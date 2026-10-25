अनंत सिंह के समर्थन में उतरे RJD सांसद, बोले-'बहुत ताकतवर हैं, निष्कासन का कोई असर नहीं पड़ेगा'
राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि, निष्कासन और विधानसभा सदस्यता समाप्त होने की अनुशंसा का अनंत सिंह पर कोई असर नहीं पड़ेगा. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 25, 2026 at 3:00 PM IST
पटना: मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जदयू से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने और विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि, इसका अनंत सिंह पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि, अनंत सिंह की उपयोगिता बनी रहेगी. यहां राजनीतिक दल अस्थाई हैं, जबकि अनंत सिंह स्थाई हैं. ऐसे लोग दल बदलते रहते हैं, लेकिन राजनीति में बने रहते हैं.
"अनंत सिंह अगर किसी दल के साथ नहीं हैं, तो भी उनके साथ बहुत लोग हैं. इस बार विधान परिषद चुनाव के दौरान भी वह जनसुराज के साथ घूम रहे थे. जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे. बिहार में कई राजनीतिक दल हैं और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत सारे दल अनंत सिंह का इंतजार कर रहे होंगे." -सुधाकर सिंह, राजद सांसद
'अनंत सिंह बहुत ताकतवर हैं'
सुधारकर सिंह ने यह संभावना भी जताई कि हो सकता है कि, जनसुराज के साथ अनंत सिंह की बात बन गई हो. अनंत सिंह की ताकत को लेकर पूछे गए सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि, वाकई वह ताकतवर हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वह चुने हुए प्रतिनिधि हैं.जो लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वह जनता की चुने हुए प्रतिनिधि को कमजोर नहीं कह सकते. ऊपर से वह निर्दलीय चुनाव जीतकर आते हैं. जनता ने उन्हें ताकत भी दी है. चुनाव जीतकर आने वाला हर जनप्रतिनिधि ताकतवर होता है.
सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं, हालांकि शारीरिक रूप से ठीक हैं. उनके अनुसार, इसी वजह से पार्टी पर उनकी पकड़ खत्म हो गई है और जदयू अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है. सुधाकर सिंह ने कहा कि अनंत सिंह ने भी सही कहा है, कि जदयू समाप्ति के कगार पर है.
"नीतीश कुमार के नीचे पार्टी के पदाधिकारी बंदरबांट कर रहे हैं और ताकत का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा है. एक से दो साल में जदयू समाप्त हो जाएगी. बिहार में सभी राजनीतिक दलों की लड़ाई राजद से रही है और राजद शुरू से ही राज्य में समाजवादी विचारधारा की मजबूत पार्टी रही है." -सुधाकर सिंह, राजद सांसद
क्या नयी पार्टी बनाएंगे?
अनंत सिंह के राजद में शामिल होने की संभावना और उनके लिए पार्टी का दरवाजा खुला होने के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा, कि इस बारे में तेजस्वी यादव ही फैसला करेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता तेजस्वी यादव बताएंगे कि किसके लिए पार्टी का दरवाजा खोलना है और किसके लिए बंद रखना है.
सुधाकर सिंह ने अनंत सिंह के उस कथित बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि नीतीश कुमार को सांसद और मुख्यमंत्री बनने के लिए नौ लोगों की हत्या की. सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में बहुत लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं.
आजकल वह जनसुराज के साथ घूम रहे हैं. अनंत सिंह के नई पार्टी बनाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि यह भी संभव है, क्योंकि अनंत सिंह ताकतवर लोग हैं और फिलहाल तो वह जनसुराज के साथ दिख रहे हैं.
क्या है मामला?
24 अक्टूबर को जदयू ने अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया. जदयू ने विरोधी गतिविधियों, पार्टी के दिशा-निर्देशों की अवहेलना एवं अभी संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में विरोधी दल के पक्ष में प्रचार करने तथा पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध प्रचार करने का आरोप लगाया. पार्टी ने उचित प्रावधानों के तहत विधानसभा अध्यक्ष से इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी है. पूर्व विधानसभा सदस्य नीलम देवी को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है.
अनुज सिंह के समर्थन में हैं अनंत सिंह
बता दें कि, अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट पर जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया. अनंत सिंह का मानना है कि पिछले चुनाव में नीरज कुमार ने उनका और ललन सिंह का विरोध किया था. ललन सिंह अनंत सिंह के जिगरी दोस्त माने जाते हैं.
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