भी निश्चित ही कम हो जाएगी. एसजीके पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ’’पहले आओ-पहले पाओ’’ के आधार पर चयन हुआ करेगा.

अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला कृषकों की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी को तय करने के लिए यह महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि पारदर्शी खरीद एवं वितरण प्रक्रिया से अधिक से अधिक किसानों लाभ देने की कोशिश की जाएगी. योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को छोटे कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे.


उन्होंने बताया कि इसके स्कीम के लिए किसान को नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता सदस्य होना आवश्यक शर्त है. वहीं, कुल लाभार्थियों में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला किसानों की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

उन्होंने बताया कि ऐसे पात्र किसानों को अधिकतम 5,000 रुपये मूल्य तक के छोटे कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि यह जो अनुदान की धनराशि है यह अलग-अलग मदों से मिलने वाली है. जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान का व्यय आवेदक कों गन्ना समिति करेगी. वहीं, शेष 25 प्रतिशत भुगतान गन्ना विकास परिषद द्वारा वहन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस स्कीम को लेकर यह भी शर्त है कि आवेदन करने वाला किसान गन्ना समिति का बकायेदार नहीं होना चाहिए. आवेदन एसजीके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे. जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे. आवेदन के साथ आधार कार्ड, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक एवं नवीनतम फोटो लगाना भी बेहद आवश्यक होगा.

अधिकारियों के मुताबिक, यंत्रों की खरीद भारत सरकार के जेम (GEM) पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी. जिसके लिए शासन से निर्धारित गुणवत्ता मानक बनाए गए हैं. यंत्रों की गुणवत्ता परखने के लिए नमूना परीक्षण एवं निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसान यंत्रों के बारे में जानकारी भी ले सकें.

अधिकारियों के मुताबिक, आगामी समय में जहां भी किसानों से संबंधित गोष्ठियां या कृषक मेलों के अलावा गन्ना समितियों की बैठकों का आयोजन होगा तो वहां सभी उपक्रम किसानों को देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि उन्हें जानकारी रहे कि वह जिस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, असल में वह कार्य कैसे करता है.

यह भी पढ़ें : यूपी में गन्ना किसानों को स्प्रेयर मशीन पर मिलेगी 3000 रुपये की सब्सिडी, कृषि विभाग के पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

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