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जमीन से जुड़े कार्यकर्त्ता से सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे सुदिव्य कुमार, 37 साल तक झामुमो से जुड़े रहे

मंत्री सुदिव्य कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन JMM और गिरिडीह दोनों ही उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते.

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सुदिव्य कुमार का फाइल फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 12:03 PM IST

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गिरिडीहः हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहें सुदिव्य कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहें. झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता रहें सुदिव्य कुमार का 56 साल की उम्र में 6 सितंबर 2026 की सुबह झारखंड के गिरिडीह के एक प्राइवेट अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. सुदिव्य कुमार, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के काफी करीबी थे. गुरुजी के साथ-साथ सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी करीबी थे. 26 जुलाई 1970 को जन्मे सुदिव्य कुमार का राजनीतिक सफरनामा काफी संघर्ष भरा रहा. पार्टी में साधारण कार्यकर्ता से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले सुदिव्य कुमार ने संगठन को मजबूत करने के लिए काफी कुछ किया था. राजनीतिक जीवन में आते ही न सिर्फ संगठन के लिए दीवार लेखन किया बल्कि कांधे पर झंडा लेकर गांव-गांव भी गए.

1989 में जेएमएम से जुड़े थे सुदिव्य कुमार

शंभूनाथ विश्वकर्मा के पुत्र सुदिव्य कुमार ऊर्फ सोनू का राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुई थी. वे साधारण कार्यकर्त्ता के तौर पर पार्टी में शामिल हुए. फिर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन के हरेक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे. झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हो या गांव-गांव जाकर पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को देनी हो वे हर जगह गए. कभी दीवार लेखन किया तो कभी आंदोलन में शामिल हुए. सोनू उस वक्त पार्टी का झंडा भी जगह-जगह बांधने का काम करते थे.

नगर कमिटी के संस्थापक अध्यक्ष रहे सुदिव्य कुमार

1989 में पार्टी ज्वाइन करने के बाद सुदिव्य कुमार सोनू की मेहनत को देखते हुए 1992 में इन्हें नगर अध्यक्ष बनाया गया. सुदिव्य कुमार गिरिडीह नगर कमिटी के संस्थापक अध्यक्ष बने. वर्ष 2003 में उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया. 2003 से लेकर 2010 तक वे जिलाध्यक्ष के पद पर रहे और गांव से लेकर शहर तक संगठन को मजबूती देने का काम किया. इससे पहले मंत्री सुदिव्य कुमार के राजनीतिक सफरनामे में 1991 का लोकसभा चुनाव भी काफी अहम रहा था. 1991 में संगठन के द्वारा उन्हें गोड्डा संसदीय क्षेत्र भेजा गया. यहां पर उन्हें पार्टी के प्रत्याशी सूरज मंडल के लिए प्रचार प्रसार करना था. अपनी जीप से सुदिव्य कुमार गोड्डा पहुंच गए. सूरज मंडल के लिए प्रचार भी करने लगे तभी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई. 21 मई 1991 की इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद चुनाव टल गया लेकिन सुदिव्य कुमार गोड्डा में ही डटे रहे और वोटिंग होने से ठीक पहले वापस आए.

2009 में पहली दफा लड़ा चुनाव

वर्ष 2009 में सुदिव्य कुमार को गिरिडीह विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार बनाया. इस चुनाव में सुदिव्य कुमार को हार का सामना करना पड़ा. 2009 के चुनाव में सुदिव्य कुमार छठे स्थान पर रहे. 2014 झामुमो ने फिर से सुदिव्य कुमार पर भरोसा जताया. इस चुनाव में सुदिव्य कुमार की सीधी भिड़ंत उस वक्त के विधायक सह भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी से हुई. सुदिव्य कुमार इस चुनाव को भी हार गए लेकिन छठे से सीधा दूसरे पायदान पर आ पहुंचे. 2019 में जेएमएम ने पुनः इन्हें ही उम्मीदवार बनाया. इस बार भी भाजपा के निर्भय से इनकी भिड़ंत हुई लेकिन यहां सुदिव्य कुमार विजयी रहे. 2024 के चुनाव में सुदिव्य कुमार को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया और इस बार वह लगातार दूसरी दफा विजयी रहे. सुदिव्य कुमार ने लगातार दूसरी दफा उस सीट पर भाजपा को पराजित किया जहां बीजेपी मजबूत समझी जाती रही है.

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