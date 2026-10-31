कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं, देश में अराजकता उत्पन्न करना: सुधांशु त्रिवेदी
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस वैधानिक प्रक्रिया पर भ्रामक प्रचार कर रही है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 7:47 AM IST
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा प्रहार किया है. भारतीय जनता पार्टी के "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" अभियान के तहत त्रिवेदी शुक्रवार दोपहर राजधानी पहुंचे और भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेसवार्ता ली.
लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. आज दुनिया में 34-35 प्रतिशत जनता ही पूर्ण रूप से लोकतंत्र से जुड़ी हुई है. जिसका 17% भारत है. भारत को दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार स्तंभ बताते हुए वैश्विक परिदृश्य की विस्तार से चर्चा की और कहा कि एक ओर जहाँ विश्व के अनेक देश गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं. वहीं भारत विश्व पटल पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर रहा है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की यह मजबूती और आर्थिक प्रगति विश्व की बहुत-सी शक्तियों को रास नहीं आ रही है. भारत के अंदर और बाहर सक्रिय यह शक्तियां अनेक तरह के प्रपंच और षड्यंत्र रच रही हैं.
कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी नेता का हमला
वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. चुनाव की प्रक्रिया में मतदाता सूची सबसे पहले जिला अध्यक्ष को दी जाती है. अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि वहां भी उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो क्या वह अपने ही जिला अध्यक्षों को नाकारा बता रही है. उसके बाद सूची राज्य चुनाव आयोग के पास जाती है. वहां भी आपत्ति दर्ज करने का प्रावधान है. यदि वहां भी आपत्ति नहीं की, तो क्या कांग्रेस अपनी प्रदेश इकाई को भी नाकारा बता रही है. इसके बाद यह सूची केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाती है वहां भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है. कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है, वह सवाल दरअसल उनके बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), जिला अध्यक्ष और प्रदेश इकाई से पूछा जाना चाहिए.
भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ताने आगे कहा कि दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि कांग्रेस कहती थी कि 45 दिन की लिमिट है. उसके बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता. अभी हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं. जिनके परिणाम आए 10-15 दिन ही हुए हैं. 45 दिन की सीमा अभी बाकी है. कांग्रेस बताए कि वह फुटेज मांगेगी या नहीं या फिर, 45 दिन गुजर जाने के बाद सिर्फ हल्ला मचाने के लिए बैठी रहेगी. यह बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी प्रक्रिया वैधानिक रूप से होती है. उसके ऊपर भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता उत्पन्न करना चाहती है.
त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस का असली उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है. सत्ता में आने पर लूट, समाज में फूट और भारत की धर्म-संस्कृति से घृणा यही कांग्रेस के लोगों के हृदय में भरा हुआ है. पिछले 10-12 वर्षों में भारत की ऐसी कौन-सी व्यवस्था है, जिस पर कांग्रेस ने भ्रम पैदा करने का प्रयास न किया हो. कांग्रेस ने राफेल को लेकर भारत सरकार के बारे में दुष्प्रचार किया जो पूरी तरह गलत साबित हुआ. भारतीय सेना पर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया. सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया. वायुसेना पर बालाकोट को लेकर सवाल उठाया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तीनों सेनाओं पर सवाल उठाया.
बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की. कांग्रेस नेतृत्व ने कहा था कि एलआईसी बर्बाद हो गई. जबकि आज एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है. कांग्रेस ने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया. जबकि आज एसबीआई 2017-18 के बाद प्राइवेट और सरकारी बैंकों में मिलाकर ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है.
कांग्रेस ने कहा था कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सरकार ने बर्बाद कर दिया. जबकि आज एचएएल के पास एक लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर हैं, जो उसका ऑल टाइम हाई है. कोरोना काल में कांग्रेस ने वैक्सीन के बारे में भी भ्रम फैलाया. अप्रैल 2021 में कहा कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी गई. जबकि अप्रैल 2021 में जब दूसरी लहर आई थी. उस समय तक भारत ही नहीं दुनिया में कहीं भी बच्चों की कोई वैक्सीन बनी ही नहीं थी. कांग्रेस ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भ्रम फैलाया मीडिया के बारे में भ्रम फैलाया न्यायालय के बारे में भ्रम फैलाया.
त्योहारी सीजन में व्यापार प्रभावित करने का आरोप
सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में दुष्प्रचार करते हुए जब ये हर बार नाकाम रहे हैं, तो अब उसी श्रृंखला में एक बार पुनः भारत की सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर भारत में अराजकता का ख्वाब देखने का प्रयास कर रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित आंदोलन पर भी तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि 10-12 दिन की अज्ञात विदेश यात्रा पर जाकर सैर-सपाटा और तफरीह करके आने के बाद जब तय करेंगे कि कौन-सी तारीख को वो 'जलवा अफरोज' होंगे. तो उस दिन आंदोलन किया जाएगा. भले ही उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों न पड़े. दिल्ली के जिस क्षेत्र में वे आंदोलन करने जा रहे हैं. वह पूरे उत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है. यह जो त्योहार का सीजन होता है- नवरात्रि से लेकर दीपावली और छठ पूजा तक गत वर्ष इसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. राहुल गांधी किन शक्तियों से प्रेरित होकर यह कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं. इनका उद्देश्य सिर्फ भारत की व्यवस्था को समाप्त करना नहीं है. क्योंकि राहुल गांधी स्वयं बोल चुके हैं कि उनकी लड़ाई 'इंडियन स्टेट' से है.
तथाकथित वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी देश को बताएं कि बंगाल का चुनाव 2026 में हुआ है. 2021 में वहाँ कांग्रेस की कितनी सीटें थी. मतलब जिसका 2.9 प्रतिशत वोट हो और जीरो सीटें हों. वह कह रहे हैं कि 'मेरी चुनरी चोरी हो गई. जो लोग एंटी-इनकम्बेंसी की बात करते हैं. उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि 1967 से कांग्रेस तमिलनाडु से गायब है 39 सीटें. 1977 से पश्चिम बंगाल से गायब है - 42 सीटें. 1990 से उत्तर प्रदेश से गायब है. बिहार की 120 सीटों से गायब है. 1995 से गुजरात की 26 सीटों से बाहर है. 1999 से ओड़िशा की 21 सीटों से बाहर है. इसके अलावा त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, जहां एक-एक सीट है. वहाँ से भी गायब है. तो कांग्रेसियों के लिए परम आदरणीय, सम्माननीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी बताएँ कि उनके राजनीति में पदार्पण करने से पहले की जो 230 सीटें हैं. उनमें तो कांग्रेस गायब है. इस 230 में 10 सीटें पाने की भी हैसियत नहीं है तो बचे हुए 300 में आप कैसे सोचते हैं कि 272 आ जाएंगे. जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए.
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