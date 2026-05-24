"कॉकरोच जनता पार्टी" को राजनीतिक दल बनाने की तैयारी, ECI में रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई एप्लीकेशन
पानीपत के एडवोकेट सुधीर जाखड़ ने भारतीय निर्वाचन आयोग में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के पंजीकरण के लिए आवेदन देने का दावा किया है.
Published : May 24, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 5:52 PM IST
पानीपत : देशभर में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा में रही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अब राजनीतिक दल के रूप में सामने आने की तैयारी में है. पानीपत के एडवोकेट सुधीर जाखड़ ने भारतीय निर्वाचन आयोग में पार्टी के पंजीकरण के लिए आवेदन देने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के गठन से संबंधित प्रारंभिक सूचना आयोग को दे दी गई है और आगामी सोमवार या मंगलवार तक पूरी फाइल जमा कर दी जाएगी.
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उत्साह : सुधीर जाखड़ के अनुसार पार्टी का संविधान तैयार कर लिया गया है तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित आवश्यक दस्तावेजों और एफिडेविट की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जाखड़ ने कहा कि पिछले 10-12 दिनों में युवाओं के बीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर खास उत्साह और आक्रोश देखने को मिला है. उनका दावा है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ये पार्टी देश को “मजबूत विपक्ष और मजबूत विकल्प” दे सकती है. उन्होंने कहा कि युवाओं की भावनाओं को देखते हुए पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में धरातल पर उतारना जरूरी हो गया है.
ज़मीन पर उतरकर ही लड़ा जा सकता है : उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल सोशल मीडिया पर आंदोलन चलाने से राजनीतिक संगठन खड़े नहीं होते. उनके मुताबिक किसी भी लड़ाई या आंदोलन को जमीन पर उतारकर ही लड़ा जा सकता है. इसी संदर्भ में उन्होंने अमेरिका में रहकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर सक्रिय दीपक और अन्य सोशल मीडिया चेहरों पर भी निशाना साधा. जाखड़ ने कहा कि “अमेरिका में बैठकर भारत में व्यवस्था परिवर्तन की बात करना लोगों को हजम नहीं होता. अगर आंदोलन करना है या पार्टी बनानी है तो भारत में आकर ही संगठन खड़ा करना पड़ेगा.”
नेतृत्व क्षमता के बगैर आंदोलन सफल नहीं : उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया केवल संदेश पहुंचाने का माध्यम है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा और नेतृत्व क्षमता के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता. जाखड़ ने पार्टी की विचारधारा को संविधान की मूल भावना से जोड़ते हुए कहा कि “जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटरनिटी” जैसे मूल सिद्धांत उनकी पार्टी के संविधान और विचारधारा का हिस्सा होंगे.जाखड़ ने माना कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में आए एक विचार से प्रेरित है, लेकिन अब इसे वास्तविक राजनीतिक संगठन का रूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है. फिलहाल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सोशल मीडिया की चर्चा से निकलकर वास्तविक राजनीति की ओर कदम बढ़ाने का दावा कर रही है. पानीपत के सुधीर जाखड़ द्वारा निर्वाचन आयोग में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की बात ने इस विषय को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है. अब देखना होगा कि ये पहल केवल सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाती है या युवाओं के समर्थन के दम पर एक संगठित राजनीतिक मंच का रूप ले पाती है.
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