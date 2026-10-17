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सीएम सुक्खू की नीति कोयलपंथी, दूसरे के कार्यों पर झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश- सुधीर शर्मा

धर्मशाला: भाजपा के नेता, पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के धर्मशाला दौरे पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व सरकारों के कार्यकाल में स्वीकृत बजट और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए आगे बढ़ रहे कार्यों का शिलान्यास कर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं. धर्मशाला में आइस स्केटिंग रिंक और रोलर स्केटिंग रिंक के लिए बजट का प्रावधान उनके मंत्री रहते हुए तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में किया गया था. ऐसे में मुख्यमंत्री की इन परियोजनाओं का शिलान्यास कर श्रेय लेने की कोशिश सही नहीं है. सरकार को जनता को यह बताना चाहिए कि वर्तमान कार्यकाल में धर्मशाला के लिए कौन-सी नई और बड़ी विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं.

"सीएम सुक्खू 'कोयलपंथी नीति मुख्यमंत्री' है. जिस तरह कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है और दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है, उसी तरह मुख्यमंत्री भी पूर्व सरकारों के कार्यकाल में स्वीकृत योजनाओं और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस सरकार जनहित के मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान देने के बजाय राजनीतिक प्रचार को प्राथमिकता दे रही है." - सुधीर शर्मा, भाजपा विधायक

"अगर सरकार वास्तव में नए जिले बनाने को लेकर गंभीर थी, तो सत्ता में आने के चार साल बाद ही इस विषय की याद क्यों आई? स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद सरकार नए जिलों के गठन जैसे संवेदनशील विषय को चर्चा में ला रही है." - बिक्रम ठाकुर, भाजपा विधायक

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मंत्री एवं जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दस चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रही कांग्रेस सरकार अब नए जिलों के गठन की चर्चा के जरिए जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है. अगले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दों को उठाना सरकार की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, विकास कार्यों में देरी और चुनावी गारंटियों की स्थिति पर उठ रहे सवालों से बचना चाहती है.

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के दिए बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि देहरा में निर्माणाधीन केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिजली और पानी के खर्च का वहन कौन कर रहा है? उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास अपने लिए आलीशान कार्यालय बनाने, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट से यात्राओं पर खर्च करने के लिए धन उपलब्ध है, लेकिन धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए पैसे नहीं हैं. मुख्यमंत्री को प्रदेश के करदाताओं के पैसे के उपयोग और विकास परियोजनाओं की प्राथमिकताओं पर जवाब देना चाहिए.

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश में नए जिलों के गठन की जरूरत का आकलन करने के लिए पिछले चार सालों में सरकार ने क्या कदम उठाए? क्या विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मांगों का व्यवस्थित अध्ययन किया गया? क्या प्रशासनिक सुविधाओं, भौगोलिक परिस्थितियों और वित्तीय संसाधनों को लेकर कोई रिपोर्ट तैयार की गई? अगर ऐसा कोई काम हुआ है, तो सरकार को उसके निष्कर्ष जनता के सामने रखने चाहिए. अब इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करने की बात हो रही है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आयोग या समिति का गठन कब होगा, उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना समय मिलेगा और उसकी सिफारिशों पर निर्णय लेने की समयसीमा क्या होगी? बिना स्पष्ट समयसीमा के घोषणाएं करना जनता को अनिश्चितता में रखने के बराबर है.

'नए जिले बनाने हैं तो खर्च और संसाधनों का हिसाब भी दे सरकार'

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे में नए जिलों के गठन पर चर्चा करते समय सरकार को प्रशासनिक ढांचे के विस्तार, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती, कार्यालयों, भवनों और अन्य सुविधाओं पर होने वाले संभावित खर्च का आकलन भी सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने का फैसला सिर्फ राजनीतिक घोषणा के आधार पर नहीं लिया जा सकता. इसके लिए प्रशासनिक जरूरतों, जनता को मिलने वाली सुविधाओं और राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. सरकार को बताना चाहिए कि वह इस प्रक्रिया के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाएगी और इससे आम लोगों को क्या ठोस लाभ मिलेगा.

बुनियादी समस्याओं पर भी जवाब दे सरकार

बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की स्थिति चिंता का विषय है. युवाओं को रोजगार और आम लोगों को बेहतर सरकारी सेवाओं की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, न कि नए राजनीतिक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान दूसरी ओर मोड़ना चाहिए. नए जिलों की मांग करने वाले क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. अगर सरकार वास्तव में इस मांग को पूरा करने की इच्छुक है, तो उसे स्पष्ट मानदंड तय करके प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए. अन्यथा चुनाव के नजदीक इस विषय पर चर्चा शुरू करने से लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी और बाद में निराशा हाथ लग सकती है.

"मुख्यमंत्री नए जिलों के गठन को लेकर सरकार की वास्तविक मंशा स्पष्ट करें और अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा सार्वजनिक करें. प्रदेश की जनता को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम चाहिए. मुख्यमंत्री को नई गारंटियों और नए मुद्दों की चर्चा करने के बजाय पहले अपनी सरकार के चार सालों का हिसाब देना चाहिए." - बिक्रम ठाकुर, भाजपा विधायक

JNGEC सुंदरनगर में स्मार्ट हैकाथॉन में तकनीकी शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

भाजपा के आरोपों का कैबिनेट मंत्री ने किया पलटवार

वहीं, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि नए जिलों के गठन से प्रदेश की भावी पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा. धर्माणी ने कहा कि लोगों की उम्मीदों और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश हित में कई फैसले लिए जा रहे हैं. नए जिलों के गठन का फैसला भी उसी का एक हिस्सा है. उन्होंने भाजपा द्वारा सीएम के दिल्ली दौरों को लेकर उठाए जा रहे सवाल के जवाब में कहा कि सीएम दिल्ली काम के सिलसिले में जाते हैं, भाजपा को इससे आपत्ति क्यों हो रही है? पूर्व की भाजपा सरकार को 70 हजार करोड़ की राशि विकास के लिए मिली थी लेकिन फिर भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल की छोड़ रखा. आज मौजूदा सरकार ने खर्चों में कटौती करके और अपने हकों की लड़ाई लड़कर प्रदेश को चार हजार करोड़ का सालाना मुनाफा देना शुरू किया है.