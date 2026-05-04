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शुगर कंट्रोल 2.0; चिकित्सा विज्ञान की नई छलांग, अब तकनीक से होगा मुकाबला

एआई के जमाने में डायबिटीज का सरल उपचार, नई तकनीक से होगें इलाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

खान-पान के कारण डायबिटीज का लेवल घटता बढ़ता रहता है. यह पेन ऐसे में बेहद उपयोगी हो जाता है, क्योंकि शरीर की जरूरत के मुताबिक दवा देने में सक्षम होता है. रोगी एक ऐप के माध्यम से मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और उसे रिपोर्ट भी मिलती रहती है. यह मार्केट में आने शुरू हो गए हैं.

सवाल : स्मार्ट इंसुलिन पेन (Smart Pens) क्या है और यह रोगियों पर किस तरह से काम करता है? जवाब: एक तो सामान्य इंसुलिन पेन होते हैं, जिनसे आमतौर पर इंसुलिन ली जाती है, लेकिन आजकल बाजार में स्मार्ट इंसुलिन पेन भी आ गए हैं. यह स्मार्ट इंसुलिन पेन ब्लड शुगर खुद माप लेते हैं और उसी के अनुरूप जितनी इंसुलिन की खुराक की जरूरत होती है, वह भी दे देते हैं. इससे मरीज को एक ही बार में जांच और सटीक दवा मिल जाती है.

एक तरह से शरीर जो काम अपने आप कर रहा था, यह पद्धति बिल्कुल उसी तरह से काम करती है. इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पैनक्रियाज कहा गया है. पैनक्रियाज वह ग्रंथि होती है, जो हमारे शरीर में शुगर को ठीक रखती है. यह विधि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके जैसी ही होती है. आने वाले दिनों में यह पद्धति टाइप-1 डाइबिटीज के रोगियों में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है.

सवाल : आर्टिफिशियल पैनक्रियाज (Closed-Loop System) क्या है? किन लोगों के लिए उपयोगी होगा? जवाब : हम जब भी कुछ खाते हैं, तो आंतों के जरिए शुगर का अवशोषण होता है और हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि तत्काल सक्रिय होकर इंसुलिन निकालता है, ताकि शुगर को कंट्रोल किया जा सके. अभी मधुमेह रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन आदि के जरिए बाहर से दिया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल पैनक्रियाज क्लोज लूप में अंदर से ही जरूरत के अनुसार इंसुलिन दे सकता है.

हाल के दिनों में इस बीमारी के इलाज में क्रांति लाने वाले कुछ रेमेडी (Remedy) बाजार में आ चुके हैं, तो कुछ के जल्द ही आने की उम्मीद है. मधुमेह को लेकर कौन सी नई चिकित्सा पद्धतियों पर देश और दुनिया में काम हो रहा है और यह किन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, इस पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर डी हिमांशु ने डिटेल जानकारी दी...

रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी दर से मधुमेह रोगी बढ़ रहे हैं. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में 83 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं. एक ओर जहां यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं इसे रोकने के लिए दुनियाभर के चिकित्सा विज्ञानी नए उपाय खोजने में जुटे हैं.

लखनऊ : भारत को दुनिया के मधुमेह (डायबिटीज) की राजधानी कहा जाता है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में 10 करोड़ से ज्यादा वयस्क मधुमेह से पीड़ित हैं. वहीं लगभग 15 करोड़ लोग प्री डाइबिटिक हैं और उपचार या एहतियात नहीं बरतने पर इनमें डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. देश के मधुमेह रोगियों में लगभग साढ़े तीन करोड़ ऐसे लोग हैं, जिन्हें बीमारी का पता ही नहीं होता और वह अन्य गंभीर बीमारियों के खतरे में आ जाते हैं.

जानिए क्या है आर्टिफिशियल पैनक्रियाज. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) आदि दवाएं न केवल शुगर कम करती हैं, बल्कि हृदय व किडनी की सुरक्षा में भी बहुत प्रभावी हैं? यह कितना सही है?

जवाब : यह दवाएं आज कल बहुत चर्चा में हैं, जिसे हम सेमाग्लूटाइड कहते हैं. ऐसी दवाएं पहले भी आ रही थीं, लेकिन हालिया जो दवाएं बााजार में आने वाली हैं, उनमें वजन भी घटाने की क्षमता बहुत ज्यादा है. ज्यादातर लोग टाइप- 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं. ऐसे मरीजों में वजन के कारण शुगर अधिक होती है. चूंकि इन दवाओं से वजन कम होता है, तो शुगर का स्तर भी कम हो जाता है. साथ ही मधुमेह की दवाएं भी घट जाती हैं.

यह दवाएं ह्रदय रोग और किडनी की सुरक्षा के लिए भी बेहतर होती हैं. सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) दवा का पेटेंट खुल चुका है. इसका इंजेक्शन सप्ताह में एक बार लगता है. जेनेरिक में आने के कारण पहले की अपेक्षा अब इस दवा के दाम बहुत कम हो जाएंगे, जिससे लोग आराम से इसका उपयोग कर पाएंगे. हालांकि यह उन्हीं के लिए है, जिनका वजन ज्यादा हो. इसके अच्छे लाभ तभी मिलते हैं, जब आप डाइट और व्यायाम का भी ध्यान रखें.

