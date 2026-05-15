सूफी गायक कैलाश खेर ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, गाने भी गाये

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 4:58 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 6:26 PM IST

मथुरा: वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खैर प्रेमानंद महाराज के सामने न सिर्फ गाना गाया, बल्कि उनका आशीर्वाद भी हासिल किया.

सूफी गायक कैलाश खेर ने अपना प्रसिद्ध गीत बक्कड़ बम लहरी और 5 वर्ष की मीरा लॉडली भी गाया. इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद भी हासिल किया.

इस दौरान आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कैलाश खेर से बात की. इस पर कैलाश खेर महाराज से मिलकर अभिभूत दिखे.

संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे कैलाश खेर

गौर करें तो आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए हर रोज कोई ना कोई सेलिब्रिटी उनके आश्रम श्री हित राधा केली कुंज पहुंचते हैं.

प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. उनके सामने एक के बाद एक कई मशहूर गाने गाए. उन्होंने प्रसिद्ध गीत बक्कड़ बम लहरी गाया. 5 वर्ष की मीरा लाडली गाना भी गाया.

खेर के गीत सुनकर प्रेमानंद महाराज मुस्कुरा उठे. आशीर्वचन कहे. महाराज के दर्शन करने के बाद कैलाश खेर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

राजनेता से लेकर सेलिब्रिटी कर चुके हैं दर्शन

गौर करें तो वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु तो आते ही हैं. राजनेता और सेलिब्रिटी भी उनके आश्रम में आते रहते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा भी कई बार वहां आ चुकी हैं. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा में कई बार बाबा से मिल चुकी हैं.

अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर चुकी हैं.

