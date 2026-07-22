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कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश से बीसलपुर बांध को आस, चीफ इंजीनियर बोले-अगली जुलाई तक पर्याप्त पानी

जयपुर: प्रदेश में मानसून के शुरुआती चक्र की रफ्तार भले सुस्त रही हो, लेकिन अब मानसून फिर सक्रिय हो गया. सोमवार और मंगलवार को कई जिलों में अच्छी बरसात हुई. जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाले बीसलपुर बांध के केचमेंट एरिया में भी बरसात हो रही है. ऐसे में जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग को उम्मीद है कि बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ेगा. इसी बीच जलदाय विभाग के जयपुर शहर के मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि बीसलपुर बांध में अगले साल जुलाई तक का ही पर्याप्त पानी है. अगर मानसून अच्छा नहीं रहता और बांध में पानी नहीं आता है तो फिर हमें आगे पानी सप्लाई में कटौती करनी पड़ेगी.

जलदाय विभाग के जयपुर शहर के मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बुधवार को मीडिया से कहा, राजधानी जयपुर में अकेले 6 लाख जल कनेक्शन हैं, जिनको सीधे बीसलपुर बांध से सप्लाई की जाती है. जयपुर शहर में नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं. दिसंबर तक 6:30 लाख के आसपास कनेक्शन पहुंच सकते हैं. वर्तमान में बीसलपुर बांध से जयपुर शहर के लिए 630 एमएलडी पानी लिया जा रहा है. जहां तक मानसून की बात है शुरुआती दौर थोड़ा कमजोर रहा था, लेकिन अभी मानसून का डेढ़ महीने का समय और बाकी है.