रांची में घरेलू गैस की कमी नहीं, पैनिक होकर बुकिंग न करें: डीसी मंजूनाथ भजंत्री

जिला प्रशासन और गैस कंपनियों ने कहा है कि जिले में LPG की पर्याप्त उपलब्धता है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

मीटिंग करते डीसी मंजूनाथ भजंत्री और अन्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 9:56 AM IST

4 Min Read
रांचीः घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों के बीच फैल रही चिंताओं के बीच जिला प्रशासन और गैस कंपनियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराने या एक साथ बड़ी संख्या में बुकिंग करने की जरूरत नहीं है. बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के प्रतिनिधियों तथा गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की.

पैनिक होकर बुकिंग करेने की आवश्यकता नहीं

बैठक के दौरान गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से अचानक बड़ी संख्या में बुकिंग रिक्वेस्ट आने के कारण कंपनी के सॉफ्टवेयर पर असर पड़ा है. इसी वजह से बुकिंग में देरी हो रही है. अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में बुकिंग प्रोसेस पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा. कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पैनिक होकर बार-बार बुकिंग न करें और एजेंसियों के कार्यालयों में भीड़ लगाने से बचें.

एचपीसीएल के 5 लीटर वाले सिलेंडर बाजार में उपलब्ध

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार एक बार गैस सिलेंडर की बुकिंग होने के बाद दूसरी बुकिंग 25 दिनों के बाद ही संभव होगी. हालांकि आपात स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 2 लीटर और 5 लीटर के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि बीपीसीएल और एचपीसीएल के 5 लीटर वाले सिलेंडर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आधार कार्ड दिखाकर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं.

आईवीआर, मिस्ड कॉल, मोबाइल ऐप आदि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें

कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि गैस बुकिंग के लिए आईवीआर (Interactive Voice Response), मिस्ड कॉल सुविधा, मोबाइल ऐप या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. इससे एजेंसियों में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी और बुकिंग प्रक्रिया भी सुचारू रहेगी.

बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी कंपनियों और एजेंसियों को समन्वय और बेहतर योजना के साथ काम करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि घरेलू गैस आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में आती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर उपभोक्ता तक गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से पहुंचे. किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी- मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त

शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी है

प्रशासन ने जरूरी संस्थानों में गैस आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, कल्याण विभाग के छात्रावासों, मिडडे मील स्कीम, संप्रेषण गृह, जेल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है. इसके लिए जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है. इस कमेटी में सदर और बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी, मार्केटिंग अधिकारी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि, गैस एजेंसियों के नोडल अधिकारी और अस्पतालों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर ‘अबुआ साथी’ (9430328080) पर भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है.

शहरवासियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील

बैठक के अंत में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को मिलकर जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया, टीम झारखंड और टीम रांची की भावना के साथ कार्य करते हुए लोगों तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है. साथ ही उन्होंने रांचीवासियों से अपील की है कि वे गैस कंपनियों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि शहर में रसोई गैस की उपलब्धता सुचारू रूप से बनी रहे.

