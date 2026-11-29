बिहार में 1 दिसंबर से बढ़ जाएंगे सुधा दूध के दाम, देखें रेट लिस्ट
Sudha milk price Increase: 1 दिसंबर से सुधा दूध ग्राहकों को दूध लेने के लिए जेब ढीली करनी होगी. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 29, 2026 at 9:04 AM IST
पटना: बिहार के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है. बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) ने सुधा दूध की कीमतों में दो से पांच रुपए तक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. 1 दिसंबर से नई दर लागू हो जाएगी.
सुधा दूध की कीमतों में 2-5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी
आधा लीटर दूध की कीमत में दो से तीन रुपए तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि 1 लीटर दूध में चार से पांच रुपए तक बढ़ोतरी की गई है. आधा लीटर गोल्ड की कीमत अभी ₹ 35 है, जो बढ़कर अब 37 रुपए हो जाएगी. वहीं, 1 लीटर गोल्ड सुधा की कीमत अभी 68 रुपए है, लेकिन ₹4 बढ़कर अब 72 रुपए हो जाएगी.
आधा लीटर कॉउ मिल्क की कीमत अभी ₹ 29 है, लेकिन ₹ 3 बढ़कर अब ₹ 32 हो जाएगी. वहीं, कॉउ मिल्क 1 लीटर सुधा दूध की कीमत अभी 57 रुपए है, लेकिन ₹ 5 बढ़कर ₹ अब 62 हो जाएगी. इसी तरह आधा लीटर शक्ति सुधा दूध की कीमत अभी 31 रुपए है, लेकिन अब बढ़कर ₹ 33 हो जाएगी.
अब इतने रुपए में मिलेगा डबल टोंड सुधा दूध
1 लीटर शक्ति सुधा दूध की कीमत अभी 60 रुपए है, लेकिन अब चार रुपए बढ़कर 64 रुपए हो जाएगी. आधा लीटर टोंड सुधा दूध की कीमत अभी 28 रुपए है, लेकिन ₹ 2 बढ़कर अब ₹ 30 हो जाएगी. इसके अलावा 1 लीटर टोंड दूध की कीमत अभी 55 रुपए है, लेकिन ₹ 3 बढ़कर अब 58 रुपए हो जाएगी.
डबल टोंड सुधा दूध आधा लीटर की कीमत अभी ₹ 26 है, लेकिन ₹ 2 बढ़कर अब ₹ 28 हो जाएगी. वहीं, 1 लीटर डबल टोंड सुधा की कीमत अभी 50 रुपए हैं, लेकिन चार रुपए बढ़कर अब ₹ 54 हो जाएगी.
गाय का दूध ससे महंगा
सबसे अधिक बढ़ोतरी काउ मिल्क में की गई है. महंगाई का असर सुधा दूध लेने वाले परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर प्रतिदिन लेने वाले परिवार को अब हर माह ₹ 120 से 150 रुपए तक अधिक का भुगतान करना होगा .
पशुपालन लागत से हुई बढ़ोतरी
कंफेड के अनुसार पशुपालन की बढ़ती लागत पशु चारा, खल्ली, भूसा और दाना महंगा होने के कारण यह बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा पैकेजिंग सामग्री, ईंधन और परिवहन का खर्च भी बढ़ा है,इसलिए भी वृद्धि की गई है.
किसान और खुदरा विक्रेताओं को मिलेगी अधिक राशि
1 दिसंबर से किसानों को प्रति लीटर 2.26 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे, जबकि खुदरा विक्रेताओं को भी प्रति लीटर 20 रुपए अधिक मिलेगा. इससे पहले भी सुधा दूध की कीमत बढ़ाई गई है.
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