जानिए क्या है स्मार्ट इंसुलिन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर मशीन (CGM) के क्या लाभ हैं और यह किन रोगियों के लिए उपयोगी है?

जवाब : जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, उन्हें बार-बार ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने के लिए कहा जाता है. इसमें सुई चुभा कर दिन में 3-4 बार शुगर चेक करना पड़ता है. आज-कल नई मशीन आई है, जिसे हम कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर मशीन (CGM) कहते हैं. यह एक छोटी सी चिप होती है. इसे बांह में लगा दिया जाता है. साथ ही बाहर एक मशीन होती है, जो चिप के माध्यम से 24 घंटे मरीज की शुगर मॉनिटर करती है. ब्लूटूथ से चिप डिवाइस कनेक्ट रहती है साथ ही पूरा डेटा इसमें घंटे के हिसाब से दर्ज होता रहता है. इससे मरीज को बार-बार सुई चुभाने की जरूरत नहीं होती. इससे यह पता चलता है कि कब दवा घटानी और कब बढ़ानी. इस डिवाइस से शुगर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है.

डायबिटीज दो तरह की होती है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : अब साप्ताहिक इंसुलिन पर काम हो रहा है, यह कितना सही है?

जवाब : इसे 'वेली लॉग एक्टिंग इंसुलिन' कहते हैं. इसे सप्ताह में एक बार लगाकर शुगर नियंत्रित की जा सकती है. कुछ ऐसे इंसुलिन भी आते हैं, जिन्हें 24 घंटे अथवा 48 घंटे में एक बार लेने की जरूरत होती है. मरीजों पर निर्भर करता है कि यह किसे देनी है. इस पर रिसर्च चल रहा है और उम्मीद है कि यह बहुत जल्द बजार में आ जाएगा.

रोज-रोज दवा लेने से मिलेगा छुटकारा. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : स्टेम सेल थेरेपी क्या है? क्या इस पद्धति से भविष्य में टाइप-2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है?

जवाब : हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि में बीटा सेल होते हैं. उन्हीं से इंसुलिन निकलता है. कई स्थानों पर शोध चल रहा है कि स्टेम सेल से बीटा सेल बनाया जा सके, ताकि इंसुलिन अपने आप ही शरीर नियंत्रित कर ले. यह रिसर्च अभी इलाज के स्तर पर अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन संभव है कि आने वाले वर्षों में यह चिकित्सा मधुमेह पीड़ितों के लिए उपलब्ध हो जाए.

डायबिटीज के शुरुआती 8 संकेत. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : क्या AI शुगर के स्तर का पूर्वानुमान और जटिलताओं का पता लगाने में मदद कर रहा है?

जवाब : देश-दुनिया में इस पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं. शुगर के लक्षणों के हिसाब से AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मॉडल बनाए जा रहे हैं. जल्द ही डोज सेट करने में AI बहुत उपयोगी होने वाला है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने के 8 टिप्स. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : दिल्ली AIIMS में मरीजों पर सफल 'मेटाबॉलिक सर्जरी' की गई. किन लोगों के लिए यह सर्जरी उपयोगी हो सकती है?

जवाब : जिन लोगों में शुगर बहुत ज्यादा है और दवाओं से कंट्रोल नहीं होता, तब उनकी सर्जरी की जाती है. जिनका वजन ज्यादा है, उन्हें भी इससे बहुत फायदा मिलता है. देश में कई जगहों पर यह सर्जरी की जाती है. केजीएमयू में भी कुछ चिकित्सक इसे करते हैं. ऐसे टाइप-2 डाइबिटीज रोगी, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनमें यह सर्जरी काफी कारगर है.

शुगर मरीजों के लिए आसान इलाज (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : नई दवाओं और सर्जरी से क्या मरीज को भविष्य में भी सख्त परहेज और एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी?

जवाब : मैं तो यह कहूंगा कि लोगों को व्यायाम और आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए. यह हमारे जोड़ों और मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है. दवा और इलाज बीमारी के बाद की बात है. यदि लोग अपनी लाइफस्टाइल दुरुस्त रखें, तो यह दवाएं लेने की नौबत ही नहीं आएगी.

शुगर मरीजों के लिए आसान इलाज (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल : मधुमेह की ऐसी नई चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बताएं, जिनसे रोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है?

जवाब : जल्द ही बाजार में आने वाली वह दवाएं, जो वजन भी कम करती हैं, टाइप-2 मधुमेह रोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत लाने वाली हैं. जेनेरिक में आ जाने के कारण यह आम आदमी की पहुंच में होंगी और शुगर, मोटापे आदि बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा. आर्टिफिशियल पैनक्रियाज भी मरीजों को बड़ी राहत देगा. फिर भी लोगों को फिट रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा.

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