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चीनी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी, हर साल 280 लाख टन उत्पादन और इतनी ही खपत, त्योहारों पर पड़ेगा असर

उत्पादन और खपत बराबर, फिर भी तेजी: गुप्ता ने कहा कि देश में करीब 280 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है और लगभग इतनी ही मात्रा में सालाना खपत भी है. ऐसे में कीमतों में इतनी बड़ी तेजी का कारण समझ से परे है. उन्होंने केंद्र सरकार से चीनी के दाम बढ़ने के कारणों की जांच कराने की मांग की है.

जयपुर: देश में चीनी की कीमतों में पिछले एक महीने से लगातार बढ़ोतरी हो रही है. एक महीने में चीनी 25 से 30 रुपए किलो तक महंगी हो गई है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. खासकर त्योहारी सीजन में. एक महीने पहले 45 रुपए प्रति किलो मिलने वाली चीनी के दाम अब 65 से 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं.

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स्टॉक पर पाबंदी के बावजूद महंगाई: बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि सरकार की ओर से पहले ही चीनी के स्टॉक को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके बावजूद बाजार में कीमतों में लगातार तेजी आ रही है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब एक महीने पहले चीनी लगभग 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही थी, जो अब बढ़कर करीब 6,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है. कीमतों में इतनी तेजी के पीछे वास्तविक कारणों का पता लगाया जाना जरूरी है.चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने चीनी के आयात को टैक्स फ्री करने का फैसला भी किया है.

मिठाइयां हुई महंगी (ETV Bharat Jaipur)

ग्राहक खरीद रहे कम मात्रा: चीनी के दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर मिठाई कारोबार पर दिख रहा है. कान्हा स्वीट्स के यूनिट मैनेजर मोहन कुमार स्वामी ने बताया कि मिठाइयों में चीनी प्रमुख कच्चा माल है. ऐसे में चीनी महंगी होने से मिठाई बनाने की लागत भी बढ़ गई है. लागत बढ़ने के कारण मिठाइयों की कीमतों पर असर पड़ना स्वाभाविक है.उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते अब कई ग्राहक पहले के मुकाबले कम मात्रा में मिठाई खरीद रहे हैं. आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. त्योहार के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ती है, लेकिन अगर कीमतें ज्यादा रहीं तो ग्राहक बजट के हिसाब से कम खरीदारी कर सकते हैं.