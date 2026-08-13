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डिपुओं में इसी महीने मिलेगा चीनी का करंट कोटा, इतने हजार क्विंटल का सप्लाई ऑर्डर जारी

प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह सप्लाई ऑर्डर हरियाणा शुगर फेडरेशन को दिया गया है. ऑर्डर जारी होने के बाद अब चीनी की सप्लाई प्रदेश के होलसेल गोदामों तक पहुंचनी भी शुरू हो गई है. आने वाले कुछ दिनों में कॉरपोरेशन को चीनी की पूरी खेप प्राप्त होने की उम्मीद है. इसके बाद इसे आगे डिपुओं तक भेजा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को इसी महीने चीनी का करंट कोटा उपलब्ध करवाया जा सकेगा. रक्षाबंधन से पहले चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो त्योहार के लिए मिठाइयां और अन्य पकवान तैयार करने के लिए डिपुओं से मिलने वाली चीनी पर निर्भर रहते हैं. चीनी के करंट कोटे का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए यह सप्लाई ऐसे समय में पहुंच रही है, जब बाजार में भी त्योहार को लेकर खरीदारी बढ़ने लगी है.

शिमला: रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और घर-घर में भाई की कलाई पर बहन के स्नेह की डोर बांधने के साथ मिठाई और पकवानों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. ऐसे में प्रदेश के राशन डिपुओं पर चीनी के करंट कोटे का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. हिमाचल में लोगों को अब चीनी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन से पहले ही डिपुओं तक चीनी पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने 35,600 क्विंटल चीनी का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है.

चीनी का सप्लाई ऑर्डर जारी

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक अरविंद शर्मा का कहना है, "प्रदेश सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद चीनी का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया है. इसके तहत होलसेल गोदाम में चीनी पहुंचने भी शुरू हो गई है. उपभोक्ताओं को इसी महीने चीनी का करंट कोटा उपलब्ध करवाया जा सकेगा."

डिपुओं में सस्ती मिलती है चीनी

हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) से मिलने वाली सब्सिडी वाली चीनी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनी हुई है. प्रदेश सरकार अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध करा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ-साथ एपीएल उपभोक्ताओं को भी बाजार की तुलना में कम कीमत पर चीनी मिल रही है. खास बात यह है कि सबसे अधिक राहत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY), प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) और बीपीएल परिवारों को मिल रही है, जिन्हें महज 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, एपीएल परिवारों को 33 रुपये प्रति किलो और एपीएल टैक्सपेयर उपभोक्ताओं को 48 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है. वर्तमान में कुल 5,420 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है.

डिपुओं से जनता को राहत!

बाजार की तुलना में राशन डिपो पर सस्ती मिलती है चीनी.

डिपुओं में 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी मिलती है चीनी.

अन्त्योदय अन्न योजना (AAY), प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) और बीपीएल परिवारों को सबसे अधिक राहत.

हिमाचल प्रदेश में हैं कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक.

19 लाख से अधिक परिवारों को राहत

हिमाचल में बाजार की तुलना में लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में बाजार से बहुत कम भाव पर सस्ती चीनी उपलब्ध होती है, जो महंगाई के इस दौर में लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं. इनमें सबसे अधिक 11,60,019 परिवार सामान्य श्रेणी (एपीएल) के हैं. इसके अलावा 3,00,795 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं, जबकि 2,76,598 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल हैं. सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 1,59,658 राशनकार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं. वहीं, 60,827 राशनकार्ड ऐसे परिवारों के हैं, जिन्हें एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में रखा गया है.

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