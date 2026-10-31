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कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं, देश में अराजकता उत्पन्न करना: सुधांशु त्रिवेदी

रायपुर में सुधांशु त्रिवेदी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा प्रहार किया है. भारतीय जनता पार्टी के "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" अभियान के तहत त्रिवेदी शुक्रवार दोपहर राजधानी पहुंचे और भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेसवार्ता ली.

लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. आज दुनिया में 34-35 प्रतिशत जनता ही पूर्ण रूप से लोकतंत्र से जुड़ी हुई है. जिसका 17% भारत है. भारत को दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार स्तंभ बताते हुए वैश्विक परिदृश्य की विस्तार से चर्चा की और कहा कि एक ओर जहाँ विश्व के अनेक देश गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं. वहीं भारत विश्व पटल पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर रहा है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की यह मजबूती और आर्थिक प्रगति विश्व की बहुत-सी शक्तियों को रास नहीं आ रही है. भारत के अंदर और बाहर सक्रिय यह शक्तियां अनेक तरह के प्रपंच और षड्यंत्र रच रही हैं.