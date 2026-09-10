ETV Bharat / state

सुदिव्य कुमार के निधन से उत्तरी छोटानागपुर में झामुमो की राजनीति में आई शून्यता! क्या कल्पना सोरेन की बढ़ेगी जिम्मेदारी?

सुदिव्य कुमार के निधन के बाद अब उनका स्थान कौन लेगा इस पर चर्चा शुरू हो गई है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Jharkhand Mukti Morcha
सुदिव्य कुमार. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 2:14 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:पहले झारखंड टाइगर के रूप में चर्चित राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का असामयिक निधन और अब राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो जाने से राज्य ने जहां एक जानकर और तेजतर्रार नेता खो दिया, वहीं यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी एक बड़ी क्षति है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और हेमंत मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्तरी छोटानागपुर की राजनीति में शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है. अगर मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पूर्व मंत्री मथुरा महतो ये दो नाम जरूर उत्तरी छोटानागपुर के झामुमो नेता के रूप में हैं, लेकिन जरूरत के समय पार्टी के लिए हर मोर्चे ओर लड़ने-भिड़ने वाले ग्रासरूट नेता के रूप में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी पार्टी को जरूर महसूस होगी.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय झामुमो की राजनीति में आई इस शून्यता को स्वीकार भी करते हैं. वह कहते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर में दूर-दूर तक कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है जो सभी मायनों में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी को निकट भविष्य में पूरा कर सके. सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन से आई राजनीतिक शून्यता खास कर उत्तरी छोटानागपुर में कौन भरेगा, इस जगह को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

क्या इस रिक्तता को झामुमो की वरिष्ठ नेता और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भर सकती हैं? इस सवाल पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि सुदिव्य कुमार सोनू जैसी क्षमता और व्यक्तित्व की भरपाई आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल संकट की इस घड़ी में चारों ओर शून्यता दिखाई दे रही है. पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, उसे सभी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे.

सुदिव्य के निधन से आई शून्यता सामान्य नहीं-मनोज

झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के जाने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है, वह सामान्य राजनीतिक रिक्तता नहीं है. उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली में कई ऐसी खूबियां थीं, जिन्हें पार्टी एक तरह से अपनी ‘इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी’ मानती थी. किसी भी सवाल का तत्काल और तार्किक जवाब देना, विषय की गहराई को समझना और उस पर निर्णय लेने की क्षमता उनकी खासियत थी.

राज्य को सुदिव्य जैसा मंत्री पहले नहीं मिला-झामुमो

राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत सुदिव्य कुमार सोनू की कार्यशैली का जिक्र करते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि उनके विभागों में काम करने के तरीके को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों की भी अलग राय थी. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता से जाकर पूछिए, तो बहुत से लोगों का कहना था कि उन्होंने सुदिव्य कुमार सोनू जैसा मंत्री पहले नहीं देखा.

उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू हर विषय की बारीकी को समझते थे और निर्णय लेने की क्षमता रखते थे. वह जमीन से जुड़े हुए नेता थे और आम लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव था. यही वजह थी कि बहुत कम समय में उन्होंने लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता और ख्याति हासिल कर ली. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि समय की पाबंदी और काम करने का अलग तरीका सुदिव्य कुमार सोनू को सबसे अलग करता था. उनकी कार्यशैली में समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी भी महत्वपूर्ण थी. वह अपने काम को लेकर गंभीर रहते थे और चीजों को समझकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे.

उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू की कई खूबियां ऐसी थीं, जिन्हें पार्टी और उनके बाद आने वाले नेतृत्व के लिए सीखने और अनुकरण करने की जरूरत है. उनकी कार्यशैली और विचारों से सीख लेकर ही उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है. उनकी कमी को भर पाना बहुत मुश्किल है.

सुदिव्य कुमार सोनू की जगह किसी दूसरे नेता के आने की संभावना वाले सवाल पर मनोज पांडेय ने कहा कि निश्चित रूप से उनकी कमी को भर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन विधि का विधान है और अब उनकी जगह कोई दूसरा आएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि जो भी व्यक्ति आगे जिम्मेदारी संभालेगा वह सुदिव्य कुमार सोनू के काम करने के तरीके, उनकी समय की पाबंदी, विषयों की समझ और लोगों से जुड़ने की क्षमता से सीखने और उसका अनुकरण करने का प्रयास करेगा.

कल्पना सोरेन की भूमिका पर क्या बोले मनोज पांडेय?

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद उत्तरी छोटानागपुर में उनकी राजनीतिक जगह को लेकर जब कल्पना सोरेन के नाम और उनकी संभावित भूमिका के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस समय संकट की घड़ी है और चारों ओर शून्यता दिखाई दे रही है. ऐसे समय में यह चर्चा करना कि कौन उनकी जगह लेगा और उस रिक्तता को कौन भरेगा, उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चा और ट्रेंड चलते रहते हैं, लेकिन पार्टी में किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय की एक प्रक्रिया होती है. सभी की अपनी-अपनी पार्टी, संगठन और निर्णय लेने का तरीका होता है.

नेतृत्व जो फैसला करेगा, उसे स्वीकार करेंगे कार्यकर्ता

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने संकेत दिया कि सुदिव्य कुमार सोनू की राजनीतिक विरासत और उत्तरी छोटानागपुर में आगे की भूमिका को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा. उन्होंने कहा कि झामुमो के नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, उसे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे. उन्होंने कहा कि नेतृत्व इतना बड़ा है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी एक कार्यकर्ता को भी आपत्ति नहीं होगी. इसलिए अभी किसी नाम को लेकर अंतिम तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

सुदिव्य के बाद कौन बड़ा सवाल?

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद उत्तरी छोटानागपुर में झामुमो के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक और संगठनात्मक रिक्तता को भरने की है. एक ओर उनके जैसे लोकप्रिय और सक्रिय नेता की कमी महसूस की जा रही है, तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि इस क्षेत्र में आगे नेतृत्व की कमान किसके हाथ में होगी.

कल्पना सोरेन की संभावित भूमिका को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन मनोज पांडेय के बयान से साफ है कि इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के स्तर पर ही होगा. फिलहाल झामुमो के लिए सुदिव्य कुमार सोनू की विरासत, उनकी कार्यशैली और उनके बनाए राजनीतिक आधार को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती है.

ये भी पढ़ें-

आप हमेशा याद आएंगे भैया, मंत्री सुदिव्य के निधन पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा- आपका जाना व्यक्तिगत क्षति

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से झारखंड की राजनीति में शोक, JMM परिवार स्तब्ध

जमीन से जुड़े कार्यकर्त्ता से सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे सुदिव्य कुमार, 37 साल तक झामुमो से जुड़े रहे

TAGGED:

SUDIVYA KUMAR
JHARKHAND MUKTI MORCHA
NORTH CHOTANAGPUR
झारखंड
JMM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.