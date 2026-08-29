हिमालय की तराई से बिहार पहुंची 'काला नमक' धान, ₹20,000 क्विंटल बिक रहा यह दुर्लभ चावल
गया में जैविक तरीके से ₹200 किलो बिकने वाले हिमालय की तराई वाले शुगर-फ्री 'काला नमक' चावल की खेती की कवायद शुरू. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : August 29, 2026 at 7:01 PM IST
गया: बिहार के गया ज़िले के मटिहानी में, 'काला नमक' धान की खेती तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है. अपनी अनोखी खुशबू, बेहतरीन स्वाद और बाज़ार में अच्छी कीमत के कारण, यह किस्म स्थानीय किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है. इसे 'बुद्धा राइस' या भगवान बुद्ध का 'महाप्रसाद' भी कहा जाता है. जिले में गिर गायों के लिए एक आश्रय स्थल चलाने वाले एक प्रगतिशील किसान बृजेंद्र चौबे ने प्राकृतिक और गौ-आधारित खेती के तरीकों को अपनाकर काला नमक धान की खेती को एक मुनाफ़े वाला काम बना लिया है.
दिखावट और कीमत: विशेषज्ञों का कहना है कि काला नमक धान के दाने का बाहरी छिलका छोटा और गहरे काले रंग का होता है, इसी खासियत की वजह से इसका यह नाम पड़ा है. बाज़ार में इसकी कीमत ₹200 प्रति किलोग्राम या ₹20,000 प्रति क्विंटल है. पोषक तत्वों से भरपूर और 'शुगर-फ्री' माना जाने वाला यह चावल देश और विदेश दोनों जगह बहुत पसंद किया जाता है.
बड़े पैमाने पर खेती: किसान बृजेंद्र चौबे बताते हैं कि वे पिछले दो सालों से छोटे पैमाने पर प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने लगभग 18 से 20 बीघा जमीन पर बड़े पैमाने पर इसकी खेती की है. अभी, इस फसल की कीमत ₹80,000 से ₹90,000 प्रति एकड़ है, हालांकि प्रति हेक्टेयर कुल पैदावार का सही पता भविष्य में ही चलेगा. उनका मानना है कि भले ही इस फसल से बहुत ज़्यादा आर्थिक फायदा या बहुत ज्यादा पैदावार न मिले, लेकिन यह इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. बृजेंद्र के मुताबिक बिहार में इस चावल के बारे में जानकारी कम है, इसलिए वे इसे दूसरे राज्यों में बेचते हैं, जहां से इसे विदेशों में निर्यात किया जाता है.
पैदावार बढ़ाने के तरीके: मटिहानी के जैविक किसान बृजेंद्र चौबे बताते हैं कि शुरू में पारंपरिक खेती के तरीकों से प्रति एकड़ औसतन सिर्फ़ 10 क्विंटल पैदावार होती थी. हालांकि, खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने से उत्पादकता बढ़ी है और पैदावार लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच गई है. बृजेंद्र चौबे बताते हैं, "अगर सब कुछ ठीक रहा, तो पैदावार औसत से कहीं ज़्यादा और बेहतरीन क्वालिटी की होगी; फसल कुल 130 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाएगी."
पारंपरिक बीजों का संरक्षण: बृजेंद्र के मुताबिक आजकल हाइब्रिड और क्रॉस-ब्रीड चावल की किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं. उन्होंने कहा कि हमने जो चावल की किस्म उगाई है, वह जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है—यह पूरी तरह से असली और पारंपरिक बीज है. उन्होंने बताया कि उन्हें यह बीज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे किसान से मिला जो शौक के तौर पर पारंपरिक बीजों को सहेजकर रखते हैं. इस शुद्ध बीज में मौजूद पोषक तत्वों का अनमोल मिश्रण हाइब्रिड चावल की किस्मों में मिलना नामुमकिन है.
"हमने जो चावल की किस्म उगाई है, वह जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है—यह पूरी तरह से असली और पारंपरिक बीज है.शुद्ध बीज में मौजूद पोषक तत्वों का अनमोल मिश्रण हाइब्रिड चावल की किस्मों में मिलना नामुमकिन है." - बृजेंद्र चौबे, किसान
जीरो-कॉस्ट मॉडल: किसान बृजेंद्र चौबे के अनुसार खेती की लागत लगभग शून्य है, क्योंकि इसमें न तो केमिकल फर्टिलाइज़र और न ही सिंथेटिक कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है. उन्होंने कहा कि अगर हम मजदूरी की लागत को छोड़ दें, तो मुनाफा भले ही बहुत बड़ा न हो, लेकिन हमारी नजर में काफी अच्छा होगा. बृजेंद्र के मुताबकि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि यह चावल लोगों की सेहत सुधारेगा और बीमार लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है.
प्राकृतिक खाद का फॉर्मूला : बृजेंद्र बताते हैं कि फसल को पोषण देने के लिए वे खेतों में गाय का गोबर, गोमूत्र और छाछ डालते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है. वे छाछ और त्रिफला के मिश्रण को फर्मेंट करते हैं, फिर बने हुए घोल को पानी में मिलाकर सीधे फसल की जड़ों में डालते हैं. इसके अलावा, छाछ और सहजन की पत्तियों से बना एक खास प्राकृतिक टॉनिक तैयार किया जाता है और नियमित रूप से फसलों पर छिड़का जाता है.
