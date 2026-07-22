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कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश से बीसलपुर बांध को आस, चीफ इंजीनियर बोले-अगली जुलाई तक पर्याप्त पानी

जयपुर शहर के मुख्य अभियंता ने कहा,अभी मानसून का डेढ़ माह बचा है. उम्मीद है कि बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बरसात होगी.

Bisalpur Dam
बीसलपुर बांध (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में मानसून के शुरुआती चक्र की रफ्तार भले सुस्त रही हो, लेकिन अब मानसून फिर सक्रिय हो गया. सोमवार और मंगलवार को कई जिलों में अच्छी बरसात हुई. जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाले बीसलपुर बांध के केचमेंट एरिया में भी बरसात हो रही है. ऐसे में जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग को उम्मीद है कि बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ेगा. इसी बीच जलदाय विभाग के जयपुर शहर के मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि बीसलपुर बांध में अगले साल जुलाई तक का ही पर्याप्त पानी है. अगर मानसून अच्छा नहीं रहता और बांध में पानी नहीं आता है तो फिर हमें आगे पानी सप्लाई में कटौती करनी पड़ेगी.

जलदाय विभाग के जयपुर शहर के मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बुधवार को मीडिया से कहा, राजधानी जयपुर में अकेले 6 लाख जल कनेक्शन हैं, जिनको सीधे बीसलपुर बांध से सप्लाई की जाती है. जयपुर शहर में नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं. दिसंबर तक 6:30 लाख के आसपास कनेक्शन पहुंच सकते हैं. वर्तमान में बीसलपुर बांध से जयपुर शहर के लिए 630 एमएलडी पानी लिया जा रहा है. जहां तक मानसून की बात है शुरुआती दौर थोड़ा कमजोर रहा था, लेकिन अभी मानसून का डेढ़ महीने का समय और बाकी है.

जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:राजस्थान में मानसून की दमदार दस्तक, औसत से 6.72 फीसदी ज़्यादा बारिश, बीसलपुर बांध में आया पानी

ऐसे में उम्मीद है कि मानसून अच्छा रहेगा और बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बरसात होगी तो बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी. अगर अच्छी बरसात होती है और बांध का जलस्तर 313 या 314 आरएल तक पहुंचेगा. राठौड़ ने कहा कि फिर जुलाई 2028 तक बांध से जयपुर शहर के लिए पानी की सप्लाई हो सकती है. अगर ऐसा नहीं होता है और मानसून कमजोर रहता है तो फिर हमें इसी साल नवंबर से जनवरी तक पानी सप्लाई में कटौती करने पर विचार करना पड़ सकता है.

टैंकरों से हो रही है सप्लाई: चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में जहां पर अभी जल कनेक्शन नहीं हुए हैं, वहां टैंकरों से सप्लाई की जा रही है. जहां टंकियां तैयार हैं, वहां हम जल्द पेयजल आपूर्ति शुरू करने जा रहे हैं.

पढ़ें:आदेश के बावजूद पांचना बांध से पानी क्यों नहीं छोड़ा, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, बीसलपुर को लेकर भी मांगी रिपोर्ट

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WATER IN DAM SUFFICIENT NEXT JULY
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SUFFICIENT WATER IN BISALPUR DAM

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