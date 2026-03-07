ETV Bharat / state

HPTDC के 8 होटल ओ एंड एम पर निजी हाथों में देगी सरकार, सुधीर ने कसा तंज "हालात वही, जज़्बात नए"

विधायक सुधीर शर्मा ने HPTDC के 8 होटल ओ एंड एम पर निजी हाथों में देने को लेकर सरकार को घेरा.

HPTDC होटलों को लीज पर देने को लेकर विधायक सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल
HPTDC होटलों को लीज पर देने को लेकर विधायक सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के आठ होटल निजी हाथों में देने का फैसला लिया है. HPTDC की ये आठ संपत्तियां ओ एंड एम यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के आधार पर निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है.

पर्यटन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इसे लेकर शुक्रवार को पर्यटन विभाग के विशेष सचिव को औपचारिक रूप से सूचित करते हुए होटलों की सूची भेज दी है. इसके बाद इन संपत्तियों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन में जिला शिमला की तीन, सोलन जिला की दो संपत्तियां हैं. इसके अलावा मंडी, बिलासपुर और कुल्लू जिला के एक-एक होटल हैं.

शिमला के प्रसिद्ध एप्पल ब्लॉसम और बिलासपुर के लेक-व्यू के नाम शामिल

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की इन आठ संपत्तियों की सूची में 25 कमरों की क्षमता वाला बिलासपुर का होटल लेक-व्यू, मंडी जिले का होटल ममलेश्वर, क्षमता 10 कमरे और 26 कमरों की क्षमता वाला शिमला के प्रसिद्ध होटल एप्पल ब्लॉसम का नाम शामिल है. इसके अलावा कुल्लू का होटल सरवरी, कसौली का होटल ओल्ड रोसकॉमन, परवाणू का होटल शिवालिक, और रोहडू क्षेत्र के होटल चांसल व होटल गिरिगंगा को भी इस सूची में रखा गया है. इन संपत्तियों में रेस्टोरेंट, बार, कॉन्फ्रेंस हॉल और पार्किंग जैसी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं.

सुधीर शर्मा ने सोशल हैंडल से सरकार पर किया तंज

धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार के इस फैसले पर व्यंगत के जरिए हमला बोला. उन्होंने अपने अधिकारी सोशल हैंडल पर HPTDC की इन संपत्तियों को ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर निजी हाथों में दिए जाने की तुलना "जॉब ट्रेनी पालिसी" से की.

सुधीर शर्मा ने लिखा, उजाला बेचने आ गए हैं वो आज बस्ती में, जो कल कह कर गए थे, हम अंधेरों को मिटाएँगे. भाई, यह कौन कह रहा है की होटल बेच दिए, यह तो सिर्फ ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर दिए हैं. जैसे कांट्रैक्ट पालिसी की जगह जॉब ट्रेनी पालिसी. हालात वही, जज़्बात नए".

ये भी पढ़ें: कैश इन हैंड चार लाख, लेकिन करोड़ों की जमा पूंजी, कांट्रेक्टर व ठेकेदारी से जुड़े अनुराग के पास वाहनों की कतार

TAGGED:

HPTDC HOTELS ON LEASE
SUDHIR SHARMA
HP TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION
OPERATION AND MAINTENANCE
HPTDC HOTELS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.