ETV Bharat / state

'हिमाचल में चल रही कांग्रेस के 'मित्रों की सरकार'.. जनता परेशान', सुक्खू सरकार पर क्यों भड़के सुधीर शर्मा?

Etv Bharat ( Etv Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में इस समय जनता की नहीं, बल्कि 'मित्रों की सरकार' चल रही है. बेरोजगारी, आर्थिक संकट, कर्मचारियों-पेंशनरों की समस्याएं और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों से प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करवाने में लगा हुआ है. सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है. युवा बेरोजगार हैं, कर्मचारी और पेंशनर अपने हक के लिए भटक रहे हैं, अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी है. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार जनहित के मुद्दों को छोड़कर ऐसे आयोजनों में व्यस्त है, जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है. आयुष विभाग के पत्र पर उठाए सवाल भाजपा विधायक ने आयुष विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से हाल ही में जारी एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि जनस्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आयुष विभाग का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, जनस्वास्थ्य को मजबूत करना और शोध कार्य करना है, न कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे आयोजन कराना.