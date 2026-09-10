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सुदिव्य कुमार के निधन से उत्तरी छोटानागपुर में झामुमो की राजनीति में आई शून्यता! क्या कल्पना सोरेन की बढ़ेगी जिम्मेदारी?

रांची:पहले झारखंड टाइगर के रूप में चर्चित राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का असामयिक निधन और अब राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो जाने से राज्य ने जहां एक जानकर और तेजतर्रार नेता खो दिया, वहीं यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी एक बड़ी क्षति है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और हेमंत मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्तरी छोटानागपुर की राजनीति में शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है. अगर मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पूर्व मंत्री मथुरा महतो ये दो नाम जरूर उत्तरी छोटानागपुर के झामुमो नेता के रूप में हैं, लेकिन जरूरत के समय पार्टी के लिए हर मोर्चे ओर लड़ने-भिड़ने वाले ग्रासरूट नेता के रूप में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी पार्टी को जरूर महसूस होगी.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय झामुमो की राजनीति में आई इस शून्यता को स्वीकार भी करते हैं. वह कहते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर में दूर-दूर तक कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है जो सभी मायनों में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी को निकट भविष्य में पूरा कर सके. सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन से आई राजनीतिक शून्यता खास कर उत्तरी छोटानागपुर में कौन भरेगा, इस जगह को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

क्या इस रिक्तता को झामुमो की वरिष्ठ नेता और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भर सकती हैं? इस सवाल पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि सुदिव्य कुमार सोनू जैसी क्षमता और व्यक्तित्व की भरपाई आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल संकट की इस घड़ी में चारों ओर शून्यता दिखाई दे रही है. पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, उसे सभी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे.

सुदिव्य के निधन से आई शून्यता सामान्य नहीं-मनोज

झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के जाने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है, वह सामान्य राजनीतिक रिक्तता नहीं है. उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली में कई ऐसी खूबियां थीं, जिन्हें पार्टी एक तरह से अपनी ‘इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी’ मानती थी. किसी भी सवाल का तत्काल और तार्किक जवाब देना, विषय की गहराई को समझना और उस पर निर्णय लेने की क्षमता उनकी खासियत थी.

राज्य को सुदिव्य जैसा मंत्री पहले नहीं मिला-झामुमो

राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत सुदिव्य कुमार सोनू की कार्यशैली का जिक्र करते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि उनके विभागों में काम करने के तरीके को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों की भी अलग राय थी. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता से जाकर पूछिए, तो बहुत से लोगों का कहना था कि उन्होंने सुदिव्य कुमार सोनू जैसा मंत्री पहले नहीं देखा.

उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू हर विषय की बारीकी को समझते थे और निर्णय लेने की क्षमता रखते थे. वह जमीन से जुड़े हुए नेता थे और आम लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव था. यही वजह थी कि बहुत कम समय में उन्होंने लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता और ख्याति हासिल कर ली. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि समय की पाबंदी और काम करने का अलग तरीका सुदिव्य कुमार सोनू को सबसे अलग करता था. उनकी कार्यशैली में समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी भी महत्वपूर्ण थी. वह अपने काम को लेकर गंभीर रहते थे और चीजों को समझकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे.

उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू की कई खूबियां ऐसी थीं, जिन्हें पार्टी और उनके बाद आने वाले नेतृत्व के लिए सीखने और अनुकरण करने की जरूरत है. उनकी कार्यशैली और विचारों से सीख लेकर ही उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है. उनकी कमी को भर पाना बहुत मुश्किल है.