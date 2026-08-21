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त्योहारों से पहले चीनी ने बिगाड़ा स्वाद, थोक से फुटकर बाजार तक तेजी, 65 रुपये किलो पहुंचा भाव, आम आदमी की रसोई पर बढ़ा बोझ

त्योहारों से पहले चीनी ने बिगाड़ा स्वाद ( ETV Bharat )

हांसी: देशभर के बाजारों में चीनी की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है. कुछ समय पहले तक करीब 44 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चीनी अब कई बाजारों में 65 रुपये किलो तक पहुंच गई है. पहले भाव करीब 52 रुपये किलो तक पहुंचे और इसके बाद पिछले एक-दो दिनों में अचानक तेजी आई. त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले आई इस तेजी ने आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट की चिंता बढ़ा दी है. थोक मंडियों में भी तेज उछाल: कारोबारियों के अनुसार थोक मंडियों में चीनी के भाव 6500 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए हैं. यानी थोक बाजार में भी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है. थोक भाव बढ़ने के बाद परिवहन और दूसरे खर्च जुड़ने से फुटकर बाजार में चीनी 65 रुपये किलो तक बिक रही है. व्यापारियों का कहना है कि बाजार में उपलब्धता और मांग के बीच अंतर बढ़ने से कीमतों पर दबाव बना है. थोक से फुटकर बाजार तक तेजी, 65 रुपये किलो पहुंचा भाव (ETV Bharat) पुराना स्टॉक घटने से बढ़ी चिंता: कारोबारियों के मुताबिक चीनी मिलों के पास पुराना स्टॉक काफी कम हो गया है. आगामी पेराई सत्र शुरू होने में अभी समय है, इसलिए बाजार में नई चीनी की आवक सीमित है. उपलब्ध स्टॉक कम होने और मांग बने रहने के कारण कीमतों में तेजी देखी जा रही है. वहीं गन्ने और उससे जुड़े उत्पादन के एक हिस्से के एथेनॉल निर्माण में इस्तेमाल को भी चीनी की उपलब्धता से जोड़कर देखा जा रहा है. त्योहारों से पहले बढ़ी मांग: त्योहारी सीजन में मिठाइयों, पकवानों और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की खपत बढ़ जाती है. रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बाद दिवाली जैसे बड़े त्योहार भी आने हैं. ऐसे में मांग बढ़ने की संभावना ने बाजार में कीमतों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. कारोबारियों के बीच जमाखोरी और बाजार में अटकलों को लेकर भी चर्चा है, हालांकि वास्तविक स्थिति आपूर्ति सामान्य होने के बाद ही स्पष्ट होगी.