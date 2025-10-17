ETV Bharat / state

देश भर में मशहूर हो रही देवा मेले की खाजा मिठाई; स्वाद लाजवाब, शगुन में भी बढ़ी डिमांड

इसको बनाने की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है. मैदा को ऑयल के साथ गूंथकर, लंबे समय तक मथने के बाद रोटी का आकार बनता है.

देवा मेला की शान.
देवा मेला की शान. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की नगरी देवा सिर्फ गंगा-जमुनी तहजीब के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मशहूर मिठाई खाजा के लिए भी जानी जाती है. देवा मेला की यह पारंपरिक मिठाई अब प्रदेश की सीमाओं को पार कर देश भर के मेलों और खास मौकों की शान बन चुकी है. इतना ही नहीं, शादी-ब्याह के रस्मों में भी खाजा मिठाई को शगुन के तौर पर देने की परंपरा रही है.

देवा मेला का नाम आते ही सबसे पहले खाजा मिठाई का जिक्र होता है. यहां कहा जाता है, कि जो देवा मेला घूम आया, लेकिन खाजा नहीं खाया, उसका मेला अधूरा है. यही वजह है, कि हर साल मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मिठाई का स्वाद जरूर चखते हैं. पिछले 15 साल से खाजा मिठाई बनाने वाले साहिबे आलम बताते हैं, हमारे बाप-दादा भी इसी मिठाई को बनाते थे. हमारी दुकान से न सिर्फ प्रदेश और देश के अलग-अलग हिस्सों में, बल्कि विदेशों तक भी खाजा मिठाई भेजी जाती है. लोग ऑनलाइन ऑर्डर देकर इसे मंगवाते हैं.

देश भर में मशहूर हो रही देवा मेले की खाजा मिठाई. (Video Credit: ETV Bharat)

तीन तरह का खाजा: साहिबे आलम बताते हैं, कि खाजा तीन प्रकार का होता है. एक नमकीन खाजा, दूसरा हल्का मीठा और तीसरा चाशनी में डुबोया गया मीठा खाजा. इस पर ऊपर से खोया और चेरी लगाई जाती है. यही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसकी कीमत भी स्वाद के मुताबिक अलग-अलग होती है. एक खाजा 80 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक बिकता है.

इसको बनाने की प्रक्रिया बेहद देसी और दिलचस्प है. मैदा को ऑयल के साथ गूंथकर, लंबे समय तक मथने के बाद रोटी के आकार का बनाते हैं. फिर इसे गर्म तेल में तला जाता है. तेल में डालते ही यह फूलकर कई परतों में बंट जाता है. इसके बाद इसे स्वादानुसार चाशनी में डुबोकर खोया और चेरी से सजाया जाता है.

मेलों और शादियों में सबसे ज्यादा मांग: साहिबे आलम बताते हैं, कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख मेलों में हम खाजा की दुकान लगाते हैं. शादी-ब्याह में भी लड़की और लड़के वालों की ओर से इसे शगुन के तौर पर भेजा जाता है. देवा मेले में तो सैकड़ों खाजा की दुकानें सजती हैं. कहा जाता है कि पूरे मेले में करीब 25 लाख रुपए तक की खाजा मिठाई बिक जाती है.

राजस्थान से जुड़ा नाम, देवा ने दी पहचान: खाजा मिठाई की परंपरा कहां से शुरू हुई, इस पर साहिबे आलम कहते हैं, कि स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता. माना जाता है, कि राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में लगने वाले मेले से इसकी शुरुआत हुई थी. वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, इसी वजह से इसका नाम खाजा मिठाई पड़ा. मगर असली पहचान इसे उत्तर प्रदेश के देवा कस्बे से मिली. अब लोग इसे प्यार से ‘देवा का खाजा’ कहकर पुकारते हैं.

बिना केमिकल स्वास्थ्यवर्धक: साहिबे आलम कहते हैं, कि खाजा पूरी तरह देसी तरीके से बनाया जाता है. इसमें किसी तरह का केमिकल या कृत्रिम स्वाद नहीं डाला जाता. यही वजह है, कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है. लोग इसे नाश्ते में भी खाते हैं. खास तौर से सर्दियों में इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है. देवा मेला की इस पारंपरिक मिठाई ने न सिर्फ बाराबंकी की पहचान को नया आयाम दिया है, बल्कि प्रदेश की मिठाइयों में अपनी मीठी और कुरकुरी छाप छोड़ दी है.

यह भी पढ़ें: यूपी की पहली महिला स्नैक रेस्क्यूअर देवयानी; सांपों ने काटा फिर भी नहीं मानी हार, बताया कौन है 'साइलेंट किलर' सांप

TAGGED:

SUFI SANT HAJI WARIS ALI SHAH
DEVA SHARIF DARGAH LATEST NEWS
BARABANKI DEVA MELA UPDATES
DEVA MELA FAMOUS FOR KHAJA SWEETS
BARABANKI DEVA MELA NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.