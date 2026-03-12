ETV Bharat / state

रांची में घरेलू गैस की कमी नहीं, पैनिक होकर बुकिंग न करें: डीसी मंजूनाथ भजंत्री

रांचीः घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों के बीच फैल रही चिंताओं के बीच जिला प्रशासन और गैस कंपनियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराने या एक साथ बड़ी संख्या में बुकिंग करने की जरूरत नहीं है. बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के प्रतिनिधियों तथा गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की.

पैनिक होकर बुकिंग करेने की आवश्यकता नहीं

बैठक के दौरान गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से अचानक बड़ी संख्या में बुकिंग रिक्वेस्ट आने के कारण कंपनी के सॉफ्टवेयर पर असर पड़ा है. इसी वजह से बुकिंग में देरी हो रही है. अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में बुकिंग प्रोसेस पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा. कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पैनिक होकर बार-बार बुकिंग न करें और एजेंसियों के कार्यालयों में भीड़ लगाने से बचें.

एचपीसीएल के 5 लीटर वाले सिलेंडर बाजार में उपलब्ध

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार एक बार गैस सिलेंडर की बुकिंग होने के बाद दूसरी बुकिंग 25 दिनों के बाद ही संभव होगी. हालांकि आपात स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 2 लीटर और 5 लीटर के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि बीपीसीएल और एचपीसीएल के 5 लीटर वाले सिलेंडर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आधार कार्ड दिखाकर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं.

आईवीआर, मिस्ड कॉल, मोबाइल ऐप आदि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें

कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि गैस बुकिंग के लिए आईवीआर (Interactive Voice Response), मिस्ड कॉल सुविधा, मोबाइल ऐप या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. इससे एजेंसियों में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी और बुकिंग प्रक्रिया भी सुचारू रहेगी.

बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी कंपनियों और एजेंसियों को समन्वय और बेहतर योजना के साथ काम करने का निर्देश दिया.