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बिहार में 1 दिसंबर से बढ़ जाएंगे सुधा दूध के दाम, देखें रेट लिस्ट

पटना: बिहार के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है. बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) ने सुधा दूध की कीमतों में दो से पांच रुपए तक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. 1 दिसंबर से नई दर लागू हो जाएगी.

आधा लीटर दूध की कीमत में दो से तीन रुपए तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि 1 लीटर दूध में चार से पांच रुपए तक बढ़ोतरी की गई है. आधा लीटर गोल्ड की कीमत अभी ₹ 35 है, जो बढ़कर अब 37 रुपए हो जाएगी. वहीं, 1 लीटर गोल्ड सुधा की कीमत अभी 68 रुपए है, लेकिन ₹4 बढ़कर अब 72 रुपए हो जाएगी.

आधा लीटर कॉउ मिल्क की कीमत अभी ₹ 29 है, लेकिन ₹ 3 बढ़कर अब ₹ 32 हो जाएगी. वहीं, कॉउ मिल्क 1 लीटर सुधा दूध की कीमत अभी 57 रुपए है, लेकिन ₹ 5 बढ़कर ₹ अब 62 हो जाएगी. इसी तरह आधा लीटर शक्ति सुधा दूध की कीमत अभी 31 रुपए है, लेकिन अब बढ़कर ₹ 33 हो जाएगी.

अब इतने रुपए में मिलेगा डबल टोंड सुधा दूध

1 लीटर शक्ति सुधा दूध की कीमत अभी 60 रुपए है, लेकिन अब चार रुपए बढ़कर 64 रुपए हो जाएगी. आधा लीटर टोंड सुधा दूध की कीमत अभी 28 रुपए है, लेकिन ₹ 2 बढ़कर अब ₹ 30 हो जाएगी. इसके अलावा 1 लीटर टोंड दूध की कीमत अभी 55 रुपए है, लेकिन ₹ 3 बढ़कर अब 58 रुपए हो जाएगी.

डबल टोंड सुधा दूध आधा लीटर की कीमत अभी ₹ 26 है, लेकिन ₹ 2 बढ़कर अब ₹ 28 हो जाएगी. वहीं, 1 लीटर डबल टोंड सुधा की कीमत अभी 50 रुपए हैं, लेकिन चार रुपए बढ़कर अब ₹ 54 हो जाएगी.