मिट्टी और जड़ों के लिए फायदे: पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए बृजेंद्र नीम आधारित एंजाइम का छिड़काव भी करते हैं. किसान बृजेंद्र चौबे बताते हैं, "इस तरीके का फ़ायदा यह है कि जड़ें छह इंच की गहराई तक मज़बूती से पकड़ बना लेती हैं, जिससे फसल मज़बूत रहती है और नुकसान से बची रहती है." उन्होंने बताया कि यह प्राकृतिक तरीका मुख्य रूप से मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाता है और साथ ही केंचुओं व खेती के लिए फायदेमंद अन्य जीवों को भरपूर पोषण देता है.
समृद्ध इतिहास और खास खुशबू: मगध यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह 'काला नमक' धान के बारे में बताते हैं कि यह चावल की एक प्राचीन किस्म है जो भगवान बुद्ध के समय की है. इसका इतिहास बहुत समृद्ध है और पकाने पर इसमें से पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आती है. लोक-कथाओं के अनुसार, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे कपिलवस्तु गए, तो ग्रामीण आशीर्वाद या कोई प्रसाद पाने के लिए उनके आस-पास जमा हो गए. इसके जवाब में, भगवान बुद्ध ने उन्हें यही चावल दिया और निर्देश दिया कि वे इसे पानी की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में उगाएं.
भगवान बुद्ध का संदेश: असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह बताते हैं,"भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब कोई इस चावल को पकाकर खाएगा, तो उन्हें उनकी याद आएगी." उन्होंने कहा कि यह भी माना जाता है कि सुजाता माता ने इसी चावल से खीर बनाई थी और भगवान बुद्ध को भेंट की थी. इस अनोखे चावल की लैब टेस्टिंग से इसके खास गुणों का पता चलता है. किसान बृजेंद्र चौबे कहते हैं कि इस चावल को हाथ में लेने मात्र से ही शरीर में एक अनोखी ताकत और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
"जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे कपिलवस्तु गए, तो ग्रामीण आशीर्वाद या कोई प्रसाद पाने के लिए उनके आस-पास जमा हो गए. इसके जवाब में, भगवान बुद्ध ने उन्हें यही चावल दिया और निर्देश दिया कि वे इसे पानी की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में उगाएं.जब कोई इस चावल को पकाकर खाएगा, तो उन्हें उनकी याद आएगी."- अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, मगध यूनिवर्सिटी (बॉटनी विभाग)
भौगोलिक पहचान और GI टैग: भारत सरकार ने चावल की इस दुर्लभ किस्म को GI टैग (Geographical Indication Tag) दिया है. असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह बताते हैं कि इस चावल की खेती खास तौर पर हिमालय की तराई वाले इलाकों जैसे गोरखपुर, कपिलवस्तु, गोंडा, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में की जाती है, इसीलिए इसे GI टैग मिला है. अब पहली बार, हिमालय की तलहटी वाली इस मशहूर किस्म की खेती गया में सफलतापूर्वक की गई है.
आधुनिक कृषि नीतियों से असंतोष: वहीं, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए किसान बृजेंद्र चौबे कहते हैं कि सारा ध्यान सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने पर है. संबंधित विभागों को यही निर्देश दिए गए हैं जो जन-स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है. उनका तर्क है कि ज्यादा पैदावार की होड़ में हाइब्रिड किस्मों और रसायनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जबकि भारतीय किसानो ने काला नमक चावल के असली बीजों को बचाकर रखा है और दुनिया को एक अनमोल तोहफा दिया है.
डायबिटीज के मरीजों के लिए आहार: असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह का कहना है कि डॉक्टर आम तौर पर डायबिटीज के मरीजों को चावल न खाने की सलाह देते हैं, लेकिन, औषधीय गुणों से भरपूर 'काला नमक' चावल को डायबिटीज के मरीज बिना किसी बुरे असर के सुरक्षित रूप से खा सकते हैं. अमित कुमार सिंह बताते हैं, "इस चावल में जिंक और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को सही बनाए रखने में मदद करता है।" इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़ोतरी नहीं होती है।
"इस चावल में जिंक और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को सही बनाए रखने में मदद करता है. इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़ोतरी नहीं होती है."-अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, मगध यूनिवर्सिटी (बॉटनी विभाग)
पोषक तत्वों का खजाना: असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह बताते हैं, "यह चावल आसानी से पच जाता है, इसमें 11% प्रोटीन होता है जो सामान्य चावल से दोगुना है. इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं." इन्हीं खूबियों के कारण, बड़े-बड़े डॉक्टर भी डायबिटीज के मरीजों को इसे खाने से मना नहीं करते. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, इसे अच्छी सेहत के लिए एक खजाना माना जाता है.
खेती में कमी के ऐतिहासिक कारण: अमित कुमार बताते हैं कि शुरुआत में, इसकी खेती में कमी के मुख्य कारण फसल में बीमारियों का ज्यादा खतरा और बहुत कम पैदावार थे. किसी इलाके में सामान्य धान की हर 100 किलोग्राम पैदावार के मुकाबले, काला नमक चावल की पैदावार सिर्फ 5 किलोग्राम होती थी. बार-बार फसल में बीमारियों के फैलने और कम पैदावार के कारण, किसानों ने धीरे-धीरे इसकी खेती छोड़कर ज्यादा पैदावार देने वाली चावल की किस्मों को अपनाना शुरू कर दिया.
मौजूदा बाजार और मांग: अमित आगे बताते हैं कि समय के साथ, बहुत कम पैदावार के कारण काला नमक चावल की खेती कम होती गई. उन्होंने बताया कि अपनी खासियतों के कारण बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है जबकि सप्लाई बहुत कम है, इसलिए ही इसकी कीमत काफी ऊंची रहती है.
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