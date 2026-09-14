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क्या सच में कांगड़ा में इंटरनेशनल जू बनाया जा रहा है? सुधीर शर्मा के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और एमएलए सुधीर शर्मा ( ETV Bharat )

शिमला: क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले में एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, यदि हां, तो कहां और इसके लिए कुल कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है. ये सवाल धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार से हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूछे. 1 सितंबर 2026 को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न 1861 के तहत बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांगड़ा जिले में प्रस्तावित चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर सवाल किया. धर्मशाला विधायक ने सदन में पूछा कि मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले में एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है? यदि हां, तो कहां और इसके लिए कुल कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने परियोजना में विभिन्न निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों/फर्मों/कंपनियों के नाम और विभिन्न कार्यों के लिए उन्हें भुगतान की गई. राशि का विवरण दिया जाए?