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BJP विधायक आशीष शर्मा के चाचा-भाई की गिरफ्तारी पर भड़के सुधीर शर्मा, बोले- सरकार सत्ता के नशे में चूर, जनता देगी जवाब

धर्मशाला: हिमाचल के हमीरपुर में स्टोन क्रशर से जुड़े कथित अवैध खनन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मामले में विधायक आशीष शर्मा के चाचा और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस पूरे प्रकरण पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. इस मामले में धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सूक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा विधायक ने कहा है, सूक्खू सरकार आशीष के परिवार के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर उन्हें फंसाने की साजिश अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है. यह घटनाक्रम प्रदेश में सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक द्वेष की पराकाष्ठा को दर्शाता है.

आशीष शर्मा के चाचा-भाई की गिरफ्तारी पर भड़के सुधीर शर्मा

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि, "इस पूरे मामले में सबसे गंभीर और चिंताजनक तथ्य यह है कि पुलिस स्वयं ही शिकायतकर्ता भी है और वही पुलिस गवाह की भूमिका में भी सामने आ रही है. ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद करना बेहद कठिन है. यह न केवल न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है."