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अनंत सिंह के समर्थन में उतरे RJD सांसद, बोले-'बहुत ताकतवर हैं, निष्कासन का कोई असर नहीं पड़ेगा'

सुधाकर सिंह ( ETV Bharat )

पटना: मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जदयू से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने और विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि, इसका अनंत सिंह पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि, अनंत सिंह की उपयोगिता बनी रहेगी. यहां राजनीतिक दल अस्थाई हैं, जबकि अनंत सिंह स्थाई हैं. ऐसे लोग दल बदलते रहते हैं, लेकिन राजनीति में बने रहते हैं.

"अनंत सिंह अगर किसी दल के साथ नहीं हैं, तो भी उनके साथ बहुत लोग हैं. इस बार विधान परिषद चुनाव के दौरान भी वह जनसुराज के साथ घूम रहे थे. जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे. बिहार में कई राजनीतिक दल हैं और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत सारे दल अनंत सिंह का इंतजार कर रहे होंगे." -सुधाकर सिंह, राजद सांसद