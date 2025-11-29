ETV Bharat / state

'पहली बार देखी कोरम पूरा न होने की स्थिति, वित्तीय विधेयक की कार्यवाही होती तो गिर जाती सरकार'

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है. शनिवार को कोरम पूरा न होने पर सुधीर शर्मा ने सवाल उठाए हैं.

सुधीर शर्मा, बीजेपी विधायक
सुधीर शर्मा, बीजेपी विधायक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 9:25 AM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को एक असामान्य स्थिति उस समय देखने को मिली जब सत्ता पक्ष अपने ही सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कोरम पूरा नहीं कर पाया. विधानसभा अध्यक्ष ने कोरम पूरा न होने पर सदन की कार्यवाही को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया. विधानसभा में कोरम पूरा न होने की यह घटना सत्र के बीच नए राजनीतिक सवाल खड़े कर गई है और आने वाले दिनों में इस पर और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं.

इस घटनाक्रम को लेकर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार और कांग्रेस विधायकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार सदन में कोरम पूरा न कर सके. सुधीर शर्मा ने कहा कि सत्ता पक्ष की ये स्थिति प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल को साफ दर्शाती है. जनता जिस तरह सरकार के पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं पहुंच रही, उसी तरह लगता है कि कांग्रेस विधायकों में भी सरकार के प्रति उदासीनता बढ़ रही है.

सुधीर शर्मा, बीजेपी विधायक (ETV Bharat)

नकारात्मक हो चुका है माहौल

सुधीर शर्मा ने आगे कहा कि 'विधायकों की यह अनदेखी इस बात का संकेत है कि माहौल इतना नकारात्मक हो चुका है कि वो सदन के भीतर बैठना भी आवश्यक नहीं समझ रहे. कोरम पूरा न होने का मामला सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि बेहद गंभीर स्थिति है. अगर आज की कार्यवाही वित्तीय विधेयक से संबंधित होती और कोरम पूरा न होता, तो सरकार गिर सकती थी. ये सत्ता पक्ष की संजीदगी का स्तर बताता है कि वो सदन में बैठने तक की जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं हैं.'

सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सहारा लेकर राज्य में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बना रही है. सरकार पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लगातार टाल रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उनके अनुसार, चुनावों से बचना सरकार की कमजोर होती राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है. विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की गैर-हाजिरी पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है. सरकार को इस मामले पर स्पष्टता लानी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर उसके ही विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल क्यों नहीं हो रहे.

क्या होता है कोरम

विधानसभा में कोरम का अर्थ है कि सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या. जब तक कोरम (गणपूर्ति) पूरी नहीं होती, सदन की बैठकें वैध नहीं मानी जातीं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है. यह संख्या कुल सदस्यों का एक-दसवां हिस्सा (10%) या 10 सदस्य, जो भी अधिक हो, होती है.

