BJP विधायक आशीष शर्मा के चाचा-भाई की गिरफ्तारी पर भड़के सुधीर शर्मा, बोले- सरकार सत्ता के नशे में चूर, जनता देगी जवाब
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि, आने वाले समय में प्रदेश की जागरूक जनता इस अन्याय और दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 11:53 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 12:13 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल के हमीरपुर में स्टोन क्रशर से जुड़े कथित अवैध खनन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मामले में विधायक आशीष शर्मा के चाचा और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस पूरे प्रकरण पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. इस मामले में धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सूक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा विधायक ने कहा है, सूक्खू सरकार आशीष के परिवार के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर उन्हें फंसाने की साजिश अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है. यह घटनाक्रम प्रदेश में सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक द्वेष की पराकाष्ठा को दर्शाता है.
आशीष शर्मा के चाचा-भाई की गिरफ्तारी पर भड़के सुधीर शर्मा
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि, "इस पूरे मामले में सबसे गंभीर और चिंताजनक तथ्य यह है कि पुलिस स्वयं ही शिकायतकर्ता भी है और वही पुलिस गवाह की भूमिका में भी सामने आ रही है. ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद करना बेहद कठिन है. यह न केवल न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है."
'सत्ता के नशे में चूर सरकार'
इसके साथ ही सुधीर शर्मा ने कहा कि, हिमाचल की वर्तमान सुक्खू सरकार प्रदेश हितों को दरकिनार कर अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों को साधने में लगी हुई है. सरकार का ध्यान विकास, रोजगार और जनकल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से भटककर विरोधियों को दबाने और उन्हें झूठे मामलों में उलझाने पर केंद्रित हो गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. प्रदेश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है. सत्ता के नशे में चूर यह सरकार यह भूल रही है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है.
'दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देगी जनता'
भापजा विधायक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "समय का पहिया लगातार घूम रहा है और जो लोग आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें कल जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा. आने वाले समय में प्रदेश की जागरूक जनता इस अन्याय और दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देगी और ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी, ताकि प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी शासन स्थापित हो सके."
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